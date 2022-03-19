Kia K5 из парка «За рулем»: два открытия и лайфхак

Kia K5, 2,0 (150 л.с.), А6
- Изготовитель — Киа Моторс Россия и СНГ
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2021 года
- Пробег на момент отчета — 12 500 км
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Первым открытием (скорее, неприятным) стало то, что производитель не предполагает менять в ходе первого ТО воздушный фильтр двигателя. Официально это надо делать только после 45 тысяч км.
Второе открытие порадовало. Оказывается, заменить этот самый фильтр можно буквально в три движения, за 20 секунд. Крышка легкодоступна и держится лишь на защелке.
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Конечно, мы не пожалели 1400 рублей за оригинальный фильтрующий элемент вдобавок к 13 тысячам рублей, отданных за ТО‑1.
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