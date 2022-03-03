Совсем недавно тормозные колодки были... деревянными!

Легкую двуколку лошадка легко останавливала сама — назовем это, на современный лад, «торможением двигателем». А вот затормозить тяжелую карету, особенно в гористой местности, было очень нелегко: лошади часто получали травмы. Чтобы решить эту проблему, придумали тормоза, приводимые в действие человеком.
Тормозные системы были разнообразными. Водитель (простите — возница или кучер) мог прижимать колодки к колесам посредством рычага или сложной рычажной системы. В каретах использовали другой принцип: слуга на запятках воздействовал на подпружиненную подножку, тормозящую задние колеса. Фактически это было некое подобие современного стояночного тормоза: пока господа садились в карету, холоп держал тормоза.
А вот передние тормоза не применяли из-за сложности конструкции, поскольку передняя ось была поворотной. Кстати, сами колодки поначалу были деревянными — иногда их обивали кожей. Эффективность торможения была очень низкой, особенно в сырую погоду.
Вы удивитесь, но от подобных колодок совсем недалеко ушли тормозные системы первого в мире автомобиля Бенца — не случайно в истории сохранился факт визита фрау Бенц к сапожнику, который быстренько подлатал их.
Колодки были открыты всем ветрам и снегам. Позже тормозные колодки загнали в барабаны, спрятав от непогоды, но одновременно несколько ухудшив их охлаждение.
Сегодня на подавляющем большинстве легковушек используют дисковые тормоза, которые снова стали открытыми. Это — важнейший высокотехнологичный атрибут автомобиля. При этом тормозные колодки относятся к категории расходников, которые время от времени необходимо заменять на новые, не дожидаясь их предельного износа.
При выборе новых колодок можно делать ставку как на громкое имя производителя, сочетающее на практике отличные показатели с высокой стоимостью, так и на детали проверенного производителя из бюджетного сегмента, гарантирующего хорошие тормозные качества при гораздо меньших финансовых затратах. В сочетании с регулярной заменой колодок на новые последний вариант для обладателей бюджетных автомобилей является предпочтительным.
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Фото: depositphotos.com и «За рулем»