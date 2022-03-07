Популярный китайский кроссовер - проверили в деле и (честно) есть вопросы

Chery Tiggo 8 PRO побывал у нас на тест-драйве до известных февральских событий. Но цены на эту модель до сих пор не изменились, что не может не радовать.

Chery Tiggo 8 PRO — это флагманский семиместный кроссовер в российской линейке марки. По сути, это глубокий рестайлинг Tiggo 8.

У нас 8 PRO представлен в четырех комплектациях по цене от 2 569 900 до 2 869 900 рублей. Базовой версии полагается двухлитровый турбомотор с распределенным впрыском на 170 л.с., который работает в паре с вариатором. Но большей популярностью пользуется версия с двигателем 1.6T GDI (186 л.с.). Он оснащен турбиной и непосредственным впрыском, а в качестве коробки передач — семиступенчатый робот Getrag с двумя сцеплениями («мокрыми»). То, что сцепления работают в масляной ванне, косвенно говорит о долговечности узла, но статистики пока недостаточно, чтобы это подтвердить.

Какой двигатель выбрать?

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Китайцы очень гордятся относительно новым двигателем 1.6T GDI (именно такой агрегат на тестовой машине). Он был разработан совместно с австрийской компанией AVL. Ее специалисты не просто поделились своими наработками, но и помогли отладить процессы на производстве. По итогам китайцы получили очень технологичный двигатель с прекрасными характеристиками. К примеру, в Китае есть версия на 218 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Для рабочего объема в 1,6 л это очень много. Но все технологичное, как мы знаем, еще и самое прихотливое и порой ненадежное. Многое зависит от качества обслуживания.

Из особенностей агрегата: алюминиевые головка блока, сам блок цилиндров и поддон картера. Привод ГРМ — цепной и рассчитан на весь срок службы двигателя. Какой он? Смотрите гарантийные обязательства ниже. И если вы планируете покупать машину всерьез и надолго, то есть вам точно придется ездить и по завершении гарантии, лучше брать двухлитровую версию. Ну а если вы меняете машины раз в 3–5 лет (а так делают очень многие), то вполне можно взять и более технологичный и резвый 1.6 GDI.

Как он едет?

Tiggo 8 PRO хорошо разгоняется, но это, пожалуй, единственное, за что машину можно похвалить от души. По всем остальным параметрам это, выражаясь школьным языком, хорошист. Прямую держит не очень уверенно — малейшая колея заставляет чуть корректировать легкий и пустоватый руль. Зато маневрировать в городе удобно. Подвеска по-европейски жестковата, но не критично. К тормозам претензий нет вовсе — усилие на педали, прогнозируемость... — все хорошо.

Главное, этот кроссовер становится беспомощным в более-менее глубоком снегу. А все потому, что он переднеприводный, довольно тяжелый и оснащен роботизированной коробкой передач. На скользкой дороге при старте колеса рано срываются в пробуксовку и закапываются.

Выбраться из подмосковного двора (где коммунальные службы работают хорошо) после снегопада может оказаться проблемой. Что уж говорить о глубинке, где дворы не чистят от снега вовсе.

Полный привод будет. По крайней мере, в начале года звучали обещания привезти полноприводные машины до конца 2022 года.

Это комфортная машина?

И да, и не очень. От машины такого уровня ожидаешь чуть лучшей шумоизоляции. Пока же Tiggo 8 PRO удивил чрезмерным дорожным шумом. При этом дверные проемы имеют двойные уплотнители по периметру и дополнительный — в нижней части (см. фото).

При температуре около нуля за бортом задние окна частенько запотевали. Даже с включенной функцией «отпотевания» — есть в меню. Спереди такой проблемы нет. А вот настраивать климат-контроль приходилось вручную. Автоматический режим не обеспечивал равномерную и комфортную температуру по всему салону во время поездки.

Что с эргономикой?

К ней тоже есть вопросы. Главная — замороченное меню MMI. Привыкнуть можно ко всему, но интуитивной понятности мультимедийной системе явно недостает. Плюс ко всему пиктограммы на кнопках руля и на центральной консоли мне показались мелковатыми (хотя на зрение никогда не жаловался).

В Tiggo 8 PRO «парящая» центральная консоль, которую принято приписывать дизайнерам Volvo. Под ней предусмотрена полка с беспроводной зарядкой для телефона. Правда, однажды в повороте телефон улетел под ноги водителя. Вроде мелочь, но если приглядеться, подобных мелочей в салоне этой машины не так уж и мало. Например, если положить что-то в бардачок, а потом быстро его открыть, то этот предмет может легко зацепиться за панель сверху. Подстаканников вроде два, а два стандартных пластиковых стаканчика не влезают. Бортовой компьютер не позволяет даже сбросить средний расход топлива во время движения.

Сами материалы отделки неплохие и панели подогнаны аккуратно. Кресло и посадка за рулем в целом мне показались удобными, хотя Максим Кадаков, главред журнала «За рулем», в своем видеообзоре этой машины нашел, к чему придраться:

Что с расходом топлива?

Зимняя поездка по загородной трассе с регулярными обгонами привела к расходу в 10,5 л на 100 км пути. Нормально, учитывая немалую снаряженную массу и турбонаддув. В городе — в районе 11 л на сотню. Примечательно, что обе версии Tiggo 8 PRO соответствуют нормам Евро-5, принятым в России, а сами двигатели адаптированы под 92-й бензин. Я проехал около 500 км по трассе на 92-м, а затем столько же на 95-м и не заметил какой-либо разницы в динамике или расходе топлива. И все же на месте владельца заливал бы в бак 95-й. А если такой возможности нет, то 92-й, но только на сетевых заправках известных брендов (причем оригинальных, а не тех, что работают по франшизе).

Для семьи годится?

По нынешним временам (учитывая цены) это отличный вариант для семьи, особенно если много детей. На втором ряду предусмотрены крепления Isofix для установки детских кресел. Третий ряд, как и у всех автомобилей этого класса, тесноват для взрослых, но дети не будут жаловаться на неудобную посадку и легко перенесут даже длительную поездку. При этом даже в семиместном варианте при разложенных задних сиденьях багажник вмещает почти 200 л груза.

Дорого ли содержать?

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Коллеги из аналитического агентства «Автостат» проводили исследование и пришли к выводу, что Tiggo 8 PRO по стоимости владения на километр пути — самое выгодное приобретение в сегменте кроссоверов. С результатом в 11,5 руб. на км он обошел Skoda Kodiaq, Haval F7/F7x, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Geely Tugella. Учитывались расходы на страховку, ремонт и плановое обслуживание в течение первых трех лет эксплуатации. Что будет по истечении этих трех лет, а тем более после того, как закончится гарантия, пока непонятно.

Кстати, о гарантии. Для примера, безальтернативная светодиодная фара на 8 PRO вам обошлась бы минимум в 55 000 рублей по прежним ценам. Новую узнаем, когда устаканится курс рубля. В сравнении с автомобилями других марок такая цена за светодиодную оптику небольшая.

Покупать или нет?

Tiggo 8 PRO, откровенно говоря, не самый лучший кроссовер в своем классе с потребительской точки зрения. Отсутствие классического автомата и полного привода понравится не всем. Но для большого города или регионов, где снег лежит не по 9 месяцев в году, это неплохой вариант. А учитывая ситуацию на рынке в целом — один из лучших. Однако, будь у меня возможность, я бы подождал полноприводную модификацию.

Важно знать

Гарантия

Производитель обещает гарантию на двигатель 1.6T GDI в 7 лет или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. На двухлитровый двигатель и вариатор, а также на сквозную коррозию кузова — 5 лет при пробеге не более 150 тысяч км. На прочие агрегаты — еще меньше. К примеру, на каталитический нейтрализатор — 2 года или 40 000 км. Лучше внимательно изучите все гарантийные условия перед покупкой — нюансов там много. Впрочем, как и у всех производителей. Chery тут не исключение.

Цены

Все мы знаем, что ситуация с доступностью машин и с ценами на них меняется практически ежечасно. Поэтому запросили у российского представительства актуальную информацию. Вот что нам ответили:

Пересмотра цен на данный момент не было, мы вместе со всем миром наблюдаем за развитием ситуации. Логистические партнеры работают в штатном режиме. Закупки дилерами были временно остановлены, но уже возобновились 3 марта. На официальном сайте актуальные цены, при этом д оступны все комплектации, но не у всех дилеров «полный комплект». Ситуация от города к городу, от дилера к дилеру меняется. Бронирование через онлайн-магазин временно приостановлено.

Модификация Уровень оснащения Цена, руб. 2.0 CVT Prestige 2 569 900 1.6 DCT7 Speedline 2 669 900 1.6 DCT7 Dreamline 2 769 900 1.6 DCT7 Ultimate 2 869 900

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Chery Tiggo 8 PRO 4722 / 1860 / 1705 / 2710 Skoda Kodiaq 4697 / 1882 / 1681 / 2791 Hyundai Santa Fe 4770 / 1890 / 1703 / 2765

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Chery Tiggo 8 PRO (186 л.с.) 16 705 9300

Плюсы и минусы

Нам нравится — вместительность, динамика разгона, богатое оснащение.

— вместительность, динамика разгона, богатое оснащение. Нам не нравится — непродуманная эргономика, скромные возможности на бездорожье, умеренный ездовой комфорт