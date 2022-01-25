Новые основания для проверки машин на дорогах — журнал За рулем

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Новые основания для проверки машин на дорогах

О них рассказал заместитель начальника главного управления ОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

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Во время брифинга на тему «О порядке прохождения технического осмотра транспортных средств и ответственности за управление транспортным средством без диагностической карты» в пресс-центре МИЦ «Известия» Владимир Кузин напомнил, что у инспекторов ДПС есть право проверять состояние автомобиля даже при наличии у водителя диагностической карты транспортного средства. Основанием для этого являются видимые неисправности автомобиля.

«Он может проверить только тогда, когда визуально видит, своими глазами, что у него нет, допустим, болтов на колесах, валяется кардан сзади. В таких ситуациях он может ее проверить», — цитируют «Известия» слова Кузина.

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Проверка может проводиться как при помощи передвижных лабораторий, так и визуально.

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Напомним, что в статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак „Инвалид“» предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 5000 рублей и даже лишение водительских прав на срок до двух лет. Настоятельно рекомендуем освежить в памяти знание этой статьи.

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

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