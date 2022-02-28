Штраф за отсутствие диагностической карты с 1 марта составляет 2 тысячи рублей. На первый взгляд, коснется это далеко не каждого. Однако новые правила не так просты, как могут показаться.

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С 1 марта 2022 года отсутствие диагностической карты техосмотра карается штрафом 2 тысячи рублей вместо прежних 500–800 рублей. Такой штраф может быть наложен не чаще одного раза в сутки — предполагается, что за это время можно пройти техосмотр и обзавестись диагностической картой. А оформлять эти штрафы будут двумя путями: либо это сделает сотрудник ДПС при проверке на дороге, либо камера автоматической фиксации.

Кому выпишут штраф, если нет карты

Еще раз подробно проговорим, водителям какого транспорта нужно иметь при себе диагностическую карту, иначе — штраф: грузовики, автобусы, такси, каршеринг и служебные автомобили, принадлежащие юрлицам.

Частникам техосмотр не нужен? Да, но есть нюанс!

Как известно, для легкового транспорта, принадлежащего физическим лицам и не участвующего в коммерческих перевозках, техосмотр отменен. Однако существует важная оговорка: если частная легковушка выпущена более 4 лет назад, то при смене владельца ей тоже необходимо сделать техосмотр — перед совершением регистрационных действий.

Поэтому помните: даже покупая свежую «четырехлетку» престижной марки, вы будете вынуждены получить на нее диагностическую карту.

Инструментальный контроль

Пожалуй, пока это самое темное место реформы техосмотра. Во-первых, теперь наличие диагностической карты вроде бы исключает инструментальный контроль на дороге. Но не значит ли это, что отсутствие карты как раз послужит поводом инструментальный контроль провести?

Во-вторых, даже при наличии у вас карты автомобиль может быть подвергнут контролю, потому что, согласно поправкам в КоАП, «инспектор может проверить техническое состояние транспортного средства, на которое оформлена диагностическая карта, в случае визуального обнаружения признаков неисправности».

Как все это будет работать? Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков дает свой ответ на этот вопрос.

Огнетушитель для автомобиля — не просто требование ГИБДД, а гарантия безопасности для водителя и его пассажиров.

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Фото: Игорь Генералов / ТАСС