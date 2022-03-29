Почему нельзя поднимать дворники во время стоянки?

В межсезонье, когда температура за бортом постоянно колеблется у нулевой отметки, автомобилисты сталкиваются с проблемой обмерзания щеток стеклоочистителей. Многие используют дедовский метод борьбы с ней, не задумываясь о побочном эффекте.

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Часто, чтобы щетки стеклоочистителей не примерзали к лобовому стеклу во время стоянки, автовладельцы ставят их вертикально. Но у этого способа есть два минуса. Во-первых, не у всех автомобилей конструкция стеклоочистителей позволяет делать это с закрытым капотом. А во-вторых, при этом растягиваются пружины поводков. В итоге щетки слабее прижимаются к стеклу во время работы.

В интернете можно заказать аксессуар на этот случай. Принцип работы таков: деталь крепится на поводок стеклоочистителя. При необходимости автовладелец раскладывает упор и дворник приподнимается над стеклом.

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Стоит такой аксессуар относительно недорого. На известном портале AliExpress его можно заказать рублей за 500. Но наш читатель нашел практически бесплатный способ.

Оставляя машину на ночь зимой, подкладываю под поводки стеклоочистителей одноразовые стаканчики. Стеклоочистители не соприкасаются со стеклом и не примерзают к нему, что увеличивает срок их службы.

В. Меренов, Ленинградская область

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