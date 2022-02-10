4 весомых плюса самого популярного кроссовера (и 3 спорных момента)

Новый Hyundai Creta заимствовал агрегаты у предшественника, почти не вырос в размерах и заметно прибавил в оснащенности. Но есть нововведения, которые вызывают много споров и недовольства.

Атмосферники и автоматы

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Конкуренты Креты постепенно обзаводятся современными агрегатами. Турбомотор, например, есть и у бюджетного Дастера, а новые «китайцы» появляются сплошь с турбонаддувом и роботами.

Hyundai же верен бензиновым атмосферникам и гидротрансформаторным автоматам. И многим покупателям такое по душе: надежности, согласно еще не изжитым стереотипам, больше. Хотя к моторам Креты есть претензии, да и коробки не вечные.

Возможно, у следующего корейского кроссовера появятся турбо и роботы. Пока же — два безнаддувных мотора объемом 1,6 и 2,0 литра, и 6-ступенчатые коробки — механика или автомат.

Медиасистема, в зависимости от комплектации, оснащена экраном диагональю 8 или 10,25 дюйма. Для доступного кроссовера — богато. И функциональность на высоте.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Выбирай на вкус

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Большинство производителей предлагают ограниченный набор модификаций. Например, у Renault Duster передний привод ставится только на самую дешевую версию, а вариатор идет лишь с дорогим двигателем. Haval Jolion вовсе предлагает минимальный выбор: мотор только 1.5 турбо, а его мощность зависит от выбранного типа привода.

У Креты шесть моторно-трансмиссионных сочетаний. Базовый двигатель 1.6 доступен с механикой, автоматом, передним или полным приводом, сочетая их всеми возможными способами. Двухлитровый мотор идет только с автоматом, но в вариантах 2WD и 4WD.

Электроники — выше крыши

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На новой Крете появились полезные мелочи: датчик дождя, омыватель камеры заднего вида, подлокотник на втором ряду и USB-порт для зарядки гаджетов для задних пассажиров. Но необъяснимым образом исчез из оснащения очечник. Мелочь, но ведь нужная!

Добавили и более существенные опции: панорамную крышу, системы кругового обзора и контроля мертвых зон с выводом картинки с боковых камер на цифровую комбинацию приборов. В топовой версии появились адаптивный круиз-контроль с набором других ассистентов водителя. Большинства из них у конкурентов нет, что выводит Крету на более высокий уровень в плане безопасности и комфорта.

Появление ассистентов водителя можно только приветствовать: это хороший вклад в безопасность. А вот дорогущая панорамная крыша с люком на бюджетном компактном кроссовере выглядит чужеродной.

Просторный для семьи

Со сменой поколения Creta стала на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и на 20 мм больше по расстоянию между осями. Существенной прибавки во внутреннем пространстве это не дало, но того и не требовалось. Салон и у старой машины для четверых взрослых был достаточно просторным. Рослый водитель «сам за собой» сядет без стеснений (хотя до лидера в классе, Хавейла Джолион, далеко). Вдобавок увеличился на 31 л объем багажника.

Впрочем, у новой Креты есть некоторые особенности, которые заставляют покупателей посмотреть и на другие кроссоверы. Например…

Сзади не только стало больше места, но и изменилась геометрия сиденья. Регулировки спинки по углу наклона нет.

Неоднозначная внешность

Вкусы у всех разные, и споров вокруг внешности новой Креты идет много. Из строгой машины вне времени она превратилась в эпатажника. И немало поклонников марки смотрят на такие перемены скептически.

Но у модели есть «запасной аэродром». Существует версия Креты для Индонезии. У нее стилистика передней части кузова скопирована со старшего Туссана. Тоже смелый и неформальный образ, но куда более гармоничный.

Корма при этом та же, что у российской машины. Кто знает: возможно Creta питерской сборки и получит досрочный рестайлинг?

Такой может быть российская Creta после рестайлинга — с лицом Туссана.

Слабый свет

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Фары выглядят круто, а светят слабо. Ближний свет бьет недалеко, дальний — тоже. Функции подсветки поворотов и полезного для наших условий омывателя нет. Вдобавок противотуманки оставили галогеновыми. Включаешь — и получаешь режущую глаз разницу световых оттенков прямо перед капотом.

Дешевый пластик

От недорогого кроссовера В-класса никто не ждет дорогих материалов отделки. Однако некоторым производителям удается ловко и изящно замаскировать бюджетные решения. В случае с Кретой — не получилось. В салоне и багажнике сплошь дешевый на вид и на ощупь пластик. К тому же он еще и легко царапается. Настолько легко, что многие владельцы превентивно защищают панели пленкой.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Hyundai Creta — стопроцентная новинка.

Давайте проголосуем за лучшие автомобили вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Хотите взять в дорогу больше вещей и освободить салон для пассажиров? Приезжайте за багажником на крышу автомобиля и боксом!

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Фото: Hyundai