Нашли самый надежный внедорожник на вторичке (всего за 700 000)

Более того, этот автомобиль прекрасно чувствует себя как на трассе, так и на серьезном бездорожье.

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Рассматривая разные варианты турбодизельных кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев указал на один очень заманчивый вариант.

При стоимости менее 700 тысяч рублей этот автомобиль имеет надежные 143-сильный турбодизель и коробку (механика или автомат на выбор), просторный салон, 800-литровый багажник, раму, хорошо оцинкованную сталь и пробег менее 100 тысяч километров.

Да, догадаться непросто, что же это за автомобиль. Тем неожиданней ответ — это Great Wall Hover H5. Он, помимо 2-литрового турбодизеля, может оснащаться и бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 127 л.с., но дизель при одинаковой степени надежности этому внедорожнику подходит больше.

За 693 000 рублей можно приобрести Great Wall Hover H5 в возрасте шести-восьми лет, но с пробегом менее 100 000 км. И эта прекрасная альтернатива Патриоту, турбодизельная версия которого того же возраста стоит на вторичке примерно столько же. Выигрывает «китаец» и по уровню оснащения.

Турбодизельный двигатель GW4D отличается экономичностью и надежностью, а также невысокой стоимостью обслуживания. Болезнь у него только одна — время от времени вылетает прокладка ГБЦ. Но этот недуг легко лечится — просто в нужном месте сверлится нештатное отверстие, благодаря которому перестает появляться воздушная пробка.

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Топливная система GW4D выхаживает на российской солярке 100–150 тысяч километров, после чего ее нужно промыть. Что до ресурса двигателя, то он пока неясен — еще ни один дизельный Great Wall Hover H5 не успел проехать хотя бы 250 тысяч километров. Но отсутствие претензий к мотору обнадеживает.

Узнать о других рассмотренных Сергеем Зиновьевым подержанных дизельных кроссоверах и внедорожниках стоимостью от 650 тыс. до 1,7 млн рублей вы можете в его статье «Недорогие и надежные дизельные кроссоверы: 8 вариантов на выбор».

Фото: Great Wall и «За рулем»