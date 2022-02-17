Лада Веста уже не та? 10 главных изменений за 6 лет на конвейере

Первые рестайлинговые Весты появятся уже через месяц-другой. Новые машины будут заметно отличаться от нынешних. Впрочем, с начала выпуска (с конца 2015 года) в Весту внесли множество изменений.

Двигатель 1.8

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Стартовала Веста с вазовским 106-сильным мотором 1.6. Двигатель 1.8 мощностью 122 л.с. первым получил хэтчбек XRAY, Веста его примерила позже. Некоторое время мотор сочетался и с механикой, и с роботом АМТ. Но в последние годы его можно купить только с «ручкой».

Агрегат потреблял много масла и бензина и вез Весту не так уж динамично. Последний недостаток устранили несколькими итерациями прошивки и заменой топливной рампы. Сейчас двигатель (по водительским ощущениям) едет на 122 силы.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

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Расход бензина не получилось снизить. Базовый мотор 1.6 в городе тяжело уложить в 9–9,5 л/100 км, а для 1,8-литрового и 10,5–11 л/100 км не предел. Выходит, на каждую сотню километров с ним будете переплачивать 50–100 рублей.

Масложор производитель «побеждал» за несколько модернизаций. Меняли маслосъемные колпачки и конструкцию масляного отражателя, улучшали качество клапанов и пересмотрели калибровки на фазе впуска, сменили рекомендованное масло с 5W-30 на 5W-40. Чуть позже внедрили новые направляющие втулки клапанов.

Если хотите Весту с мотором 1.8, выбирайте машину как можно моложе. Так меньше шансов столкнуться с проблемами.

Двигатель 1.6

В базовом моторе важная доработка всего одна. С середины лета 2018 года появились выемки в поршнях, которые при обрыве ремня ГРМ предотвращают контакт с клапанами. И, как следствие, уберегают владельца от дорогого ремонта.

Третьим мотором для Весты осенью 2019 года стал 16-клапанный 1.6 мощностью 113 сил. Nissan ему присвоил индекс HR16, Renault — Н4М. Как и в вазовские двигатели, в него допускается заливать дешевый АИ-92. По сравнению с заправками АИ-95 — экономия 5–6 рублей с литра.

Кроме того, только с этим импортным агрегатом Веста избавляется от педали сцепления и получает вариатор.

Вариатор

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Бесступенчатый Jatco JF015E раньше собирал много претензий по качеству. Но агрегат модернизировали, и (ура!) Ладе досталась последняя, наиболее надежная версия.

До первых внеплановых вложений вариатор должен отходить 150 000 — 200 000 км. Для продления ресурса, как и в других автоматизированных трансмиссиях, нужно не забывать менять масло каждые 60 000 — 80 000 км.

Робот АМТ на Весте не прижился, как и на других вазовских моделях. Но в апреле 2018 года выпустили новую прошивку. В алгоритме работы коробки появились ползущий и зимний режимы, а также ускоренные (до 30%) переключения передач. Причем такое ПО досталось только Вестам с мотором 1.8, а с двигателем 1.6 оставили старую прошивку.

Боковые зеркала улучшили в 2019 году: поворотники перестали протекать, стекляшки больше не трясутся, появился электропривод складывания.

Медиасистема

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«Богатое» головное устройство с цветным тачскрином и встроенной навигацией было у Весты изначально. Работала топовая медиасистема плохо — тормозила после нажатий на виртуальные клавиши, часто зависала, не обеспечивала онлайн-сервисы, ставшие обязательными даже для бюджетных машин.

Замена подоспела весной 2021 года. Новый комплекс EnjoY Pro создавался совместно с Яндексом. Он тоже неидеален, зато у него отличные сетевые сервисы. Вместе с ним пришла технология объемного звука Arkamys, и бюджетная аудиосистема Весты зазвучала по-новому. Поэтому доплатить за машину с крутой мультимедийкой стоит, это не будут выброшенные деньги.

Климат-контроль появился осенью 2016 года. Работает небезупречно, гнаться именно за ним, выбирая комплектацию, не стоит.

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