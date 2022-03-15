Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — журнал За рулем

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом

Как бы ни прекрасен был Land Cruiser, но свет клином на нем не сошелся, да и цены теперь кусаются очень больно...

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Что предпочесть из многообразия подержанных машин, если рассчитывать на долгие годы без значительных трат на ремонт? В нашей стране особой любовью пользуются большие внедорожники и кроссоверы, и в плане надежности все еще славятся японские. Вы скажете — что тут думать, есть же Land Cruiser и его «младший брат» Land Cruiser Prado.

А эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев ответит вам, что вариантов гораздо больше! В своем новом материале он изучает представленные на вторичном рынке большие SUV из Японии в возрасте около 10 лет.

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В расчет принимаются автомобили размером с Prado и крупнее, т.е. с габаритной длиной от 4760 мм. Другие условия: возраст 9–10 лет, пробег не более 200 тысяч км, и цена (в материале приведены цены на середину февраля 2022 года. — Прим. ред.) — от 1,5 до 3,0 млн рублей.

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом

Один из наиболее интересных вариантов в подборке — это Mitsubishi Pajero IV. Судите сами: он относительно дешев, по-настоящему велик (длина 4900 мм, багажник 663 л), хорош для вылазок на бездорожье (клиренс 235 мм, честный полный привод без муфт) и действительно отличается от многих и многих ровесников неплохой надежностью.

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом

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Его архаичная конструкция — это не столько недостаток (кого в этом контексте может волновать «несовременность»?), сколько достоинство, потому что означает отличную ремонтопригодность.

Редки у нас экземпляры с мотором V6 3.8 (250 л.с.), имеющим огромный ресурс. Но и у него есть слабое место — впускной коллектор: случалось проваливание заслонок в цилиндры, возможны и трещины. Базовый 3.0 (178 л.с.) проще и надежнее, выдерживает 400 тысяч км.

А вот дизельных версий лучше избегать — они довольно капризны.

А что еще, подобное Pajero, можно выбрать за те же деньги — и не знать горя долгие годы? Называем все варианты!

Фото: Mitsubishi

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом

Как бы ни прекрасен был Land Cruiser, но свет клином на нем не сошелся, да и цены теперь кусаются очень больно...

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320452Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320453Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320450Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320451Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом
Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом

Как бы ни прекрасен был Land Cruiser, но свет клином на нем не сошелся, да и цены теперь кусаются очень больно...

Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320452Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320451Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320453Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом — фото 1320450Нашел надежный (и очень большой!) внедорожник с пробегом
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