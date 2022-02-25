Skoda Octavia на вторичке: только один недочет (зато какой!)

На многие мелочи можно закрыть глаза. Но когда проблемы создает двигатель, стоит задуматься.

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Skoda Octavia второго поколения (заводское обозначение А5), появившаяся в 2004 году, значительно крупнее, просторнее и качественнее предшественницы. Колесная база удлинилась, рулевая рейка электрифицировалась, а заднюю полузависимую балку сменила полноценная многорычажка.

В 2008 году прошел большой рестайлинг. Были заменены фары, решетка радиатора, бамперы и передние крылья. Сзади поменяли центральную полоску фонарей, а в салоне появились свежие приборы, блок управления микроклиматом и другие элементы.

Skoda Octavia

Годы выпуска — 2004–2013

Цены — от 300 000 до 1 300 000 рублей

Кузов: слишком слабое ЛКП

Octavia отличается очень нежным покрытием кузова, поэтому варианты посвежее предпочтительны. И чем старше машина, тем больше будет проблем с ЛКП, а с ними обязательно придут и кузовные — ведь краска запросто слезает целыми пластами. И добротная оцинковка не спасет.

Найти машину без сколов на кузове шансов мало. Но в меньшей степени страдают Октавии в краске металлик — там ЛКП немного толще.

Салон: с тканью дешевле, но хуже

По салону претензий почти нет. Но затертые подлокотники, обод руля и рычаг коробки первыми выдадут пробег больше 100 000 км.

Может докучать высокими нотами моторчик печки, и когда придет его время, лучше взять усиленный — они служат намного дольше.

Кожаный мультируль в приличном виде сохраняется до 100 тысяч км пробега. Пластиковый легко переживет и 200 тысяч.

Электрика служит недолго

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У климат-контроля слабые приводы заслонок и головной блок, так что каждые 5–6 лет понадобится профилактический осмотр хорошим электриком.

Чуть дольше служит жгут проводов между передней стойкой и водительской дверью. С перебитой проводкой не работает центральный замок, управление зеркалами и стеклоподъемники.

Зимние проблемы

Фары сразу надо обклеивать бронепленкой, иначе придется постоянно полировать. В морозы под напольную педаль газа может забиться лед, и пластиковый шарнир обломится. Правда, вариантов кустарного ремонта узла в интернете — масса.

Мотор 1.6: проблемный коллектор и разные мелочи

Бензиновый атмосферник 1.6 — агрегат серии EA827, который в карбюраторном исполнении ставился еще на Volkswagen Golf второго поколения.

С распределенным впрыском проблем нет, разве что периодически приходится чистить дроссельный патрубок.

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А вот коллектор — пластиковый. Через 7–8 лет пластик трескается, и мотор начинает потреблять через трещины неучтенный воздух. Цены на новый коллектор заоблачные. «Неоригинал» стоит около 10 тысяч рублей. Брать б/у нет смысла, поскольку нет гарантии, что деталь будет герметична.

Каждые 100 000 км пробега надо менять ремень ГРМ со всеми сопутствующими, включая насос охлаждающей жидкости. И лучше заодно заменить провода и модуль зажигания.

Текущие сальники коленвала и деревенеющие маслосъемные колпачки — неизменные спутники возраста. А масложор вследствие залегания маслосъемных колец — не повод срочно покупать контрактный мотор. Чаще всего поможет раскоксовка или замена колец.

Мотор 1.4 TSI: 300 тысяч при хорошем обслуживании

Этот агрегат оснащался ненадежной цепью ГРМ, которая редко доживала до 80 000 км пробега. К ней прилагался слабый натяжитель без стопора, который иногда вдавливало, и цепь резко провисала.

В 2012 году цепь, шестерни и крышку заменили, однако проблема со стопором осталась. Как осталась она и с текущим жидкостным охладителем во впускном коллекторе. Поэтому если замечена нехватка антифриза, нужно сразу проверять коллектор, иначе в итоге можно и гидроудар поймать. И, соответственно, «попасть» на капремонт двигателя.

Проблемы с мотором 1,4 поступательно решали практически до появления следующего поколения Октавий. Самые удачные и безотказные пошли после 2011 года. На Октавиях с двигателем 1.4 TSI нужно постоянно контролировать уровень антифриза. Если она убывает, а течей не видно, снимайте и проверяйте на герметичность жидкостный радиатор, установленный во впускном коллекторе.

Весьма крепкой турбине Mitsubishi достался заедающий шток заслонки перепускного клапана (Wastegate). Чаще всего это происходит при открытой заслонке, и мотор теряет тягу. В этом случае потребуется замена всей «горячей» части турбокомпрессора.

Как показала практика, модернизированный мотор 1.4 может проходить по 300 000 км и даже больше. Но потребует качественного 98-го бензина, замены масла не реже чем раз в 7500 км, регулярной чистки впускных клапанов и каналов и более новую прошивку.

Мотор 1.8: лучше не брать

Самый неудачный агрегат из тех, что ставили на Октавии, — мотор ЕА888 второго поколения объемом 1,8 л с индексом CDAB.

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Первая версия под индексом BZB вышла надежной. Но затем ради уменьшения расхода топлива решили снизить потери на трение. И появилась серия CDAB с очень тонкими компрессионными и узким маслосъемным кольцами. И с очень маленькими отверстиями для слива масла вместо нормальных прорезей.

В итоге на каждую тысячу километров пробега приходилось доливать по литру масла. Из-за жуткого масложора и нейтрализаторы на таких Октавиях долго не служили.

Мотористы Фольксвагена постарались решить проблему. С мотора CDA под номером 221245 пошли модернизированные поршни — с более толстым маслосъемным кольцом, увеличенными сливными отверстиями и с поршневым пальцем большего диаметра. Но масложор никуда не исчез.

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