Автоматическая отмена ошибочных штрафов: ждем!

Сегодня в законе просто не существует механизма, когда штраф отменяется без жалобы привлеченного к ответственности гражданина.

Приписали с одной камеры 136 тысяч нарушений на 205 миллионов рублей...

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В конце 2020 года большой скандал произошел в подмосковных Химках. Передвижной комплекс фиксации нарушений всего за несколько недель наштамповал 136 тысяч нарушений на колоссальную сумму — 205 миллионов рублей!

Произошло всё на пересечении улиц 9 Мая и Дружбы, где при проведении ремонтных работ одну полосу закрыли полностью, а вторую оставили только для рейсовых автобусов. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что граждан несвоевременно проинформировали об изменении схемы движения, а знаки расставили таким замысловатым образом, что на месте невозможно было понять, что проезд для личных автомобилей закрыт. Более того, для некоторых водителей эта дорога была единственной к их домам. В результате подобной «диверсии» огромный микрорайон ежедневно «нарушал» ПДД — и штрафы пошли «оптом». Многие автомобилисты получили десятки «писем счастья», что привело даже к стихийному митингу, после чего в дело вмешалась прокуратура, и штрафы решено было аннулировать.

В Генеральной прокуратуре предложили автоматически отменять штрафы, без необходимости со стороны автовладельца обращаться с заявлением в случае сбоя камеры.

... а отменить «оптом» не получается!

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Но вдруг оказалось, что в законе просто не существует механизма, когда штрафы отменяются сразу все — без жалобы каждого привлеченного к ответственности гражданина. Это означает, что каждый из 136 тысяч штрафов должен быть отменен на основании личного письменного заявления собственника автомобиля — несмотря на то, что официально признана незаконность фиксации в конкретном месте. А для того чтобы это письменное заявление отдать, надо или пойти на почту, или поехать в поселок Малые Вяземы, на что потратить не один час времени и несколько литров топлива.

Осложнилась ситуация еще и тем, что многие автомобилисты успели оплатить полученные незаконные штрафы. А для возврата денег из бюджета точно требуется письменное заявление с указанием реквизитов, на которые должны быть перечислены деньги, а также основание для возврата. То есть положительный результат рассмотрения жалобы. Еще в некоторых случаях требовались реквизиты платежа, то есть надо было идти в банк и брать справку, что ты заплатил такую-то сумму и такого числа.

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О нагрузке на ГИБДД я вообще молчу, потому что каждое полученное заявление из 136 тысяч инспекторы обязаны рассмотреть и вынести по каждому обращению письменное же решение об удовлетворении жалобы.

Далее это решение должно быть отправлено по почте или вручено лично заявителю под личную роспись. Сколько рабочего времени инспекторов было потрачено на эту бессмысленную работу, история умалчивает, но именно тогда зародилась идея о том, чтобы подобные ситуации рассматривать тоже автоматически и без участия автомобилистов, которых незаконно привлекли к ответственности.

Парадокс

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До тех пор, пока не будет обнаружена поломка камеры, а это случается лишь тогда, когда жалобы разъяренных автомобилистов дойдут до ГИБДД и там поймут, что это системный сбой, ложные штрафы получат десятки, если не сотни тысяч водителей, в зависимости от того, где именно установлено средство фиксации нарушений. И каждый пострадавший должен потратить огромное количество времени, чтобы постановление об административном правонарушении отменить, а уплаченные деньги — вернуть.

В условиях, когда большая доля платежей осуществляется онлайн, а сами постановления тоже электронные, нет никаких технических проблем для того, чтобы массово отменять штрафы, которые были вынесены из-за поломки техники. Если техника ломается, причем иногда внезапно, и если иногда эту технику устанавливают или настраивают без ума в голове, должны быть юридические механизмы, которые не заставляли бы несправедливо привлеченных водителей обивать пороги чиновников ради исправления чужих ошибок.

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Дело сдвинулось с мертвой точки — и есть надежда, что в скором времени механизм автоматической отмены незаконных штрафов все-таки заработает.

Что делать, чтобы не получить штраф или кое-что посерьезнее в 2022 году, узнайте тут.

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