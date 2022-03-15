Заперли на парковке? Вот как уехать быстро и без потерь

Вариантов много — от банального «вызвать ДПС» до оригинального «отбуксировать хама».

Что говорит закон?

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В 2012 году Верховный суд РФ разъяснил, что буксировка чужого автомобиля без явных намерений использовать его в личных целях не считается неправомерным завладением собственностью. Значит, уголовным преступлением не является (определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ № 38-Д12-21 от 25.10.2012 г.).

Проще говоря, если вскрыть чужой автомобиль вы не пытались, за руль не садились и подвинули мешающую машину на незначительное расстояние, не превышающее нескольких метров от места стоянки, покушением на угон это считаться не будет (о резонансном деле можно прочитать здесь).

Тем не менее, прибегать к такому способу мы не советуем.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист

Риск повредить чужую машину слишком велик

— О привлечении к уголовной ответственности, конечно же, речи быть не может. Единственное, что грозит, — имущественная ответственность.

Так, если при буксировке автомобиль был поврежден, то отвечать за это придется. Пострадавший будет вправе предъявить требование о компенсации затрат на ремонт поврежденного автомобиля.

Лучшие использовать другие способы — менее агрессивные.

Пробуем дозвониться

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Карточку с номером мобильного телефона владельцы обычно оставляют под лобовым стеклом. Иногда номер телефона можно найти сзади — если владелец планирует продать свое авто.

А если водитель номера не оставил? Необычный, но часто срабатывающий прием — позвонить дилеру, продавшему автомобиль (данные автосалона часто можно увидеть на рамке госзнака). Конечно, сотрудники салона не станут диктовать вам номер телефона клиента, по закону они не имеют на это права. Зато они обычно соглашаются связаться со своим клиентом и рассказать о проблеме.

Сигнализацию «включить» можно?

Осмотрите лобовое стекло автомобиля. Круг в правом нижнем углу с надписью Hit me (ударь меня) или Knock twice (ударь дважды) — специальная сигнализация с обратной связью. После несильного удара владельцу на брелок-ключ придет сообщение.

Некоторые водители «включают» сигнализацию нарушителя, легонько ударив ногой по покрышке или ладонью по капоту.

Будьте осторожны — если случайно повредите машину, будете нести ответственность за ущерб.

Когда нужно вызывать ГИБДД

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Если все попытки оказались бесплодными, звоните в полицию (единый телефон 112). Приготовьтесь ответить на вопрос: «Пытались ли вы разыскать владельца самостоятельно?»

Прибывший на место инспектор может позвонить нарушителю, «пробив» его телефон по базе, либо вызвать эвакуатор, который отбуксирует машину на штрафстоянку.

Правда, ждать эвакуатор придется долго — в крупных городах зачищают дороги по утвержденному маршруту. Пока найдется свободная техника, уже и хозяин брошенного авто вернется.

Куда пожаловаться?

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Времени ждать полицию нет, но «наказать» хама хочется? Можно сфотографировать машину, припаркованную с нарушением ПДД, и отправить фото в раздел «Прием обращений» на портале ГИБДД. Можно воспользоваться онлайн-сервисом (например, в Москве такой называется «Помощник Москвы», в Казани — «Народный инспектор»).

Если припаркованная машина создала препятствия для движения другого транспорта, владельца оштрафуют на 2000 рублей (ч. 4. ст. 12.19 КоАП РФ). За нарушение, совершенное на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, водителя оштрафуют уже на 3000 рублей (ч. 6. ст. 12. 19. КоАП РФ).

Не вписан в страховку, но сел за руль? Вот что нужно сказать инспектору.

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