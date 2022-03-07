Проверено «За рулем»: щетки стеклоочистителя GANZ

Универсальные бескаркасные щетки эффективны в любое время года.

Ранней весной дороги грязные как никогда. Чтобы хоть как-то видеть дорогу, нужно счищать с ветрового стекла смесь из реагентов, соли и песка. Для этого нужны качественные щетки стеклоочистителя, которые отлично прослужат не один сезон.

Универсальные бескаркасные щетки GANZ одинаково эффективны в любое время года. Грамотно рассчитанный спойлер обеспечивает максимально плотное прилегание чистящей кромки к ветровому стеклу. В состав ленты входит высококачественный натуральный каучук, который обеспечивает бесшумную работу.