Медосмотр по-новому: как не стать «хроником»

Платные анализы на выявление хронического алкоголизма теперь в законе.

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Новые правила водительского медосмотра вступили в силу. Те самые, что год назад вызвали массовое негодование и очереди за справками.

Тогда проект приказа Минздрава отправили на доработку. В итоге вышел он в «лайтовой» форме. Лабораторной проверке на хронический алкоголизм и наркозависимость подвергнут не всех поголовно, а только тех, у кого профильный врач выявит как минимум три признака из восемнадцати. Среди них сонливость, заторможенность, тремор, ускорение или замедление темпа мышления, учащение дыхания, эмоциональная неустойчивость, неадекватное поведение и так далее. В общем, пара таких признаков в наше время найдется почти у каждого.

Неполное исцеление

Наркологи и раньше занимались тем же. По сути, важное изменение только одно — ко всяким пошлинам добавились два платных анализа. Поиск маркера CDT в крови — от 2500 рублей, анализ мочи на присутствие наркотических и психотропных веществ — от 3000 рублей.

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Если предположение врача подтвердилось анализами, информация о выявленном заболевании передается в базу данных — и ГИБДД приостанавливает действие водительских прав. И не на полтора года, как за пьяное вождение, а до полного исцеления.

Система мотивирует на низовую коррупцию: проплатить поддельные «хорошие» результаты анализов, уболтать нарколога «не направлять». Теперь еще и лаборатории, производящие исследования, материально заинтересованы в росте числа клиентов.

А анализ на маркер CDT выйдет вполне благоприятным для хронического алкоголика, если он изрядный срок воздерживался от употребления — показатели придут в норму. Затем, получив медсправку, можно снова беспробудно. Так что нет никаких предпосылок, что теперь-то уж медкомиссия отсеет всех хроников в два счета. Особенно при нынешнем интервале обязательных мед­осмотров.

А ЕСЛИ ПРОСТО ЧАСТО ВЫПИВАЛ? Хронический алкоголизм выявляют по маркеру углеводдефицитного трансферрина (УДТ, CDT). При длительном употреблении алкоголя (не менее 60 мл спирта в сутки в течение двух недель) часть CDT приобретает вид новых изоформ. По их присутствию и определяют — алкоголик или нет. В норме содержание изоформ — до 1,2% от общего трансферрина. Свыше 2,5% — патологические значения. Точность исследования — 80–90%, так что возможны и ложноположительные результаты. Диагностическая ценность данных сохраняется до двух недель после последнего принятия алкоголя. То есть после плотной серии дней рождения, корпоративов и новых годов анализ на CDT лучше не сдавать, а сделать паузу для приведения организма в порядок.

Чем опасен алкоголик

Обратная сторона медали — наша безопасность. Наркоманов и алкоголиков лучше отстранить от руля до того, как они что-то натворят на дороге. А результаты их водительской деятельности хорошо известны. В каждом девятом ДТП (11,3%) задействованы водители с признаками опьянения, и тяжесть последствий таких ДТП почти вдвое выше.

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Конечно, далеко не все водители с признаками опьянения — «хроники». Но у алкоголика намного выше статистическая вероятность того, что он нетрезв. И главное: даже когда алкоголик как стеклышко, его реакции и поведение часто отличаются от нормы для здорового человека. Он непредсказуем за рулем, из-за чего и весь сыр-бор.

По большому счету, идея правильная. Но среди тщательно проверяемых окажутся не только алкоголики: и вполне адекватных людей могут по ошибке (или намеренно) отстранить от управления.

Вообще же, регулярный отлов пьяных водителей с лишением прав выглядит достаточно эффективной мерой.

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