5 причин пожалеть, что выбрал кроссовер, а не седан — журнал За рулем

5 причин пожалеть, что выбрал кроссовер, а не седан

Не всегда выбор в пользу большой машины делается исходя из суммы в кошельке. Многие предпочитают влезть в кредит и взять кроссовер вместо того, чтобы ездить на более доступном седане. А между тем седаны обладают многими преимуществами, которых нет у кроссоверов.

1. Миф о большом багажнике

Считается, что чем больше автомобиль, тем он вместительнее. На практике бывает наоборот.

Взгляните на параметры автомобилей, побывавших на сравнительных тестах «За рулем». Обратите внимание на параметр Vбаг — черным цветом указаны результаты наших замеров, а синим — паспортные данные.

Седаны

Кроссоверы

Параметры геометрической проходимости

KIA SPORTAGE

TOYOTA RAV4

VW TIGUAN

Просвет

a

190 мм

185 мм

180 мм

b

235 мм

195 мм

205 мм

c

215 мм

220 мм

205 мм

Угол

α

20,0°

20,5°

19,5°

β

27,5°

24,0°

26,5°

γ

19,0°

16,5°

17,5°



У самых популярных седанов (и одного лифтбека) реальный полезный объем багажного отсека больше, чем у кроссоверов. И это при меньшей габаритной длине автомобиля!

2. Расход топлива

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Кроссоверы обладают большей массой, чем седаны. А еще у полноприводных модификаций паркетников более сложная конструкция трансмиссии. Да и двигатели нередко с большим рабочим объемом. Аэродинамические качества кроссовера тоже немного хуже, ведь площадь поперечного сечения автомобиля больше. Эти показатели говорят о том, что у седана будет меньший расход горючего.


Кстати, о полном приводе...

3. Комплектация подороже

Часто владельцы кроссоверов не используют в полном объеме технические возможности своих автомобилей. Если поездки планируются только по городу, то вряд ли есть резон покупать машину исключительно ради полного привода. На поездки по крутому бездорожью современные кроссоверы тем более не рассчитаны. А для городской среды седан будет оптимальным выбором.

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4. Обслуживание дороже

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Обслуживание и ремонт седанов обходится дешевле, чем кроссоверов с полным приводом. Подвеска кроссоверов в большинстве своем независимая, соответственно имеет более сложное устройство. При обслуживании потребуется менять больше деталей и производить регулировку углов установки колес. К тому же полный привод предусматривает необходимость замены масла в большем количестве агрегатов.

Седан в этом плане снова оказывается более выгодным приобретением. Технические жидкости сегодня дорожают куда стремительнее запчастей.

5. Цена комплекта колес

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Для кроссовера придется покупать шины с обозначением SUV. Эти покрышки более прочные, поскольку рассчитаны на тяжеловесный автомобиль. Также они имеют больший диаметр, что сказывается на их стоимости. Диски тоже будут больше: от 17 дюймов в диаметре. А многие седан штатно обуты в 15- или 16-дюймовые диски. Получается, что «переобуть» седан выйдет намного дешевле, чем кроссовер.



Фото: depositphotos.com
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