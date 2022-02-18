Все причины связаны с обрывом ремня ГРМ. Причем произойти это может даже на новом автомобиле.

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Примерно половина современных двигателей использует для привода распределительных валов зубчатый резиноармированный ремень. Он компактен, работает тихо и не растягивается со временем, как цепь.

Есть одно «но»: ремень намного легче рвется.

И чаще всего это происходит из-за неправильной эксплуатации или копеечной экономии на запчастях.

Что происходит при обрыве?

Распредвалы перестают вращаться и замирают в положении, когда несколько клапанов открыты. Коленвал продолжает по инерции вращаться. Поршни, приводимые в движение коленвалом, ударяют по тарелкам клапанов.

В лучшем случае владельца ждет ремонт головки блока цилиндров. В худшем, если повреждены поршни или погнуты шатуны, — капремонт мотора. Особенно разрушительны последствия для дизельных двигателей.

Двигатель редакционной Лады Гранты пришлось перебирать из-за обрыва ремня ГРМ и встречи поршней с клапанами. Заодно установили невтыковые поршни.

Основные причины обрыва ремня ГРМ

1. Несвоевременная замена

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Срок службы ремня ГРМ у разных производители может отличаться в три раза — от 60 000 до 180 000 км пробега. Так, один и тот же ремень (на двигателе Renault К4М) на автомобиле Nissan Almera рекомендуется менять раз в 60 000 км, а на Ладе Ларгус — раз в 120 000 км.

Но если первую и вторую замену можно проводить по регламенту, то при последующих заменах интервал лучше сократить. Ведь шкивы, работающие в паре с ремнем, при попадании пыли и песка изнашиваются, кожухи ремня от времени рассыхаются и уплотняют хуже.

Кроме того, как любое резинотехническое изделие, ремень ГРМ стареет и от времени. Если машина ездит мало, ориентируйтесь на указанный производителем срок замены — например, не реже чем раз в 4 года.

Если же вы приобрели подержанный автомобиль, в честности пробега и качестве обслуживания которого не уверены, меняйте ремень ГРМ сразу.

2. П одклинивающие ролики или насос охлаждающей жидкости

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Разлохмаченный от работы по заклинившим роликам приводной ремень распадается на нити, которые наматываются на шкив коленчатого вала. Слабенький пластмассовый кожух — не преграда для высокопрочных капроновых нитей, они легко попадают между шестерней привода ГРМ и зубчатым ремнем. Обрыв ремня ГРМ в такой ситуации гарантирован.

Вовремя заметить проблему можно, внимательно прослушивая мотор со стороны ременного привода, пока помощник несколько раз нажимает педаль газа. Услышали подвывание? Не тяните с ремонтом.

На двигателе Haval H5 (потомке мотора Mitsubishi) количество приводных ремней просто зашкаливает. Причем любой из них может своими ошметками повредить ремень ГРМ, который отделен тонким и негерметичным пластиковым щитком.

И не экономьте. При замене ремня ГРМ заодно замените приводной ремень с роликами и ролики ремня ГРМ. Насос охлаждающей жидкости надо менять вместе с ремнем ГРМ, если ресурс последнего 120–180 тыс. км. Или через раз, если замены чаще.

Обязательно проверьте: нет ли хотя бы ничтожных протечек через уплотнение насоса. Увидели — меняйте насос, не задумываясь.

Неисправный насос или любой из двух роликов может погубить этот надежный в целом двигатель F4R фирмы Renault.

3. Экономия на запчастях

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Все элементы, вращающиеся вместе с ремнем ГРМ, должны заменяться на оригинальные (или на аналоги от проверенных производителей). Ремни же нуждаются в строгом отборе по качеству.

Как показала наша экспертиза ремней ГРМ для восьмиклапанных двигателей ВАЗ, далеко не все они способны обеспечить заданный ресурс. Кроме того, на моторах ВАЗ часто возникают проблемы с насосами охлаждающей жидкости.

Покупка насоса охлаждающей жидкости для моторов ВАЗ давно стала лотереей.

4. Ошибки при ремонте

Если при установке ремня ГРМ или приводного ремня были допущены ошибки, то ресурс узла будет невелик (как правильно менять ремень ГРМ, можно посмотреть тут). Важно правильно натянуть ремень: перетянутый — оборвется, недотянутый — слетит. Понять, что ремень перетянут, несложно: он воет при резком увеличении оборотов коленвала.

Еще одна распространенная ошибка — слабая затяжка крепления роликов. Опасна и неправильная установка кожухов ремня ГРМ: сместившаяся защита может повредить ремень. А если кожух не установят, под ремень ГРМ будут попадать мелкие камни, и привод быстро выйдет из строя.

Неисправный насос или любой из двух роликов может погубить этот надежный в целом двигатель F4R фирмы Renault.

5. Попадание масла или антифриза на ремень

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Агрессивные технические жидкости разрушают привод.

Моторное масло может попасть при неаккуратной замене — если сервисмен случайно облил часть мотора, где расположен ремень. Замасливаться ремень может при негерметичности сальников коленчатого или распределительных валов.

Антифриз на ремень может попадать при негерметичности сальника насоса охлаждающей жидкости.

Любые потеки масла или антифриза в районе привода ГРМ — повод к немедленной ревизии и устранению неисправности.

6. Низкие температуры

До минус 30–35°С, когда двигатель способен к самостоятельному пуску, риска разрыва исправного ремня нет. Но не пытайтесь пустить с буксира автомобиль «промороженный» при более низких температурах. Закаменевший, утративший эластичность ремень может оборваться.

Как понять, что ремень ГРМ оборвался?

Мотор резко остановился. Попытки запуска приведут к тому, что поршень будет наносить новые повреждения клапану.

При обрыве ремня водитель может почувствовать легкость вращения коленвала стартером. Двигатель может работать с металлическим звуком. Причина — в отсутствии компрессии в моторах цилиндра.

Продлить срок службы узлов и агрегатов автомобиля можно при помощи специальных присадок. Лучше всего себя зарекомендовали продукты от SUPROTEC и VALENA.

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Фото: «За рулем», фирмы-производители и depositphotos.com