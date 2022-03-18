Рейтинг основан на результатах наших тестов шин размерности 185/65 R15. Эти модели оказались лучшими в номинации «поведение на дороге».

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Надежность в нашем понимании- то, насколько адекватно и понятно для водителя ведет себя автомобиль (на определенных шинах) в разных ситуациях. Этот параметр очень важен не только для тех, кто любит погонять, но и для спокойных водителей, которые заботятся о безопасности.

Составляя рейтинг, мы учли интересы всех. Если планируете на машине дальние путешествия, смотрите в первую очередь на курсовую устойчивость. Любителям активной езды рассказываем о том, как управляется на этих шинах автомобиль на разных типах покрытия.

5 место

Goodyear EfficientGrip Performance 2 (140 баллов)

Управляемость на мокром асфальте — 52 балла

Управляемость на сухом асфальте — 48 баллов

Курсовая устойчивость — 40 баллов

Всё, как полагается: углы поворота баранки в норме, реакции своевременные, информативность хорошая. Никаких проблем — очень приятные в управлении покрышки при движении по шоссе. В дальней дороге шины понравятся.

Обеспечивают автомобилю хорошую управляемость на сухом асфальте — никаких замечаний. На мокром все тоже хорошо, но до тех пор, пока хватает зацепа. А дальше начинаются сложности…

Предел сцепления достаточно высокий, позволяющий водителю с профессиональным уровнем мастерства ехать очень быстро, но срыв в скольжение происходит резко и неожиданно — машина попросту улетает с траектории. Для лихачей такое поведение запросто может стать ловушкой, вселяя обманчивое чувство вседозволенности.

4 место

Continental EcoContact 6 (141 балл)

Управляемость на мокром асфальте — 64 балла

Управляемость на сухом асфальте — 42 балла

Курсовая устойчивость — 35 баллов

На прямой при наличии бокового ветра или поперечного уклона могут потребовать корректировку заданного курса. Легкая задумчивость реакций приводит к незначительному увеличению углов поворота руля при мягком маневрировании. Да и информативности хотелось бы побольше. В общем, на трассе подойдут для неискушенных водителей без драйверских амбиций.

Активное маневрирование на сухом асфальте — не самая сильная сторона этих шин. На действия штурвалом автомобиль реагирует с задержкой, да и углы великоваты. Отсюда возникает ощущение недостаточной точности. Зато задняя ось очень стабильна на дуге. Спровоцировать занос можно лишь значительно «перекрутив» рулевое колесо.

На мокрой дороге Conti приходит в норму, становясь заметно отзывчивее и точнее. К поведению претензий тоже нет.

В целом EcoContact 6 позволяет ехать стабильно и безопасно, но «гонщикам» придется не по вкусу.

3 место

Nokian Hakka Green 3 (145 баллов)

Управляемость на мокром асфальте — 60 баллов

Управляемость на сухом асфальте — 45 баллов

Курсовая устойчивость — 40 баллов

Придают уверенности на высокой скорости при движении по прямой, а также при мягком перестроении. Никаких существенных замечаний — всё понятно и предсказуемо. Разве что незначительные придирки к легкой лености реакций.

Двигаться по извилистой дороге на Hakka Green 3 не так приятно, как на Cinturato P1 Verde и Kinergy Eco 2. Впечатление «размывают» лёгкие задержки и не такая высокая точность руления.

В пределе возникает плавный снос.

На мокром покрытии машина, обутая в покрышки Нокиан, рулится лучше. Видимо, проявляется схожий с Ханкуком эффект — сцепление ниже, чем посуху, а значит и каркас менее нагружен боковыми силами. Однако, есть и небольшой минус — в повороте сбросом газа или торможением можно спровоцировать легкий занос.

2 место

Hankook Kinergy Eco 2 (151,5 балла)

Управляемость на мокром асфальте — 64 балла

Управляемость на сухом асфальте — 45 баллов

Курсовая устойчивость — 42,5 балла

Отлично держат курс — ни малейшего намёка на отклонение от прямой. При плавном маневрировании на этих покрышках чувствуешь себя уверенно.

В сравнении с Пирелли реакции Ханкука более спокойные, а руль не такой плотный, но при этом достаточно информативный. В отличие от импульсивного «итальянца», характер «корейца» менее дерзкий — степенным водителям он понравится больше.

На специальной трассе управляемости в сухую погоду рулятся хорошо, но требуют плавных действий. При сбросе газа или торможении в повороте задняя ось стабильно держится на дуге. А если слишком резко рвануть руль в сторону на высокой скорости, то возникает занос. Видимо, жесткость каркаса недостаточна для столь высокого сцепления. Поскольку на мокрой дороге, где зацеп закономерно слабее, таких проблем нет.

1 место

Pirelli Cinturato P1 Verde (153,5 балла)

Управляемость на мокром асфальте — 60 баллов

Управляемость на сухом асфальте — 51 балл

Курсовая устойчивость — 42,5 балла

На загородной трассе эти шины подарят наибольшее удовольствие от управления автомобилем, практически без задержек откликаясь даже на незначительный поворот руля.

Реакции при этом очень понятные и прогнозируемые. Объехать небольшую ямку или камешек на дороге получается так же легко, как на велосипеде. Это даже азартно! Возникает ощущение будто сливаешься с машиной воедино.

На сухой извилистой дороге шустрить на Cinturato P1 Verde одно удовольствие — быстро и точно отзываясь на вращение руля, они обеспечивают четкое следование желаемой траектории.

А еще позволяют уверенно ехать на пределе сцепления, о превышении которого дают знать легким сносом.

Заноса не возникает даже при откровенных провокациях.

На мокром асфальте задняя ось становится чуть менее стабильной, допуская легкие скольжения в ответ на сброс газа или торможение на дуге поворота.

Предел сцепления при этом достаточно широкий, с плавными срывом и восстановлением.

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