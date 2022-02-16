Миф, в который верит 90% автомобилистов: разоблачаем вместе — журнал За рулем

Миф, в который верит 90% автомобилистов: разоблачаем вместе

Считается, что лобовое столкновение двух движущихся автомобилей гораздо разрушительнее, чем просто врезаться в стену. Согласны?

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На форумах и сайтах часто можно встретить такую точку зрения: лобовое столкновение опаснее, так как скорость сближения вдвое больше, чем скорость одной машины при ударе об стену. Соответственно, увеличивается сила удара и тяжесть последствий. Но так ли это на самом деле?

А как считаете вы?

Выбирайте свой вариант ниже в опросе, а правильный ответ — на следующей странице.

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Что менее опасно: врезаться в неподвижное препятствие или в движущийся навстречу с такой же скоростью автомобиль?

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