Новый штраф с 1 марта — какие водители под угрозой? — журнал За рулем

Новый штраф с 1 марта — какие водители под угрозой?

Штраф за отсутствие диагностической карты с 1 марта составляет 2 тысячи рублей. На первый взгляд, коснется это далеко не каждого. Однако новые правила не так просты, как могут показаться.

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С 1 марта 2022 года отсутствие диагностической карты техосмотра карается штрафом 2 тысячи рублей вместо прежних 500–800 рублей. Такой штраф может быть наложен не чаще одного раза в сутки — предполагается, что за это время можно пройти техосмотр и обзавестись диагностической картой. А оформлять эти штрафы будут двумя путями: либо это сделает сотрудник ДПС при проверке на дороге, либо камера автоматической фиксации.

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Кому выпишут штраф, если нет карты

Еще раз подробно проговорим, водителям какого транспорта нужно иметь при себе диагностическую карту, иначе — штраф: грузовики, автобусы, такси, каршеринг и служебные автомобили, принадлежащие юрлицам.

Частникам техосмотр не нужен? Да, но есть нюанс!

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Как известно, для легкового транспорта, принадлежащего физическим лицам и не участвующего в коммерческих перевозках, техосмотр отменен. Однако существует важная оговорка: если частная легковушка выпущена более 4 лет назад, то при смене владельца ей  тоже необходимо сделать техосмотр — перед совершением регистрационных действий.

Поэтому помните: даже покупая свежую «четырехлетку» престижной марки, вы будете вынуждены получить на нее диагностическую карту.

Инструментальный контроль

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Пожалуй, пока это самое темное место реформы техосмотра. Во-первых, теперь наличие диагностической карты вроде бы исключает инструментальный контроль на дороге. Но не значит ли это, что отсутствие карты как раз послужит поводом инструментальный контроль провести?

Во-вторых, даже при наличии у вас карты автомобиль может быть подвергнут контролю, потому что, согласно поправкам в КоАП, «инспектор может проверить техническое состояние транспортного средства, на которое оформлена диагностическая карта, в случае визуального обнаружения признаков неисправности».

Фото: Игорь Генералов / ТАСС

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