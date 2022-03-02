Китайские кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Changan CS75 - что выбрать?

Один подкупает динамикой, второй - внедорожными возможностями, третий - уровнем оснащения.

Китайские среднеразмерные кроссоверы — один из главных автомобильных трендов прямо сейчас. Эксперт Юрий Тимкин в новом номере журнала «За рулем» подробно рассказывает, как показали себя в сравнительном тест-драйве Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Changan CS75. У каждого участника — свой набор сильных качеств, ведь недаром они (ну, по крайней мере, два из них) показывают внушительные цифры продаж в РФ.

Ну а если выделять по одному козырю у каждого из представленных кроссоверов, то картина выглядит так.

Changan — хорош на бездорожье

В отношении симпатий российских покупателей Changan CS75 пока в отстающих, но на бездорожье он выглядит явно увереннее остальных! Да, это не внедорожник, но для кроссовера уровень подготовленности к офф-роуду очень достойный. CS75 легко пересекает обледенелые брустверы и уверенно катит по заснеженному полю — особенно если заранее заблокировать межосевую муфту. Хорош на проселке и союз мотора с гидромеханикой Aisin — даже многочисленные старты с середины крутого подъема даются машине легко.

Chery — отличная динамика

На фоне конкурентов Tiggo 7 Pro смотрится настоящим метеором. Да и объективно динамика вполне на уровне: сотню совершенно гражданская машина набирает менее чем за 10 секунд, без усилий опережая соперников. И еще — у нее хорошая отзывчивость на газ, удобное управление тягой. И да, мы в очередной раз убеждаемся, что автомобили с вариаторами уже нельзя поголовно считать медлительными.

Haval F7 — уют и оснащение

Салон Haval F7 показал себя как наиболее уютный и располагающий максимальным оснащением: панорамная крыша, подрулевые лепестки, практически все подогревы, а также недоступные соперникам адаптивный круиз-контроль, HUD-дисплей, система считывания дорожных знаков и другие полезные вещи.

Однако у этих кроссоверов масса других отличительных черт — как положительных, так и отрицательных. Какой же из них лучше?

Сравнительный тест-драйв Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Changan CS75 — на страницах мартовского номера журнала «За рулем». Уже в продаже!

А еще мы поездили на новом внедорожнике Isuzu Mu-Х — этому «японцу» есть чем удивить!

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Заметка создана по материалам статьи «Точки роста» Юрия Тимкина.