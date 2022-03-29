Почему нельзя поднимать дворники во время стоянки? — журнал За рулем

Почему нельзя поднимать дворники во время стоянки?

В межсезонье, когда температура за бортом постоянно колеблется у нулевой отметки, автомобилисты сталкиваются с проблемой обмерзания щеток стеклоочистителей. Многие используют дедовский метод борьбы с ней, не задумываясь о побочном эффекте.

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Часто, чтобы щетки стеклоочистителей не примерзали к лобовому стеклу во время стоянки, автовладельцы ставят их вертикально. Но у этого способа есть два минуса. Во-первых, не у всех автомобилей конструкция стеклоочистителей позволяет делать это с закрытым капотом. А во-вторых, при этом растягиваются пружины поводков. В итоге щетки слабее прижимаются к стеклу во время работы.

В интернете можно заказать аксессуар на этот случай. Принцип работы таков: деталь крепится на поводок стеклоочистителя. При необходимости автовладелец раскладывает упор и дворник приподнимается над стеклом.

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Почему нельзя поднимать дворники во время стоянки?

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Стоит такой аксессуар относительно недорого. На известном портале AliExpress его можно заказать рублей за 500. Но наш читатель нашел практически бесплатный способ.

Оставляя машину на ночь зимой, подкладываю под поводки стеклоочистителей одноразовые стаканчики. Стеклоочистители не соприкасаются со стеклом и не примерзают к нему, что увеличивает срок их службы.

В. Меренов, Ленинградская область

Почему нельзя поднимать дворники во время стоянки?

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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