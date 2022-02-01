Автомобиль сломался два раза во время гарантии? Его можно сдать назад

Женщина купила Mercedes-Benz C200 4Matic за 3 009 000 руб., и еще во время гарантийного срока перестали работать дополнительная аккумуляторная батарея и подогрев правого переднего сиденья, не включались фары дальнего света, задняя и передняя правые фары, отклеились уплотнительные резинки на правых дверях, появились рывки при переключении передач.
Она обратилась к дилеру, автомобиль починили, но через несколько месяцев проблемы проявились снова. Тогда покупательница решила вернуть деньги: направила претензию импортеру АО «Мерседес-Бенц РУС», но ей отказали. Компания провела экспертизу машины и подтвердила только часть жалоб: не работал подогрев пассажирского сиденья и плохо работала коробка передач. Такие недостатки существенными не посчитали. В АО «Мерседес-Бенц РУС» объяснили, что проблемы с коробкой передач появились в результате ненадлежащей эксплуатации. Пришлось идти в суд, где ответчиком по делу стал не только продавец, но и импортер некачественной машины.
В ходе судебного процесса автовладелец изменила свои требования и просила выплатить не только деньги за машину, но и неустойку, компенсацию морального вреда, убытки, почтовые расходы, платежи по кредиту, затраты на добровольное страхование машины и жизни, штраф за неудовлетворение требований добровольно в досудебном порядке — всего около 21 млн руб., сообщает Право.ру.
Дело рассматривал Центральный районный суд Сочи. Ответчиками стали дилер марки и АО «Мерседес-Бенц РУС», так как товар технически сложный.
Назначенный судом эксперт обнаружил неисправность системы подогрева переднего правого сиденья и нехарактерные толчки при переключении передач. Эксперт указал, что найденные недостатки не мешают пользоваться машиной, и она ремонтопригодна. На основании этого заключения суд отказал автовладелице Крыловой в удовлетворении иска, выводы первой инстанции поддержали Краснодарский краевой суд и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Тогда женщина обратилась в Верховный суд.
Вердикт Верховного суда
Суд сослался на п. 2 ст. 475 ГК, в котором сказано, что покупатель может потребовать возврата денег за некачественный товар, если его недостатки проявляются повторно после ремонта. Похожие нормы прописаны в п. 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей» и в Постановлении Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17.
Существенным недостатком технически сложного товара является тот недостаток, который повторно проявляется после проведения мероприятий по его устранению. Кроме денег за некачественный автомобиль Крылова имеет право и на возмещение убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества. Что касается ненадлежащей эксплуатации — это истцу должны были доказать, что она делала что-то неправильно, а такого основания представлено не было.
ВС отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд (дело № 33–44439/2021).
- Даже судебную автоэкспертизу могут признать незаконной.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook