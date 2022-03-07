Проверено «За рулем»: щетки стеклоочистителя GANZ — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: щетки стеклоочистителя GANZ

Универсальные бескаркасные щетки эффективны в любое время года.

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Ранней весной дороги грязные как никогда. Чтобы хоть как-то видеть дорогу, нужно счищать с ветрового стекла смесь из реагентов, соли и песка. Для этого нужны качественные щетки стеклоочистителя, которые отлично прослужат не один сезон.

Универсальные бескаркасные щетки GANZ одинаково эффективны в любое время года. Грамотно рассчитанный спойлер обеспечивает максимально плотное прилегание чистящей кромки к ветровому стеклу. В состав ленты входит высококачественный натуральный каучук, который обеспечивает бесшумную работу.

Проверено «За рулем»: щетки стеклоочистителя GANZ

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Приобрести щетки GANZ можно в интернет-магазине «За рулем» по цене от 370 рублей за штуку.


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Фото: GANZ
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