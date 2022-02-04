Техосмотр отменили. Но погодите радоваться

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— Поскольку я вхожу в рабочую группу по защите прав автомобилистов при ОНФ, отмене техосмотра я несказанно рад. Ведь я был одним из инициаторов этого процесса — и ушло много времени, чтобы убедить высокие структуры, начиная с ГИБДД, в абсурдности техосмотра в том виде, в котором он существовал уже не один десяток лет. Это была насквозь прогнившая и коррупционная процедура. И в этом смысле отмена обязаловки — безусловная победа.
Но отмена эта не полная и не окончательная.
Для кого отменили техосмотр?
- Техосмотр отменен исключительно для легкового транспорта, принадлежащего физическим лицам и не участвующего в коммерческих перевозках. Весь прочий транспорт — грузовики, автобусы, такси, каршеринг и прочие легковушки, принадлежащие юрлицам, должны проходить техосмотр. Что, в общем-то, правильно.
- Техосмотр остается обязательным при перерегистрации частного легкового транспорта старше четырех лет. И в этом первая странность. Если у вас 20‑летние семейные Жигули, вы можете смело ездить без техосмотра. Но если купил вполне еще свежий 4‑летний Мерседес (по нашим меркам — почти новая машина!), будь любезен — на техосмотр! Какая связь между сменой собственника автомобиля и необходимостью проходить техосмотр — ума не приложу.
- В ходе рассмотрения законопроекта в нем неожиданно появилась загадочная формулировка, которая может испортить нам жизнь. Упрощенно она звучит так: наличие диагностической карты (техосмотра) исключает инструментальный контроль на дороге по требованию сотрудников ГИБДД. Ага, значит отсутствие диагностической карты — это как раз повод провести такой контроль на дороге.
Нестыковочки? Есть
Вы, наверное, уже и забыли, что такое инструментальный контроль на дороге. Запамятовали про газоанализаторы. Вспомните прошлогодние заявления о том, что для ГИБДД хотят закупать спецоборудование для замера уровня СО2, проверки световых приборов, люфта в рулевом управлении, глубины протектора шин и прочей техники. Да, дело заглохло. Однако как заглохло, так может быть и запущено.
Не хотят ли нас всех, автомобилистов, этой самой поправкой все-таки держать в узде? Останавливает вас инспектор. Диагностическая карта есть? Ага, счастливого пути!
А если карты нет? Да ничего страшного! Хотя давайте все-таки проверим чистоту выхлопа? А тормоза в порядке? Ну и так далее.
Более того, данная поправка позволяет контролировать транспорт даже при наличии диагностической карты! Цитирую: при «визуальном обнаружении признаков неисправности». Как вы понимаете, визуально можно обнаружить многое. Ой, что-то у вас масло сопливится на стыке двигателя и коробки! Да-да, техосмотр вы прошли, но вы уверены, что всё в порядке? Тормозные барабаны ржавые — может, проверим ручничок?
Шикарная кормушка! То есть при желании нас по-прежнему будут кошмарить: либо на техосмотре, либо на дорогах.
И еще. В КоАП давно внесена норма: управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена диагностическая карта, влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Это норма и должна вступить в действие с 1 марта — КоАП никто не переписывал.
Как же всё это будет работать?
Полагаю, вот как. Камера засекла машину, за которой не числится действующая диагностическая карта. Дальше идет автоматическая проверка:
Легковой транспорт? Ага, отлично. Принадлежит физлицу? Прекрасно. Материал — в корзину. Штраф не положен.
Но я более чем уверен, что скоро операторы техосмотра будут доказывать, что отмена техосмотра привела к росту ДТП по причине неисправности транспортных средств. И что инструментальные проверки на дорогах приводят к выявлению большого количества машин с неисправностями. Под угрозой выполнение поставленных задач по снижению аварийности и смертности на дорогах!
И если всё пойдет именно по этому сценарию, то обязательный техосмотр через какое-то время могут вернуть. И — начнут штрафовать за его отсутствие. Автоматически. Раз в сутки. И переписывать обратно КоАП даже не придется.
Это вполне реальный сценарий развития событий. Однако пока обязательный техосмотр отменили. С чем я вас и поздравляю.
- Тем временем власти готовят очередную реформу техосмотра — с помощью цифровых сервисов.
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