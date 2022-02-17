Юрист подробно объяснил, каким именно автовладельцам придется получать диагностическую карту, чтобы не «прилетел» штраф.

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Техосмотр для частных владельцев легковых автомобилей вроде бы отменили, но как-то не совсем окончательно и бесповоротно. Есть положения в законе, которые пока не ясно, как проявят себя на практике.

Например, кто будет выявлять отсутствие диагностической карты у тех, кому она по-прежнему необходима? Таких, к слову, немало. А «живых» инспекторов на дороге сейчас можно увидеть, если очень повезет или при проведении рейдов.

Ну и, наконец, как-то забылось, что есть огромная армия автовладельцев, которые не в состоянии купить новый автомобиль и с успехом меняют один подержанный на другой подержанный, но посвежее. Да практически весь наш Дальний Восток это практикует! Вот для таких собственников отсутствие техосмотра может обернуться немалым штрафом. Некоторые моменты нового закона, которые должны насторожить автовладельцев, напомнил наш специалист.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Напомню, что с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым водителей начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Сумма штрафа — 2 тысячи рублей. Штраф может быть оформлен как сотрудником ДПС при проверке на дорогах, так и с помощью камер автоматической фиксации правонарушений.

При этом особенность нового штрафа заключается в том, что он может быть наложен только один раз в сутки. Предполагается, что за отведенное время автовладелец сможет проверить техническое состояние автомобиля и оформить диагностическую карту.



А вот с этим у тех автовладельцев, которым техосмотр по-прежнему нужен, будут серьезные проблемы. Дело в том, что количество станций, где можно оформить диагностическую карту, серьезно сократилось — по некоторым данным, в пять раз.

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Те автомобилисты, которые проживают в небольших населенных пунктах, попросту не смогут пройти техосмотр — поблизости у них операторов техосмотра не будет. Но это в правительстве почему-то вопросов не вызывает. Проще водителя рублем наказать, чем организовать нормально работающую систему.

А может, и вовсе отменить техосмотр для рядовых автовладельцев? Мне, например, непонятно, почему я не должен проходить техосмотр, имея в собственности, к примеру, десятилетний автомобиль. Но если я такой автомобиль покупаю, то техосмотр становится обязательным. Что, при смене собственника авто становится более опасным? Нет ответа…



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