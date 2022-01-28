Разбираемся, почему подержанные Веста и Logan стоят одинаково, а Rio намного дороже Соляриса.

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Кроссоверы дико популярны, но настоящие лидеры продаж среди новых машин — не они. В первой десятке — пять моделей: Лада Веста, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. А на вторичном рынке, если оценивать число совершенных сделок, их дополняют Renault Logan и Ford Focus (Фокус — машина класса С, но не будем сбрасывать со счетов и его).

Подержанных машин в возрасте пяти лет и с пробегом в 50–80 тысяч км на вторичке много, в том числе от первого владельца, что наиболее предпочтительно. Обычно они в неплохом состоянии и с большим остаточным ресурсом. Битые и требующие ремонта варианты отметаем, рассматриваем только «сел и поехал!». Для пятилетних машин это не должно быть проблемой.

Что ищем?

Седаны и хэтчбеки класса В+

Возраст: 5 лет

5 лет Пробег: не выше 80 тысяч км

не выше 80 тысяч км Цена: от 660 000 ₽ до 999 000 ₽

Ford Focus III, рестайлинг

Средняя цена пятилетней машины:

1.6 (105 л.с.) МКП 894 000 ₽

1.5 (150 л.с.) АКП 1 018 000 ₽

Ford Focus III, рестайлинг

Focus по габаритам — самый большой в нашей выборке, однако у него удивительно тесные салон и багажник. Отчасти поэтому больше трети предложений на вторичке — универсалы. У них нормальный багажник (476 л) — в отличие от седана и хэтчбека.

Теснота компенсируется обилием электроники и высоким уровнем комфорта. Подвеска хороша, внимания требует обычно на рубеже 100 тысяч км. Рейка ЭУР может стучать — завод считает это нормой.

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Среди моторов сомнительных нет, 250–300 тысяч км они выдержат. Даже наддувный 1.5 (150 л.с.) по надежности спокойный, хотя ему придется часто промывать форсунки. И только он сочетается с гидроавтоматом. Атмосферный 1.6 (105 или 125 л.с.) идет с механикой или роботом. Робот непредсказуем и часто требует различных вмешательств. Другие слабые места — стартер и генератор.

Вердикт: для любителей электроники — то, что надо. Но дорого.

Hyundai Solaris I, рестайлинг

Средняя цена пятилетней машины:

Седан 1.4 (107 л.с.) МКП 706 000 ₽

Седан 1.4 (107 л.с.) АКП 789 000 ₽

Hyundai Solaris I, рестайлинг

При рестайлинге пришли новые механика и автомат — шестиступенчатые. Оба жизнестойкие. Моторы 1.4 (107 л.с.) и 1.6 (123 л.с.) сочетаются с обеими коробками. К 150 тысячам км сказываются нагар и засорение масляных каналов. Цепь ГРМ может растянуться к 100–120 тысячам, либо износится натяжитель. Не экономьте на свечах — меняйте на каждом ТО. И проверяйте задний сальник коленвала.

Нестабилен ресурс нейтрализаторов: одни умирают за пару лет, другие ходят 200 тысяч км. Заявления о том, что их керамическая пыль пачками убивает моторы, надо поделить на 10. Прецеденты были, но самые частые причины задиров — чрезмерные нагрузки при холодном пуске и грязное масло. Иначе на вторичке не было бы машин с пробегами 300 тысяч, а их много.

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Слабое звено в ходовой — ступичные подшипники, хотя после рестайлинга проблема менее остра. Недостаточно мощная печка.

Вердикт: практично, экономично, достаточно надежно — проверено таксопарками

Kia Rio III, рестайлинг

Средняя цена пятилетней машины:

Седан 1.4 (107 л.с.) МКП 773 000 ₽

Седан 1.4 (107 л.с.) АКП 825 000 ₽

Kia Rio III, рестайлинг

Rio и Solaris различаются, в основном, дизайном и салонами. Многие считают, что у Rio шумоизоляция чуть лучше. Набор основных агрегатов идентичен, конструктивных отличий минимум.

У Rio тоже тонкое и мягкое ЛКП, те же вопросы к карданному шарниру рулевого вала и претензии к ступичным подшипникам. Вот истории с рыскающей на высоких скоростях задней подвеской у Rio не было, это да.

Как и у Соляриса, хэтчбеки продавались не так массово. Между тем они дешевле седанов и реже использовались в такси. При выборе меньше шансов нарваться на что-то с наполовину скрученным пробегом. Но у хэтча заметно меньше багажник — 389 (под полкой) против 480 л у седана.

Вердикт: неоправданно дороже Соляриса.

Renault Logan II

Средняя цена пятилетней машины:

1.6 (82 л.с.) МКП 676 000 ₽

1.6 (102 л.с.) АКП 733 000 ₽

Renault Logan II

При смене поколения и переносе сборки из Москвы в Тольятти локализация достигла 62%. Это отразилось на стойкости ЛКП и надежности некоторых элементов электроники и ходовой. Однако все привычные качества Logan сохранил — всеядная подвеска, живучие моторы, простоватое оснащение, ряд эргономических приколов типа клавиши круиз-контроля в слепой зоне. Конструкция старая, все болячки и виды ремонта изучены досконально. К двигателям и МКП вопросов по надежности минимум. Механику поругивают только за короткие передачи. Базовый мотор — древний восьмиклапанник: течет, но служит до 400 тысяч км. Вопросы есть к автомату DP2, но при бережном отношении и он выдерживает свыше 200 тысяч.

Nissan Almera — вариация на ту же тему. Она крупнее, набор агрегатов схожий (нет 82‑сильного мотора), по ценам примерно то же самое.

Вердикт: терпеливая рабочая лошадка без изысков.

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