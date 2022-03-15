Первый пилот-нивовод: Какой должна быть новая Нива? Как старая!

Нива - самый популярный отечественный автомобиль в мире. Не в последнюю очередь благодаря автоспорту и раллийным Ладам, которые покоряли пустыни. «За рулем» пообщался с Жан-Клодом Бриавуаном, который вывел Нивы на гоночные трассы.

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— Впервые Ниву я увидел в городе Эвре. К тому моменту я уже вовсю гонялся на Renault 4 и Renault 12. Но у Renault тогда на уме была только Формула‑1.

Лада мне понравилась: компактная, легкая, крепкая. Тогда я и подумал, что все мои доработки можно применить на Ниве. Я разыскал импортера, но директор по связям с общественностью не видел Ниву в качестве раллийного болида.

Позже мне повезло встретиться с Жаком Поком и его сыном на автосалоне в Париже. У нас не было уверенности в успехе, но мы рискнули. Первые выступления на ралли «Дакар» сопровождались поломками, но Пок был доволен — уже в дебюте мы выигрывали отдельные участки.

Нива особенно хорошо себя чувствовала на песчаных допах. Mercedes и Range Rover весили по 1800 кг, а Нива всего 1200 кг. У нее отличный баланс. Двигатель мы, конечно же, форсировали. Сначала довели мощность штатного мотора до 110 л.с., позже ставили двигатели ROC мощностью 280 л.с.

На «Дакаре» 1981 года мы приехали на подиум, но в душе было разочарование — ведь могли выиграть! Зато желание вернуться и взять реванш в следующем году стало еще сильнее.

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Если рассматривать 1982 год, то можно сказать, что мы выиграли! (смеется) На финише уступили только братьям Марро на Renault 20 4×4 с полной заводской поддержкой. Мы так их прижали, что они «загнали» двигатель. В конце гонки им пришлось заменить мотор.

Были и забавные случаи. На следующий год мы просчитались с расходом топлива и встали с пустым баком близ Тенере. Как по волшебству, откуда-то шел парнишка с двумя канистрами бензина! Он нам помог, и мы доехали!

Конечно же, мы спросили Жан-Клода, какой, по его мнению, должна быть Нива третьего поколения. Он ответил без промедления:

— Как старая! Зачем менять победную формулу? Для меня Нива — это отличный представитель настоящих полноприводных внедорожников. Да, есть и Mercedes G, но если говорить о компактных моделях, то Нива просто эталон!

Интервью организовано Пьером-Оли Долуа и Николя Лапперюком в музее «Замок автомобиля». Лоэак, Франция.

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