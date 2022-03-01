Новый внедорожник Isuzu Mu-Х: первый (жесткий!) тест японского рамника

В линейке Isuzu на российском рынке появилась первая легковая модель — рамный внедорожник Mu-X. Его собирают в Таиланде, он соплатформенник известного у нас пикапа D-Max. У него укороченная рама, такой же силовой агрегат и похожий интерьер.
После езды новичок оставил приятное впечатление.
Самый большой мотор (но не самый мощный)
Машины с дизелем 1.9 мощностью 150 сил, играющем в Таиланде роль базового мотора, к нам не повезут. Конечно, агрегат позволил бы сэкономить на растаможке и налогах. Но для такой машины он слабоват: все-таки снаряженная масса за две тонны.
Двигатель объемом три литра — самый объемный среди подобных машин. Конкуренты предлагают максимум 2,7–2,8 л. Но это не столь мощный V6, как у «европейцев» и других «японцев». Isuzu снимает с рядной «четверки» 190 сил и 450 Н.м. Для сравнения: Fortuner с мотором 2.8 имеет 200 «лошадей» и 500 Н.м.
Но у мотора Mu-X (модель 4JJ3) есть и преимущество. Его устанавливают на легкие грузовики. Поэтому он неприхотлив и очень живуч. И Isuzu смело объявляет межсервисный интервал в 20 000 км.
Дизель на холостых заявляет о себе характерным рокотом и вибрациями. Последние уходят, стоит лишь тронуться с места. На ходу звук становится навязчивым только после 2500 об/мин. Выше этой отметки мотор приходится крутить на обгонах: вне города его хватает впритык. И коробка, 6-ступенчатый автомат Aisin, подтормаживает на переключениях. Зато на бездорожье — никаких претензий.
На шоссе при скорости 70–90 км/ч маршрутный компьютер показал расход 8,4 л/100 км. Городского цикла в тесте не было, зато было много гор. По нагрузке такая езда схожа с движением мегаполиса. После 370 км дисплей высветил 12,5 л/100 км. Хороший показатель!
Комфортный для рамного внедорожника
Неровности любого калибра Isuzu отрабатывает невозмутимо, как и положено рамнику. Жесткость подвески средняя. Например, Pajero Sport жестче, и это местами неприятно. А Haval H9 мягче, но у него и раскачка с кренами больше.
В Mu-X быстро забываешь, что сзади стоит мост. Никаких поперечных колебаний или неуверенной отработки крупных ям нет и в помине. Руль, конечно, «подлиннее», чем у легковушек или кроссоверов, но некритично. По крайней мере, пересев с седана на Mu-X, не промахиваешься мимо поворота.
Isuzu требует от непривычного к машинам такого класса водителя минимум времени на привыкание. Далеко не каждая рамная модель может похвастать этим.
Part-time в помощь
Mitsubishi Pajero Sport и Haval H9 имеют весомое преимущество над Isuzu Mu-X и Toyota Fortuner. Их полный привод позволяет без ограничений ездить по асфальту. Тогда как схема part-time с жестко подключаемой передней осью — нет.
Однако Mu-X удивил (со знаком плюс). На горных дорогах Кавказа постоянно чередуются идеально сухие участки со снежно-ледяными. Постоянно крутить шайбу выбора типа привода утомляет (режим 4х4 можно активировать на скорости до 100 км/ч). Поэтому выбираю задний привод, чтобы не насиловать узлы трансмиссии. И никаких проблем не испытываю.
Система стабилизации мягко и незаметно ликвидирует небольшие (а большие и не возникают) заносы. Если же машину спровоцировать, ESP вмешается жестче, но столь же эффективно. В итоге: ни одной пугающей ситуации.
Все ведущие активировал только там, где шипованные шины уже не могли затащить автомобиль в скользкие подъемы силой только двух колес.
На бездорожье помогает понижайка, блокировки центрального и заднего дифференциалов, электронная имитация блокировки переднего. Заявленный клиренс 235 мм — только под картером заднего моста. Спереди под металлической (но не слишком серьезной на вид) защитой оказалось 210 мм.
Можно ехать всемером
В Россию Mu-X поставляется только с трехрядным салоном. Семерых взрослых он примет, но с нюансами.
Для комфортной посадки рослых пассажиров на третий ряд на нем нужно отклонить спинки максимально назад (у них есть несколько положений), а сидящих на втором ряду попросить поставить спинки ближе к вертикали.
Вот тогда и коленям остается достаточно места, и голову можно распрямить. Если же выбрать другое положение, ноги и голова попросту не уместятся в отведенном пространстве.
Оба ряда сидений складываются вровень с полом. Всё вручную, никаких электроприводов нет. Разве что у пятой двери в максимальной (из двух) комплектации.
Странности комплектации
Недорогие материалы отделки — это норма для непремиальных рамников. Но в Isuzu они смотрятся вполне гармонично. Зато не хватает теплых опций. Например, обогрев есть только у передних сидений. По нынешним временам — уже нонсенс.
Мультимедийная система поддерживает протоколы Android Auto и Apple Carplay.
Но, как это нередко бывает у японцев, она оторвана от автомобиля. Все настройки машины — через дисплей комбинации приборов, а медиасистема ведает только музыкально-телефонными функциями.
Что интересно: функционально базовый 7-дюймовый и продвинутый 9-дюймовый дисплеи ничем не отличаются. Зато в топовой версии добавляется… DVD-плеер в верхнем бардачке перед пассажиром.
С электрификацией проблем нет: розетка на 12 В и USB-порт спереди, розетка на 220 В и пара портов на втором ряду, розетка на 12 В в багажнике.
Цена выгодная?
Isuzu Mu-X представлен только в двух комплектациях. Начальная стоит 3,7 млн рублей. Это заметно дороже, чем просят за конкурентов. Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport стартуют с 3,13–3,14 млн рублей благодаря наличию дешевых версий с механической коробкой и минимальным оснащением.
Если посмотреть на их исполнения с автоматом, Isuzu сразу оказывается «в рынке». Топовая комплектация за 4 млн уже на четверть миллиона дешевле соперников.
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