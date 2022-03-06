Эти Жигули были престижнее и быстрее Волг. И вот почему

Жигули, которых не должно было быть: 7 удивительных фактов о ВАЗ-2106

Производство ВАЗ-2107 — новой люксовой модели из Тольятти — развернули в марте 1982 года. А выпускалась она аж до 2014 года.

За тридцать с лишним лет с конвейера сошли больше трех миллионов машин. Впечатляющий срок и огромное количество выпущенных автомобилей. И поэтому неудивительно, что об этой модели накопилось столько всего интересного.

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ВАЗ-2107 был последней по индексу моделью в линейке Жигулей. Но не последней по хронологии. Универсал ВАЗ-2104 начали производить на два года позже, в 1984 году.

Предполагалось, что новое поколение Жигулей сменит на конвейере предыдущее семейство. «Пятерка» займет место ВАЗ-2101, «четверка» — ВАЗ-2102, а «семерка» — люксовых ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. Первые три модели вскоре действительно сняли с производства. А «шестерка» осталась и продержалась на конвейере до 2006 года.

В передней части седьмой модели прослеживаются черты Мерседесов W116 и W123.

Жигули-космополит

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У «семерки» была самая обширная география производства. За тридцать лет производства ее собирали на десяти заводах.





Помимо Тольятти ВАЗ-2107 выпускали в Ижевске, Сызрани и аргунском заводе «Пищемаш» (Чечня). Но одной Россией дело не ограничилось. С 2002 года сборку организовали на Украине — в Запорожье (ЗАЗ), Луцке (ЛуАЗ) и в Кременчуге (КрАЗ).





ВАЗ-2107 производили в Казахстане и даже… в Египте! Причем сборочное предприятие Lada Egypt в Каире стало последним заводом, где выпускалась «семерка». Окончательно производство ВАЗ-2107 было свернуто в 2014 году.

Этот ВАЗ-2107 египетской сборки работает в такси Александрии. Фото: depositphotos.com

Самая быстрая «семерка»

Общее число модификаций ВАЗ-2107 насчитывает больше десятка. Наиболее интересная — ВАЗ-21079. Это специальная версия для спецслужб с роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

Модификация ВАЗ-21079 с двигателем Ванкеля внешне не отличалась от стандартной машины.

Роторный двигатель ВАЗ-413 ставился на «семерку» с 1986 по 1991 годы.

С таким мотором при снаряженной массе чуть больше тонны «семерка» превращалась в ракету (особенно по меркам 1986 года). Максимальная скорость достигала 180 км/ч. Так что на роторной ВАЗ-2107 в прямом смысле можно положить стрелку спидометра (180 было последним значением на шкале). А «сотню» она разменивала за 9 секунд.





Но были у этой машины и недостатки. Во-первых, очень большой расход топлива. Из-за чего стандартный 40-литровый бак быстро опустошался. Поэтому в такие машины часто устанавливали резервный бак.





Вторая проблема — малый ресурс двигателя. Он редко выхаживал даже 100 тысяч километров. Впрочем, учитывая нужды спецгаражей, это не было серьезным препятствием для производства.

Кинозвезда Голливуда

ВАЗ-2107 часто можно увидеть в кино. И в первую речь, конечно, в отечественных фильмах. Но и в зарубежных «семерка» тоже мелькала. Например, ее можно заметить в первой части «Доспехов бога» 1986 года.





На красном ВАЗ-2107 приезжают на сделку торговцы оружейным плутонием в последней части франшизы «Миссия невыполнима». Действие происходит в Берлине, и появление в кадре Лады не удивительно (Жигули долгое время поставляли как в Восточную, так и в Западную Германию).





Наша «семерка» засветилась даже во вселенной Marvel! В фильме «Человек-паук. Вдали от дома» красную экспортную ВАЗ-2107 можно увидеть в том же Берлине. Интересно, не тот ли это экземпляр, что был в «Миссии»? Этого мы уже никогда не узнаем. После падения Питера Паркера на крышу Жигулей машина отправилась на списание.

ВАЗ-2107 в кадре — явно из ранних экземпляров. Это понятно и по цвету кузова, и по дизайну колесных дисков.

Советские «семерки» были круче

В советское время машины делали качественнее. В случае с ВАЗ-2107 это действительно так. Во-первых, в 1980-х годах сборочное оборудование еще не было сильно изношено.

Мы уже отвыкли, что салон на Ладах может быть какого-то иного цвета кроме черного. Но раньше палитра была разнообразнее.

Во-вторых, ранние автомобили сильно отличались внешне и внутренне. На советских «семерках» стояли иные диски и фароочистители. Салон был отделан настоящим велюром. Причем не только сиденья, но и дверные карты. Потолок был формованным с большим плафоном посередине, как на переднеприводных Спутниках.





Все эти вещи со временем исчезли. Обивка стала проще, на дверях появился кожзам, а потолок получил простую жигулевскую натяжную обивку.

Считается, что фароочистители ставили только на экспортные машины. На самом деле такая опция была доступна и советским покупателям.

Вновь в цене?

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В момент своего появления ВАЗ-2107 был мечтой любого советского гражданина. Эта модель даже оттеснила на второй план устаревшую на тот момент Волгу ГАЗ-24. Но уже к концу 90-х «семерка» перешла в разряд обычного транспортного средства. А на закате производства и вовсе оказалась автомобилем, ездить на котором несолидно, некомфортно и небезопасно.





Но сейчас ситуация потихоньку меняется: ВАЗ-2107 возвращает себе былой престиж, но уже в другом статусе. Она вызывает интерес у коллекционеров, которые собирают машины первых лет выпуска или экспортных варианты. А значит, история модели продолжается.



