Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — журнал За рулем

Чем не Волга? С них начинался китайский автопром

За причудливыми именами первых «китайцев» скрывались знакомые Buick, Mercedes и даже наша Волга. А иногда и странные гибриды, скопированные с моделей из разных стран.

Китайский Volkswagen: кто был первым?

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромChingganshan (или Jingganshan) — первый китайский легковой автомобиль с начинкой Volkswagen и оригинальным дизайном.
Chingganshan (или Jingganshan) — первый китайский легковой автомобиль с начинкой Volkswagen и оригинальным дизайном.

Официально автопром Китая родился 15 июня 1953 года, когда в Чаньчуне заработал завод FAW (First Automobile Works). На нем начали выпускать немного упрощенные советские грузовики ЗИС-150.

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А первый местный легковой автомобиль в КНР построили уже в 1958-м. Его назвали по местности, где впервые возникла китайская советская власть, — Цзиньганшань (латиницей писали Jingganshan, Chingganshan и даже Tsinganschan).

Машина с двухдверным кузовом была заднемоторной, на агрегатах немецкого Volkswagen Kaefer. Его привезли в Китай, разобрали и тщательно скопировали всю начинку.

Но кузов сделали свой. Причем прямых аналогов не было. Автомобиль немного напоминал Volkswagen Type 3 и японский Hino Contessa. Но обе машины стартовали в 1961-м! Трудно предположить, что немцы и японцы оглядывались на китайцев. Скорее, последние попали в общие стилистические тренды эпохи. Кстати, наш заднемоторный Запорожец тоже существовал лишь в опытных образцах.

В серию Jingganshan пошел в четырехдверном варианте. Но не для частных владельцев, которых в Китае тогда в принципе не было. Машины работали в такси, да и сделали их за три года всего-то 146.

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Волга впадает в Красный Восток

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромDongfanghong — последний автомобильный плод советско-китайской дружбы. Вариация на тему Волги ГАЗ-21.
Dongfanghong — последний автомобильный плод советско-китайской дружбы. Вариация на тему Волги ГАЗ-21.

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В то же время на Пекинском автозаводе соорудили седан Dongfаnghong («Красный Восток»). По сути, он представлял собой упрощенную Волгу ГАЗ-М21 конца 1950-х, так называемой второй серии.

Насколько китайская машина отличалась от нашей, судить нелегко. Сохранившиеся экземпляры (всего осталось три) явно неоднократно и неаккуратно ремонтировали, и  сказать с точностью, что в них оригинальное, а что «намыто» временем, непросто.

В подготовке производства участвовали советские инженеры. Но в начале 1960-х, когда отношения КНР и СССР резко ухудшились, их срочно отозвали. До 1969 года седаны Dongfаnghong собирали в очень небольших количествах. Говорят, сделали всего 238 машин.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромВолга ГАЗ-21 так называемого второго выпуска — образец для китайского седана.
Волга ГАЗ-21 так называемого второго выпуска — образец для китайского седана.

«Красное знамя» трех стран

Китайское руководство осудило СССР за ревизионизм — признание и осуждение КПСС сталинских репрессий. А рост благосостояния в СССР Мао Цзэдун считал обуржуазиванием. Поэтому ездить на автомобилях страны «неправильного социализма» (а ездил он до этого на ЗИС) «великому кормчему» Мао стало неприлично. Задачу создания достойного транспортного средства стали решать сразу два завода — BAW и FAW.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромЛимузин Hongqi CA72 (Хунцы — красное знамя) — символ китайской государственности.
Лимузин Hongqi CA72 (Хунцы — красное знамя) — символ китайской государственности.

Первый автомобильный завод (тот самый, что выпускал грузовики ЗИС) в 1958-м соорудил Hongqi (Хунцы  — «Красное знамя») — почти 6-метровый лимузин с дизайном по мотивам американского Imperial 1955 года, Однако передком лимузин напоминал и нашу Волгу ГАЗ-21 третьего поколения.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромАмериканский Imperial 1955 года.
Американский Imperial 1955 года.

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Мотор V8 объемом 5,7 л и мощностью около 200 л.с. тоже имел американские корни. Немного модернизируя, Hongqi делали более трех десятилетий. В машинах, которые под тем же именем выпускают сегодня, по-прежнему живы приметы той стилистики.

Еще в 1970-е изготовили образцы с сильно измененным осовремененным дизайном. Но в серию они не пошли. Машина эпохи «Великого скачка» олицетворяла вечные ценности и скрепы китайской революции.

Пекинский Buick и «Восточный ветер»

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромBeijing CB4 делали в ограниченных количествах.
Beijing CB4 делали в ограниченных количествах.

Правительственный лимузин сделал и пекинский завод. Но Bejing CB4 1959 года был до боли похож на американский Buick 1958-го.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромBuick 1958 года задал стилистику Beijing CB4.
Buick 1958 года задал стилистику Beijing CB4.

Эти китайские машины делали несколько лет, но в мизерных количествах, и главными автомобилями страны они не стали.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромDongfeng СА71 с драконом на капоте. Конечно, уже коммунистическим. Таких седанов сделали всего пять.
Dongfeng СА71 с драконом на капоте. Конечно, уже коммунистическим. Таких седанов сделали всего пять.

А в мае 1958-го завод FAW сделал автомобиль Dongfeng CA71 для чиновников рангом пониже. По классу — аналог нашей Волги. Dongfeng —это «Восточный ветер», который, по словам Мао, «побеждает ветер с Запада».

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромПрототипом для китайского Dongfeng послужила Simca Vedette.
Прототипом для китайского Dongfeng послужила Simca Vedette.

Тем не менее автомобиль сочетал французский дизайн седана Simca Vedette с мотором, скопированным с агрегата Mercedes-Benz объемом 2,2 л. Этот двигатель потом долго стоял под капотом еще одного китайского автомобиля.

Plymouth с мотором Победы

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромСедан Fenguang — первенец шанхайского завода.
Седан Fenguang — первенец шанхайского завода.

Первенца завода в Шанхае, седан Fenguang («Феникс»), внешне скопировали с американского Plymouth Savoy 1955 года. Однако под капотом стоял четырехцилиндровый мотор от нашей Победы ГАЗ-М20!

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромПервый шанхайский автомобиль очень напоминал Plymouth Savoy.
Первый шанхайский автомобиль очень напоминал Plymouth Savoy.

А вскоре передок в стиле седана Fenguang (он же — Plymouth) прикрепили к шанхайскому автомобилю среднего класса, основу кузова которого заимствовали у Mercedes-Benz семейства W120, известного в Германии как Ponton.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромПервый вариант Shanghai 760 со средней частью кузова от Mercedes-Benz и передком в стиле Плимута.
Первый вариант Shanghai 760 со средней частью кузова от Mercedes-Benz и передком в стиле Плимута.

На автомобиле пол имени Shanghai 760 и стоял тот самый мерседесовский 2,2-литровый двигатель, в китайском варианте развивающий 90–95 л.с.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопромMercedes-Benz W120 тоже оставил след в истории китайского автопрома.
Mercedes-Benz W120 тоже оставил след в истории китайского автопрома.

Немцы указывали 110–140 л.с. Эту модель, немного перелицовывая, делали аж до начала 1990-х, в том числе в варианте пикап.

Годовое производство составляло всего 2000–4000 машин, а рекорд пришелся на 1984-й — 6010 автомобилей. Так что Shanghai 760 — раритет. Как, впрочем, и все ранние китайские автомобили.

Фото: из архива «За рулем»

Чем не Волга? С них начинался китайский автопром

За причудливыми именами первых «китайцев» скрывались знакомые Buick, Mercedes и даже наша Волга. А иногда и странные гибриды, скопированные с моделей из разных стран.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318228Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318229Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318230Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318231Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318224Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318225Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318226Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318227Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318232Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318233Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318234Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318222Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318223Чем не Волга? С них начинался китайский автопром
Чем не Волга? С них начинался китайский автопром

За причудливыми именами первых «китайцев» скрывались знакомые Buick, Mercedes и даже наша Волга. А иногда и странные гибриды, скопированные с моделей из разных стран.

Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318226Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318222Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318223Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318224Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318225Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318227Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318228Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318231Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318229Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318230Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318232Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318233Чем не Волга? С них начинался китайский автопром — фото 1318234Чем не Волга? С них начинался китайский автопром
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