Миф, в который верит 90% автомобилистов: разоблачаем вместе

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На форумах и сайтах часто можно встретить такую точку зрения: лобовое столкновение опаснее, так как скорость сближения вдвое больше, чем скорость одной машины при ударе об стену. Соответственно, увеличивается сила удара и тяжесть последствий. Но так ли это на самом деле?
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