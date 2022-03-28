5 причин пожалеть, что выбрал кроссовер, а не седан

Не всегда выбор в пользу большой машины делается исходя из суммы в кошельке. Многие предпочитают влезть в кредит и взять кроссовер вместо того, чтобы ездить на более доступном седане. А между тем седаны обладают многими преимуществами, которых нет у кроссоверов.

1. Миф о большом багажнике

Считается, что чем больше автомобиль, тем он вместительнее. На практике бывает наоборот.

баг

Взгляните на параметры автомобилей, побывавших на сравнительных тестах «За рулем». Обратите внимание на параметр V— черным цветом указаны результаты наших замеров, а синим — паспортные данные.

Седаны

Кроссоверы

Параметры геометрической проходимости

KIA SPORTAGE TOYOTA RAV4 VW TIGUAN Просвет a 190 мм 185 мм 180 мм b 235 мм 195 мм 205 мм c 215 мм 220 мм 205 мм Угол α 20,0° 20,5° 19,5° β 27,5° 24,0° 26,5° γ 19,0° 16,5° 17,5°







2. Расход топлива

У самых популярных седанов (и одного лифтбека) реальный полезный объем багажного отсека больше, чем у кроссоверов. И это при меньшей габаритной длине автомобиля!