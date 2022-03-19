Kia K5 из парка «За рулем»: два открытия и лайфхак — журнал За рулем

Kia K5 из парка «За рулем»: два открытия и лайфхак

Первое ТО стоило 13 000 рублей и преподнесло сразу пару сюрпризов.

Kia K5, 2,0 (150 л.с.), А6

  • Изготовитель — Киа Моторс Россия и СНГ
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2021 года
  • Пробег на момент отчета — 12 500 км

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Первым открытием (скорее, неприятным) стало то, что производитель не предполагает менять в ходе первого ТО воздушный фильтр двигателя. Официально это надо делать только после 45 тысяч км.


Второе открытие порадовало. Оказывается, заменить этот самый фильтр можно буквально в три движения, за 20 секунд. Крышка легкодоступна и держится лишь на защелке.

Kia K5 из парка «За рулем»: два открытия и лайфхак

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Конечно, мы не пожалели 1400 рублей за оригинальный фильтрующий элемент вдобавок к 13 тысячам рублей, отданных за ТО‑1.

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».


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Отзывы о Kia K5 (1)

Kia 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически — 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочетс...

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