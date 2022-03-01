Новый внедорожник Isuzu Mu-Х: первый (жесткий!) тест японского рамника

Мы поездили на нем по асфальту, съехали на бездорожье, даже залезли в горы - этому «японцу» есть чем удивить.

В линейке Isuzu на российском рынке появилась первая легковая модель — рамный внедорожник Mu-X. Его собирают в Таиланде, он соплатформенник известного у нас пикапа D-Max. У него укороченная рама, такой же силовой агрегат и похожий интерьер.

После езды новичок оставил приятное впечатление.

Самый большой мотор (но не самый мощный)

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Машины с дизелем 1.9 мощностью 150 сил, играющем в Таиланде роль базового мотора, к нам не повезут. Конечно, агрегат позволил бы сэкономить на растаможке и налогах. Но для такой машины он слабоват: все-таки снаряженная масса за две тонны.

Двигатель объемом три литра — самый объемный среди подобных машин. Конкуренты предлагают максимум 2,7–2,8 л. Но это не столь мощный V6, как у «европейцев» и других «японцев». Isuzu снимает с рядной «четверки» 190 сил и 450 Н.м. Для сравнения: Fortuner с мотором 2.8 имеет 200 «лошадей» и 500 Н.м.

Но у мотора Mu-X (модель 4JJ3) есть и преимущество. Его устанавливают на легкие грузовики. Поэтому он неприхотлив и очень живуч. И Isuzu смело объявляет межсервисный интервал в 20 000 км.

Дизель на холостых заявляет о себе характерным рокотом и вибрациями. Последние уходят, стоит лишь тронуться с места. На ходу звук становится навязчивым только после 2500 об/мин. Выше этой отметки мотор приходится крутить на обгонах: вне города его хватает впритык. И коробка, 6-ступенчатый автомат Aisin, подтормаживает на переключениях. Зато на бездорожье — никаких претензий.

На ходу Mu-X похвально тихий. Двигатель навязчив после 2500 об/мин.

На шоссе при скорости 70–90 км/ч маршрутный компьютер показал расход 8,4 л/100 км. Городского цикла в тесте не было, зато было много гор. По нагрузке такая езда схожа с движением мегаполиса. После 370 км дисплей высветил 12,5 л/100 км. Хороший показатель!

Комфортный для рамного внедорожника

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Неровности любого калибра Isuzu отрабатывает невозмутимо, как и положено рамнику. Жесткость подвески средняя. Например, Pajero Sport жестче, и это местами неприятно. А Haval H9 мягче, но у него и раскачка с кренами больше.

В Mu-X быстро забываешь, что сзади стоит мост. Никаких поперечных колебаний или неуверенной отработки крупных ям нет и в помине. Руль, конечно, «подлиннее», чем у легковушек или кроссоверов, но некритично. По крайней мере, пересев с седана на Mu-X, не промахиваешься мимо поворота.

Isuzu требует от непривычного к машинам такого класса водителя минимум времени на привыкание. Далеко не каждая рамная модель может похвастать этим.

Part-time в помощь

Mitsubishi Pajero Sport и Haval H9 имеют весомое преимущество над Isuzu Mu-X и Toyota Fortuner. Их полный привод позволяет без ограничений ездить по асфальту. Тогда как схема part-time с жестко подключаемой передней осью — нет.

Однако Mu-X удивил (со знаком плюс). На горных дорогах Кавказа постоянно чередуются идеально сухие участки со снежно-ледяными. Постоянно крутить шайбу выбора типа привода утомляет (режим 4х4 можно активировать на скорости до 100 км/ч). Поэтому выбираю задний привод, чтобы не насиловать узлы трансмиссии. И никаких проблем не испытываю.

Система стабилизации мягко и незаметно ликвидирует небольшие (а большие и не возникают) заносы. Если же машину спровоцировать, ESP вмешается жестче, но столь же эффективно. В итоге: ни одной пугающей ситуации.

Все ведущие активировал только там, где шипованные шины уже не могли затащить автомобиль в скользкие подъемы силой только двух колес.

На бездорожье помогает понижайка, блокировки центрального и заднего дифференциалов, электронная имитация блокировки переднего. Заявленный клиренс 235 мм — только под картером заднего моста. Спереди под металлической (но не слишком серьезной на вид) защитой оказалось 210 мм.

Можно ехать всемером

В Россию Mu-X поставляется только с трехрядным салоном. Семерых взрослых он примет, но с нюансами.

Сиденья приятные, с вставками из перфорированной кожи. В Таиланде в комплектации с электроприводами у водительского кресла есть настройка поясничного упора, но для нас ее «зажали».

Для комфортной посадки рослых пассажиров на третий ряд на нем нужно отклонить спинки максимально назад (у них есть несколько положений), а сидящих на втором ряду попросить поставить спинки ближе к вертикали.

Вот тогда и коленям остается достаточно места, и голову можно распрямить. Если же выбрать другое положение, ноги и голова попросту не уместятся в отведенном пространстве.

Оба ряда сидений складываются вровень с полом. Всё вручную, никаких электроприводов нет. Разве что у пятой двери в максимальной (из двух) комплектации.

Странности комплектации

Недорогие материалы отделки — это норма для непремиальных рамников. Но в Isuzu они смотрятся вполне гармонично. Зато не хватает теплых опций. Например, обогрев есть только у передних сидений. По нынешним временам — уже нонсенс.

За основу взяли приборную панель пикапа D-Max и облагородили ее. Во всех четырех дверях есть фоновая подсветка, но расположена она неудачно — ее не видно. Лучше бы потраченные на нее светодиоды пустили на освещение всех клавиш.

Мультимедийная система поддерживает протоколы Android Auto и Apple Carplay.

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Но, как это нередко бывает у японцев, она оторвана от автомобиля. Все настройки машины — через дисплей комбинации приборов, а медиасистема ведает только музыкально-телефонными функциями.

Что интересно: функционально базовый 7-дюймовый и продвинутый 9-дюймовый дисплеи ничем не отличаются. Зато в топовой версии добавляется… DVD-плеер в верхнем бардачке перед пассажиром.

С электрификацией проблем нет: розетка на 12 В и USB-порт спереди, розетка на 220 В и пара портов на втором ряду, розетка на 12 В в багажнике.

Второй ряд — без обогрева. В качестве компенсации в потолке стоит блок управления кондиционером с потолочными дефлекторами на второй и третий ряды.

Цена выгодная?

Isuzu Mu-X представлен только в двух комплектациях. Начальная стоит 3,7 млн рублей. Это заметно дороже, чем просят за конкурентов. Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport стартуют с 3,13–3,14 млн рублей благодаря наличию дешевых версий с механической коробкой и минимальным оснащением.

Если посмотреть на их исполнения с автоматом, Isuzu сразу оказывается «в рынке». Топовая комплектация за 4 млн уже на четверть миллиона дешевле соперников.

Секрет в борьбе с бездорожьем от наших дедов: лучшей альтернативы цепям на колеса и браслетам противоскольжения пока не придумали.

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