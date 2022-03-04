Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — журнал За рулем

Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот?

Понятие «японское качество» слегка размылось.

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Устойчивая любовь россиян ко всему японскому отчасти иррациональна. Ведь глобализация и экологические требования подточили ресурс всего.

Многие японские двигатели с непосредственным впрыском и наддувом столь же прихотливы, как у машин из других стран. Многие детали для японских автомобилей делают в Китае, а сборка идет по всему миру. Особенно это ощущается по Ниссану, чья репутация за десяток лет изрядно пошатнулась.

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Чем они лучше

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На нашей вторичке среди машин моложе десяти лет Ленд Крузеров в несколько раз больше, чем любой другой крупной модели. А Prado — больше, чем «больших» Ленд Крузеров. В совокупности их больше, чем RAV4, а состязаться с ними в численности из кроссоверов могут только Volkswagen Tiguan да Nissan Qashqai. Но они совсем другой размерности.

Ценовой расклад: за 3 млн рублей (здесь и далее цены приведены по состоянию на середину февраля 2022 года. — Прим. ред.) можно взять 10‑летний Land Cruiser с пробегом под 200 тысяч км или, например, двухлетние Skoda Kodiaq и Kia Sorento. «Крузер» — отличная машина, но свет клином на ней не сошелся. Есть другие модели, на миллион с лишним дешевле. В том числе с рамой и полноценным полным приводом. Никаких роботов и вариаторов, все моторы большого объема и долгожители. Бензиновые — только атмосферные.

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Самые крупные машины — просторные, комфортные и, как правило, очень надежные. Потому как к качеству именно самых больших машин у компаний особое отношение, на кону — утрата доверия богатых клиентов. Логично ожидать более высокий ресурс материалов и большинства узлов. Косвенно на это указывает коррозионная стойкость ­кузовов.

Остается выяснить, насколько живучи главные агрегаты — моторы и трансмиссии. Именно это и сделаем. За минимальный размер примем LC Prado поколения J150 — его длина 4760 мм. Остается полтора десятка моделей. Самые интересные рассмотрим подробнее.

ЧТО ИЩЕМ?

Большие японские кроссоверы

  • Возраст: 9–10 лет
  • Пробег: не выше 200 тысяч км
  • Цена: 1,5–3,0 млн ₽

Honda Pilot II (рестайлинг)

Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот?

  • Длина 4875 мм, клиренс 200 мм, багажник 510 л
  • Цена* машин 9–10 лет 1 830 000 ₽
    * Здесь и далее — средняя цена.

У Пилота круиз-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида и прочие плюшки есть уже в базе.

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Комбинация мотор-коробка у нас единственная. Атмосферный V6 3.5 (249 л.с.) считают одним из лучших. Проблемы ранее 200 тысяч км возникают только из-за масляного голодания: изнашиваются кулачки распредвала, реже — шатунные вкладыши. Следите за уровнем! К 150–200 тысячам неприлично вырастет угар масла, надо чистить клапаны и менять кольца. Достоинство — система отключения двух или трех цилиндров при малых нагрузках, что дает разумный расход топлива.

Пятиступенчатый автомат исключительно стойкий. И адаптивный — меняет характер в зависимости от манеры езды. Ресурс главных агрегатов — свыше 300 тысяч км.

Отличная эргономика. В подвеске рановато сдаются сайлентблоки и задние амортизаторы. Много отзывов типа «прошел 250, менял только расходники». Поэтому дороговизна оригинальных запчастей не должна сильно пугать.

Вердикт: прекрасный выбор, особенно для дальних поездок.

Mazda CX‑9 I (рестайлинг)

Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот?

  • Длина 5047 мм, клиренс 204 мм, багажник 207 л (7 мест)
  • Цена машин 9–10 лет 1 372 000 ₽

Создан для рынка США, поэтому семиместный. Но неплохо продавался и у нас. Фордовский мотор V6 3.7 (277 л.с.) переваривает АИ‑92 и способен на полмиллиона километров. Страдал разрушением подшипников водяной помпы — антифриз попадал в масло, последствия — вплоть до капремонта. На Мазде цепной привод ГРМ модернизирован. Стало лучше, но за помпой всё равно надо приглядывать после 100 тысяч км. В целом отличный агрегат, хотя возрастной масложор неизбежен.

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Шестиступенчатый автомат Aisin при регулярной замене масла живет 350 тысяч км. Больное место трансмиссии — раздатка, расположенная возле выпускного коллектора, из-за чего в ней перегревается масло. Также внутри идет активная коррозия, съедающая шлицы валов. Сливной пробки нет, а масло лучше менять каждые 20–25 тысяч км, не дожидаясь клиники. Подвеска жесткая — плата за хорошую управляемость. Ранее 100 тысяч км с ней обычно ничего не случается, кроме износа опор амортизатора. Забот может подкинуть электрика — отказывают разные мелочи.

Вердикт: при готовности постоянно возиться с раздаткой — можно брать.

Продолжение — на следующей странице.

Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот?

Понятие «японское качество» слегка размылось.

Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — фото 1317954Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — фото 1317956Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — фото 1317959Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — фото 1317957Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — фото 1317953Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — фото 1317958Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот? — фото 1317955Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот?
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