Хотя на дорогах встречали. Но опознать их мало кто мог. А ведь эти автобусы делали сотнями, а то и тысячами в год.

Первоначально производство таких загадочных автобусов начинали на небольших предприятиях министерств культуры и даже коммунального хозяйства!

Они работали передвижными кинопроекторными установками для показа фильмов в деревнях, гримерными для гастролирующих по периферии артистов и для киноактеров, а также служили мобильными бытовыми мастерскими и даже парикмахерскими, тоже приезжающими на село. Так эти неказистые машины и несли культуру и цивилизацию в советскую провинцию.

Чтобы снизить себестоимость, производство постепенно наращивали за счет пассажирских версий. Иногда такие автобусы даже работали рейсовыми.

Кубанский пассажирский

Кубань-Г1А1-01 — самый массовый автобус Краснодарского завода.

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Завод в Краснодаре начал производство в 1962 году и постепенно нарастил его в середине 1970-х до почти 9000 автобусов в год!

Как и подавляющее большинство подобных предприятий, он использовал массовые горьковские шасси ГАЗ-51 и ГАЗ-52 с базами 3300 мм и 3700 мм и 6-цилиндровыми двигателями, а потом и шасси ГАЗ-53А с мотором V8.

Кузова делали по типовой для малых автобусов технологии. Сначала стальным листом обшивали деревянный каркас. Позднее освоили производство металлических каркасов.

Краснодарский завод настолько хорошо отработал конструкцию, что даже передал чертежи в Буденновск, где однотипные машины строил местный механический завод.

Киношники из Чернигова

Такой «Чернигов» выпускали в 1966–1973 гг.

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Такие автобусы часто мелькали именно в телевизионных сюжетах про съемки новых фильмов. Ведь автобусы «Чернигов» завод «Кинотехпром» делал специально для съемочных групп и в качестве кинопередвижек.

Но позднее выпускали и пассажирские машины, работавшие, как правило, тоже в сфере искусств.

Были «Черниговы» и на Мосфильме. Помню из моего детства странный автобус, на котором работал сосед — мосфильмовский шофер. Одно время на машины ставили даже заметные яркие эмблемы.

Шасси для автобусов в Чернигове тоже использовали типовые — газовские.

Шахтерские «Горизонты»

Автобус 53Г1 завода «Горизонт».

Еще один украинский автобус делали в Ворошиловграде (ранее и позднее Луганск). Самая массовая модификация носила скучное название 53Г1, поскольку базировалась на шасси ГАЗ-53. А «Горизонтом» назывался сам завод, где кроили такие машины.

Автобусы строили для военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ), работавших на авариях в угольных шахтах. Но был и просто пассажирский вариант.

Атомный проект

Таджикистан-2А Чкаловского завода.

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Чкаловский завод в таджикском городке Ленинабад-40 (типичное номерное название «атомных» городов, позднее — Худжанд) работал на горно-обогатительный комбинат, подчиненный Минатому СССР.

Здесь по 150–200 штук в год и делали автобусы «Таджикистан». Сначала, как и иные аналогичные заводы, на шасси ГАЗ, а с середины 1970-х — более крупные машины на базе ЗИЛ-130.

Интересно, что таджикскую машину уже в перестроечные времена делали и в Ивановской области. Лишь переименовав автобус из Худжанд-3223 в Родник-3223. Производство там вели аж до 2008 года.