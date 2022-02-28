4 невероятных автобуса и 2 грузовика от КАМАЗа

Двойное остекление салона, датчики дождя и света, система кругового обзора из 11 камер — как вам такое оснащение общественного транспорта?! Рассказываем о самых перспективных моделях КАМАЗа на выставке COMTRANS.

Водоробус КАМАЗ ‑ 6290

Водоробус КАМАЗ‑6290 может стать альтернативой дизельным автобусам. Шасси и кузов водоробуса собраны на НЕФАЗе, а крышевое оборудование установлено в Научно-техническом центре КАМАЗа. Кузов выполнен из высокопрочных сталей и безопасного пластика, что обеспечивает необходимую прочность и безопасность при аварийных ситуациях. Полная масса составляет 19 тонн, его габаритные размеры — ​12,4 х 2,55 х 3,4 м.

Автобус оснащен шестью баллонами для хранения сжатого водорода. В целях безопасности баллоны устанавливают на крышу — ​в случае утечки газ будет уходить вверх, а не в салон. Мощность водородной энергоустановки составляет не менее 45 кВт, в движение машину приводит электропортальный мост фирмы ZF. Водоробус оснащен пневматической тормозной системой с EBS, ABS, ASR, EPB, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок. Предусмотрено торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации.

Водоробус КАМАЗ‑6290 Водоробус КАМАЗ‑6290

Максимальная скорость движения составляет 80 км/ч, запас хода — ​250 км. Общая пассажировместимость — 80 человек, сидячих мест — ​33. Как и электробус, новый экотранспорт приспособлен к эксплуатации при температуре окружающей среды от —40 до +40 °C. Салон водоробуса оборудован двухзонной (отдельно для кабины водителя) климатической системой. Установлена механическая аппарель для беспрепятственного доступа в салон маломобильных граждан, двери оснащены функцией активации пассажирами, предусмотрена электронная система информирования с выводом данных на маршрутоуказатели и табло в салоне.

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Пригородный автобус НЕФАЗ ‑ 5299-31-57 на КПГ

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На рестайлинговом автобусе НЕФАЗ‑5299-31-57 установлен рядный 6-цилиндровый двигатель экологического класса Евро‑5 Weichai WP7NG 290E51 объемом 7470 см3 и мощностью 205 кВт. Суммарный объем восьми газовых баллонов — ​984 литра. При этом объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм составляет 197 м3. Автобус оборудован автоматической коробкой передач ZF 6AP, передней осью ZF RL82EC, задним ведущим мостом Raba (или Hande).

Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные. Подвеска пневматическая, передняя — ​независимая, задняя — ​зависимая. Полная масса автобуса составляет 17 900 кг, пассажировместимость — ​86 человек, 36 мест для сидения. Габаритные размеры — ​12 250 х 2550 х 3450 мм.

Пригородный автобус НЕФАЗ‑5299-31-57 на КПГ Пригородный автобус НЕФАЗ‑5299-31-57 на КПГ

Для НЕФАЗа‑5299-31-57 предусмотрена заводская гарантия на 24 месяца или 200 тыс. км пробега. В базовую комплектацию входят, в частности, сплошное остекление дверей, панорамное ветровое стекло, зеркала заднего вида с электроприводом, 5 отопителей салона и один отопитель рабочего места водителя, EBS и ASR. Дополнительно можно установить системы навигации GPS/ГЛОНАСС, тахограф и систему видеонаблюдения. Кроме того, есть возможность заказать версию с 10 газовыми баллонами.

Электробус КАМАЗ ‑ 6292

Электробус особо большой вместимости КАМАЗ‑6292 оборудован синхронным электродвигателем Voith с постоянными магнитами номинальной мощностью 240 кВт и системой жидкостного охлаждения. Пиковая мощность мотора составляет 340 кВт, полная энергоемкость NMC-аккумуляторов — ​345 кВт·ч, запас хода по циклу SORT2 — 90 км. Зарядка осуществляется на станции ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа. Предусмотрено и устройство для «ночной зарядки». Пассажировместимость составляет 135 человек, включая 42 места для сидения и место для инвалидной коляски. Полная масса модели КАМАЗ‑6292 — 28 000 кг, габаритные размеры — ​18 750 х 2550 х 3260 мм.

Электробус оснащен рабочей пневматической тормозной системой с EBS, ABS, FSR, EPB, функциями удержания на уклоне и блокировки движения при открытых дверях, а также датчиком контроля износа тормозных колодок. В качестве вспомогательной тормозной системы предусмотрено торможение тяговым электродвигателем с системой рециркуляции.

Электробус КАМАЗ‑6292 Электробус КАМАЗ‑6292

Среди несомненных достоинств машины такие важные и полезные опции, как двухзонная климатическая система с электрическим обогревателем салона, система контроля давления в шинах, механическая аппарель, датчики дождя и освещенности, светдиодные фары. Комплекс из 11 видеокамер обеспечивает внутренний и круговой обзор, предусмотрено двойное остекление салона и валидаторы у каждой из дверей.

Низкопольный троллейбус КАМАЗ ‑ 62825 4х2

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Троллейбус КАМАЗ‑62825 4х2 с увеличенным автономным ходом оснащается асинхронным электродвигателем переменного тока мощностью 180 кВт. Троллейбус укомплектован тяговой аккумуляторной батареей и параллельно-последовательно соединенными NMC-аккумуляторами. Энергоемкость составляет 69 кВт·ч, время полного заряда от контактной сети 30 мин, а от резервного источника питания — ​5 часов. Запас автономного хода при включенной системе отопления или кондиционирования составляет 20 км.

Троллейбус оборудован ведущим мостом ZF AV133, передней независимой пневматической подвеской с системой электронного управления и функцией книлинга, а также задней зависимой пневматической подвеской. Модель КАМАЗ‑62825 оснащается электронно-пневматической тормозной системой, тормозные механизмы всех колес дисковые.

Низкопольный троллейбус КАМАЗ‑62825 4х2 Низкопольный троллейбус КАМАЗ‑62825 4х2

Пассажировместимость троллейбуса составляет 85 человек, включая 34 места для сидения, место для инвалидной коляски и 3 откидных места. Снаряженная масса троллейбуса составляет 12 200 кг, полная — ​18 000 кг, габаритные размеры — 12 400 х 2550 х 3500 мм в сложенном состоянии токоприемника. В базовую комплектацию КАМАЗ‑62825 входят, в частности, вклеенные тонированные стекла, панорамное ветровое стекло с обогревом и солнцезащитной шторкой, система пожаротушения, светодиодное освещение салона. Опционально троллейбус можно оснастить климатической и информационно-телематической системами, АСМПП, системой видеонаблюдения.

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