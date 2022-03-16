Новый японский рамник: дизель-«миллионник», автомат, 7 мест

Первая легковая модель Isuzu в России - внедорожник Mu-X, построенный на базе пикапа D‑Max.

Строго говоря, Mu-X — не совсем первый. Много лет назад у нас продавали рамный внедорожник Isuzu Trooper. Но про него все давно забыли. Яркий и тоже рамный Vehicross, который привозили серые дилеры из Америки, также почти исчез с наших дорог. Короче, история пишется заново.

Mu-X построен на базе пикапа D‑Max, как, например, Mitsubishi Pajero Sport — родственник легкого грузовика L200. Преимущество Мицу — продвинутая трансмиссия Super Select, позволяющая ездить на полном приводе по асфальту. Но Isuzu тоже из Японии и, значит, надежен.

Большой? Материалы по теме Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников Isuzu Mu-X на фотографиях кажется сильно меньше, чем в реальности. Как только видишь его живьем, поражаешься: здоров! При габаритах 4850×1870×1875 мм и колесной базе 2855 мм он крупнее, чем Pajero Sport. Особенно заметно превосходство над последним по расстоянию между осями: +110 мм. Масса Isuzu — 2265 кг в максимальной комплектации. Для Mitsubishi заявлено 2095 кг. Вкупе с более продвинутой трансмиссией, которая умеет адаптироваться под покрытие под колесами, это сулит преимущество на бездорожье. Впрочем, мы обязательно сравним машины очно. D‑Max и Mu-X: что общего и в чем разница? Рама и передняя подвеска на двойных рычагах у пикапа D‑Max и Mu-X одинаковые.

Сзади — предсказуемые отличия: рессоры грузовика заменили на пружины. С ними и ход мягче, и повадки получше. В задних арках стоят фетровые подкрылки, металлом проступает только рама.



Материалы по теме Новый внедорожник Isuzu Mu-Х: первый (жесткий!) тест Спереди — небольшие пластмассовые вкладки по внешней стороне, а в глубине обилие окрашенного металла. Представители Isuzu меня заверили: с таким решением продавалось еще предыдущее поколение пикапа D‑Max. И никаких претензий.

Для России подготовлен? Isuzu Mu-X собирают в Таиланде. По нашим представлениям — машина «южная». Однако доработок под российский климат сравнительно немного. Поставили аккумулятор увеличенной емкости и обогрев клапана вентиляции картера. Хром, уверяют, и без того хорошо защищен от вредных воздействий.



Передние колеса подключаются жестко, на асфальте на полном приводе не поездишь. Понижайка — с передаточным отношением 2,482. Есть блокировка заднего межколесного дифференциала. Клавиша над шайбой слева включает внедорожный режим, в котором машина начинает электронно имитировать переднюю межколесную блокировку.



Материалы по теме Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport — 4:3 в пользу Кореи Подвеске с клиренсом 235 мм, понятное дело, никакой адаптации под Россию не требуется. А вот отсутствие догревателя мне показалось слишком смелым шагом. Не вымерзнуть бы зимой! Догреватель могут поставить дилеры, но это десятки тысяч рублей сверху.

С «теплыми» опциями у Isuzu беда: руль, лобовое стекло, форсунки стеклоомывателя и заднее сиденье не греются. В представительстве проблему признают и обещают поработать над исправлением.

Интерьер от пикапа? Переднюю панель хоть и взяли от пикапа, но облагородили декором. Материалы недорогие, хотя ловко скрывают это. Бюджетность не режет глаз: клавиши и прочая фурнитура — современные. И даже марким «рояльным лаком» салон не забыли напичкать по последней нехорошей моде.



Медиасистема, как это нередко бывает на японских моделях, «оторвана» от машины. В ней только ее собственные настройки, а за автомобильными нужно лезть в меню комбинации приборов. Зато быстродействие неплохое, есть протоколы Android Auto и Apple CarPlay. На фото топовая мультимедийка с экраном диагональю 9 дюймов. В начальной комплектации монитор 7‑дюймовый, однако функционал ничем не отличается.

Что насчет комфорта? Сиденья показались достаточно удобными. Длины подушки по азиатской традиции не хватает. Ситуацию спасает редкая на подобных машинах регулировка по углу наклона. Есть перфорация, которая облегчит езду и в жару, и зимой, когда укутан в теплую одежду и тоже потеешь.



Материалы по теме В Россию запретили экспорт автомобилей дороже 50 тыс. евро На втором ряду места в достатке, хотя сидишь с задранными коленями. Из необычного — розетка на 220 В и отдельный кондиционер с потолочными дефлекторами.

Третий ряд пригоден и для взрослых: Mu-X с полным правом зовется семиместным. Версий с двумя рядами на российском рынке не будет. Все сиденья складываются в ровную поверхность.



«Миллионник»? Пожалуй, да Материалы по теме Недорогие и надежные дизельные кроссоверы: 8 вариантов на выбор Дизель 4JJ3 (3,0 л, 190 л.с., 450 Н·м) — самого большого в классе рабочего объема. С уходом Амарока и Х‑класса с трехлитровыми «шестерками» моторы 2.8 у нас никто не предлагает. Но у Isuzu цилиндров всего четыре.

Этот же дизель трудится на пикапе D‑Max и на мелких грузовиках. «Миллионник»? Пожалуй. Конечно, лить в него солярку по 35 рублей не стоит, но разовый форс-мажор с плохим топливом двигатель должен пережить легко. Экологический класс у него пятый, мочевину заливать не нужно.





Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Еще один плюс — межсервисный интервал 20 000 км. Это означает, что для сохранения приличной гарантии (5 лет или 120 000 км) платить за обслуживание по дилерским расценкам владелец будет вдвое реже, чем, к примеру, в случае с Форчунером. Я тоже согласен, что ездить 20 000 км на одном масле — это слишком долго. Так ведь никто не запрещает менять его в промежутках между официальными ТО самому или в недорогих сервисах. Экономия!

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Mu-X будет только с 6‑ступенчатым автоматом Aisin. Комплектаций всего две, отличий между ними негусто. В старшей есть адаптивный «круиз» и другие ассистенты водителя, кожаный салон, передний парктроник, электропривод пятой двери, пара лишних динамиков, большой дисплей мультимедийки. И — очаровательное ретро в лице DVD-плеера в верхнем бардачке.

Объявленные 9 февраля 3 699 000–3 999 000 рублей показались хорошим предложением. В те же даты дизельный Mitsubishi Pajero Sport (181 л.с.) с автоматом оценивался в 3,62–4,24 млн, правда, стартовая цена Pajero Sport на «ручке» ниже: от 3,14 млн. Новая реальность заставила переоценить ценности: 15 марта на официальном сайте Isuzu значились 5 549 000 рублей за младшую комплектацию Comfort AT и 5 999 000 рублей за старшую Prtemium Safety.





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Фото: Георгий Садков и Isuzu