Власти подготовили план следующей реформы техосмотра

Техосмотр с помощью цифровых сервисов обновят до 2023 года.

Материалы по теме Диагностическая карта еще многим понадобится

Правительство утвердило «дорожную карту» дальнейшего реформирования отрасли техосмотра в 2022–2023 годах, стало известно «Коммерсанту».

Владельцев транспортных средств, для которых сохранилась обязанность проходить техосмотр, ждут упрощенные правила проверки и новые тарифы, разработкой которых займется Федеральная антимонопольная служба.

С 30 декабря 2021 года отменено обязательное ТО для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов. Но диагностическая карта по-прежнему нужна при перерегистрации транспортного средства старше четырех лет на нового собственника.

Из-за дефицита машин в салонах растет вторичный рынок, поэтому многие автовладельцы уже столкнулись с нововведением. Для собственников такси, автобусов и грузовиков техосмотр остался обязательным.

Минтранс и МВД до 1 февраля должны представить в правительство проект постановления об упрощении правил ТО. По информации издания, из перечня обязательных процедур уберут проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, а также наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

По поводу тарифов. Сегодня средний тариф на услугу инструментальной диагностики по стране составляет около 600 руб. за машину, и это, по словам владельцев ПиКов, не позволяет окупить оборудование и зарплату экспертов. Марат Хуснуллин в рамках «дорожной карты» поручил ФАС не позднее 1 апреля представить в правительство доклад о планируемых изменениях в методику расчета, которые должны вступить в силу до 30 мая 2022 года.

И последнее — полномочия по проверке операторов ТО передадут из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию, задача этого ведомства с помощью цифровых сервисов сделать контроль за техосмотром прозрачным и понятным.



Фото: Depositphotos