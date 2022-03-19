Kia K5 из парка «За рулем»: два открытия и лайфхак

Материалы по теме Kia K5 после 8000 км: полный список претензий

Первым открытием (скорее, неприятным) стало то, что производитель не предполагает менять в ходе первого ТО воздушный фильтр двигателя. Официально это надо делать только после 45 тысяч км.





Второе открытие порадовало. Оказывается, заменить этот самый фильтр можно буквально в три движения, за 20 секунд. Крышка легкодоступна и держится лишь на защелке.



