Совсем недавно тормозные колодки были... деревянными!

Тормозные колодки несоизмеримо старше автомобилей — они пришли в нашу жизнь вместе с лошадьми, таскавшими телеги, кибитки и прочие повозки.

Легкую двуколку лошадка легко останавливала сама — назовем это, на современный лад, «торможением двигателем». А вот затормозить тяжелую карету, особенно в гористой местности, было очень нелегко: лошади часто получали травмы. Чтобы решить эту проблему, придумали тормоза, приводимые в действие человеком.

Деревянные тормозные колодки терлись по стальным ободьям деревянных же колес. Ресурс был невелик, но замена простая — из любого пенька.

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Тормозные системы были разнообразными. Водитель (простите — возница или кучер) мог прижимать колодки к колесам посредством рычага или сложной рычажной системы. В каретах использовали другой принцип: слуга на запятках воздействовал на подпружиненную подножку, тормозящую задние колеса. Фактически это было некое подобие современного стояночного тормоза: пока господа садились в карету, холоп держал тормоза.

А вот передние тормоза не применяли из-за сложности конструкции, поскольку передняя ось была поворотной. Кстати, сами колодки поначалу были деревянными — иногда их обивали кожей. Эффективность торможения была очень низкой, особенно в сырую погоду.

На первых автомобилях металлический башмак прижимался к сплошному резиновому ободу. В такой конструкции «колодка» была вечной, а обод быстро изнашивался.

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Вы удивитесь, но от подобных колодок совсем недалеко ушли тормозные системы первого в мире автомобиля Бенца — не случайно в истории сохранился факт визита фрау Бенц к сапожнику, который быстренько подлатал их.

Колодки были открыты всем ветрам и снегам. Позже тормозные колодки загнали в барабаны, спрятав от непогоды, но одновременно несколько ухудшив их охлаждение.

Сегодня на подавляющем большинстве легковушек используют дисковые тормоза, которые снова стали открытыми. Это — важнейший высокотехнологичный атрибут автомобиля. При этом тормозные колодки относятся к категории расходников, которые время от времени необходимо заменять на новые, не дожидаясь их предельного износа.

Современные тормозные колодки (на фото для Рио — Солярис от бренда «За рулём») работают по чугунному тормозному диску. Они обеспечивают стабильное торможение и высокий ресурс.

При выборе новых колодок можно делать ставку как на громкое имя производителя, сочетающее на практике отличные показатели с высокой стоимостью, так и на детали проверенного производителя из бюджетного сегмента, гарантирующего хорошие тормозные качества при гораздо меньших финансовых затратах. В сочетании с регулярной заменой колодок на новые последний вариант для обладателей бюджетных автомобилей является предпочтительным.

Здесь вы можете найти качественные и недорогие колодки «За рулем» для своего автомобиля.

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»