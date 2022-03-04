Универсалы окончательно вышли из моды: да/нет? — журнал За рулем

Универсалы окончательно вышли из моды: да/нет?

В ездовых манерах «вагоны» не уступают седанам, давно сломав стереотип «машин для пенсионеров»: почти все проданные в столице Kia Ceed и Весты - с кузовом универсал.

Вопрос с форума ЧЗа рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Почему универсалы, пользовавшиеся во времена СССР повышенным спросом, сегодня утратили популярность?

— Думаю, у нас люди по-прежнему покупают машины по принципу «что круче», а не «что удобнее». Потому раньше охотнее покупали седаны, а теперь — кроссоверы. Можно и вовсе услышать утверждение, что «универсал — машина для пенсионера». Разве не дикость?

И чем дальше от столицы, тем хуже отношение к универсалам. В Москве их доля всегда была высокой. Что у Фокуса, что у Октавии. Почти все проданные в столице Kia Ceed и Весты — с кузовом универсал. Надеюсь, дело не только в том, что они больше похожи на кроссоверы.

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Многие говорят, что кроссовер, по сути, тоже универсал. Ой ли? Renault Sandero Stepway или Kia Rio X стоят как Лада Веста SW, но не увезут и половину того, что можно в нее запихнуть. Речь не только об объеме (у Весты около 370 литров «под шторкой»). В Весте хорошо организовано грузовое пространство: подполье, крюки для сумок, карман для баклажки с омывающей жидкостью…

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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры — открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

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