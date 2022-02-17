Нашли самый надежный внедорожник на вторичке (всего за 700 000)

Рассматривая разные варианты турбодизельных кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев указал на один очень заманчивый вариант.
При стоимости менее 700 тысяч рублей этот автомобиль имеет надежные 143-сильный турбодизель и коробку (механика или автомат на выбор), просторный салон, 800-литровый багажник, раму, хорошо оцинкованную сталь и пробег менее 100 тысяч километров.
Да, догадаться непросто, что же это за автомобиль. Тем неожиданней ответ — это Great Wall Hover H5. Он, помимо 2-литрового турбодизеля, может оснащаться и бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 127 л.с., но дизель при одинаковой степени надежности этому внедорожнику подходит больше.
За 693 000 рублей можно приобрести Great Wall Hover H5 в возрасте шести-восьми лет, но с пробегом менее 100 000 км. И эта прекрасная альтернатива Патриоту, турбодизельная версия которого того же возраста стоит на вторичке примерно столько же. Выигрывает «китаец» и по уровню оснащения.
Турбодизельный двигатель GW4D отличается экономичностью и надежностью, а также невысокой стоимостью обслуживания. Болезнь у него только одна — время от времени вылетает прокладка ГБЦ. Но этот недуг легко лечится — просто в нужном месте сверлится нештатное отверстие, благодаря которому перестает появляться воздушная пробка.
Топливная система GW4D выхаживает на российской солярке 100–150 тысяч километров, после чего ее нужно промыть. Что до ресурса двигателя, то он пока неясен — еще ни один дизельный Great Wall Hover H5 не успел проехать хотя бы 250 тысяч километров. Но отсутствие претензий к мотору обнадеживает.
Узнать о других рассмотренных Сергеем Зиновьевым подержанных дизельных кроссоверах и внедорожниках стоимостью от 650 тыс. до 1,7 млн рублей вы можете в его статье «Недорогие и надежные дизельные кроссоверы: 8 вариантов на выбор».
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Фото: Great Wall и «За рулем»