Пальцы веером: эти рулевые наконечники покупать не стоит

Можно ли найти в продаже хорошие наконечники? Оказалось, что это проблема, а дешевых поделок - пруд пруди. Называем самые нежелательные варианты.

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Наконечники рулевых тяг можно отнести к наиболее ответственным деталям в автомобиле. И ведь деталь-то копеечная, а ее неисправность грозит либо существенным расширением динамического коридора (машина начинает «плавать» по дороге), либо полной потерей управления! Но можно проверить, какие из представленных на рынке наконечников не подведут — для этого существует целый ГОСТ, который предполагает проведение пяти тестов.

Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин взяли семь групп изделий для Renault Logan/Lada Largus от разных производителей (по три от каждого) и тестировали следующие моменты: шаровые пальцы — на усилия вырыва и выдавливания; резиновый пыльник — на воздействие низкой температуры с последующим механическим воздействием; изделие целиком — на коррозионную стойкость и твердость сплава... Спойлер: результаты удручающие!

Belmag, 700 рублей: самое маленькое усилие вырыва пальца, множественная ржавчина на корпусе, а пыльник не перенес заморозку, разлетевшись на осколки.

«Тольятти», 950 рублей: почти безымянное изделие без упаковки; у пальца сорвало резьбу, также на ней появляется коррозия, пыльник от мороза разрушается мгновенно.

Fenox, 800 рублей: усилие вырыва невысокое, краска с корпуса осыпается, резьба корродирует, а вот у пыльника после заморозки откололись лишь края; единственный вариант из троицы, который можно порекомендовать, и то с огромной натяжкой.

А есть ли достойные варианты? Есть, но отыскать их нам стоило труда и недели в лаборатории!

Ищем самые крепкие рулевые наконечники на страницах мартовского номера журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Куда смотрит рулевой?» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.