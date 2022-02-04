Техосмотр отменили. Но погодите радоваться

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Поскольку я вхожу в рабочую группу по защите прав автомобилистов при ОНФ, отмене техосмотра я несказанно рад. Ведь я был одним из инициаторов этого процесса — и ушло много времени, чтобы убедить высокие структуры, начиная с ГИБДД, в абсурдности техосмотра в том виде, в котором он существовал уже не один десяток лет. Это была насквозь прогнившая и коррупционная процедура. И в этом смысле отмена обязаловки — безусловная победа.

Но отмена эта не полная и не окончательная.

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Вы, наверное, уже и забыли, что такое инструментальный контроль на дороге. Запамятовали про газоанализаторы. Вспомните прошлогодние заявления о том, что для ГИБДД хотят закупать спецоборудование для замера уровня СО 2 , проверки световых приборов, люфта в рулевом управлении, глубины протектора шин и прочей техники. Да, дело заглохло. Однако как заглохло, так может быть и запущено.





Не хотят ли нас всех, автомобилистов, этой самой поправкой все-таки держать в узде? Останавливает вас инспектор. Диагностическая карта есть? Ага, счастливого пути!





А если карты нет? Да ничего страшного! Хотя давайте все-таки проверим чистоту выхлопа? А тормоза в порядке? Ну и так далее.





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Более того, данная поправка позволяет контролировать транспорт даже при наличии диагностической карты! Цитирую: при «визуальном обнаружении признаков неисправности». Как вы понимаете, визуально можно обнаружить многое. Ой, что-то у вас масло сопливится на стыке двигателя и коробки! Да-да, техосмотр вы прошли, но вы уверены, что всё в порядке? Тормозные барабаны ржавые — может, проверим ручничок?





Шикарная кормушка! То есть при желании нас по-прежнему будут кошмарить: либо на техосмотре, либо на дорогах.





И еще. В КоАП давно внесена норма: управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена диагностическая карта, влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Это норма и должна вступить в действие с 1 марта — КоАП никто не переписывал.

Как же всё это будет работать? Полагаю, вот как. Камера засекла машину, за которой не числится действующая диагностическая карта. Дальше идет автоматическая проверка: Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Легковой транспорт? Ага, отлично. Принадлежит физлицу? Прекрасно. Материал — в корзину. Штраф не положен.

Но я более чем уверен, что скоро операторы техосмотра будут доказывать, что отмена техосмотра привела к росту ДТП по причине неисправности транспортных средств. И что инструментальные проверки на дорогах приводят к выявлению большого количества машин с неисправностями. Под угрозой выполнение поставленных задач по снижению аварийности и смертности на дорогах!

И если всё пойдет именно по этому сценарию, то обязательный техосмотр через какое-то время могут вернуть. И — начнут штрафовать за его отсутствие. Автоматически. Раз в сутки. И переписывать обратно КоАП даже не придется.

Это вполне реальный сценарий развития событий. Однако пока обязательный техосмотр отменили. С чем я вас и поздравляю.



Тем временем власти готовят очередную реформу техосмотра — с помощью цифровых сервисов.

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