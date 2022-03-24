Салонный фильтр реально нужен? А может, его маркетологи придумали?..

Со временем салонный фильтр превращается в рассадник заразы и может угрожать здоровью водителя и пассажиров. Как с ним обходиться, чтобы обезопасить себя?

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Во времена конных экипажей никаких салонных фильтров не было. Хотя проблема уже назревала: дорогие остекленные кареты превращались в парник на колесах. Впрочем, в экипажах попроще были занавески и шторки, частично спасающие пассажиров как от летающих кровопийц, так и от дорожной пыли.

С появлением первых автомобилей мало что изменилось: фактически это были те же кареты, только оснащенные двигателем. И лишь к 70-м годам ХХ столетия необходимость фильтрации салонного воздуха стала насущной. Массовый обыватель быстро почувствовал на себе, что неизвестное прежде явление «аллергия» реально существует. Иначе и быть не могло в условиях бешеного развития промышленности и автомобилизации.

Фактически любой автомобиль всегда движется сквозь поток из частиц реагентов, песка, сажи, кусочков асфальта, бензопиренов и иных химических соединений. И даже когда машина никуда не едет, в его коробе воздухопритока постоянно накапливаются пыльца, тополиный пух, древесные почки, пыль всех видов, вода. Все это быстро начинает плесневеть, создавая питательную среду для грибковых соединений.

В коробе воздухопритока этой Kia Rio можно огород сажать. Не чистили всего год, а теперь всем этим приходится дышать. Только частая замена фильтра может спасти.

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А мы всем этим дышим! Порой возникает забавная ситуация: при открытом окне воздух в салоне машины может стать даже чище, чем при закрытом! Кстати, первый салонный фильтр был применен аж в 1979 году на хэтчбеке Saab 900.

Сперва использовали обычную фильтровальную бумагу. Позднее появились многослойные фильтры из синтетического волокна, содержащие слои из гранул активированного угля. Они поглощали молекулы оксидов азота, серы и прочих вредных веществ, защищая пассажиров.

В настоящее время салонные фильтры уверенно перешли из разряда эксклюзивных атрибутов в категорию обычных расходников бюджетного уровня.

А вы знаете, что в климатическую систему первых Солярисов с завода вместо фильтра ставили этакую сеточку мелкого плетения из лески? Да, она вечная, можно промыть водой. Но эффективность — никакая.

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Правда, салонный фильтр также со временем превращается в эдакий рассадник заразы. В нем, по мере загрязнения, развиваются нежелательные для нас с вами микрофлора и микрофауна, стремящиеся попасть в наши легкие.

Очевидно, что своевременная замена этих фильтров очень важна не только для астматиков и аллергиков, но и для здоровых водителей. Поэтому фильтры желательно менять хотя бы дважды в год — например, осенью и весной: в эти периоды там скапливается максимальное количество грязи, что способствует размножению бактерий и снижению эффективности фильтрации.

При замене можно выбрать высокотехнологичный фильтр от компании с громким именем, однако это — не единственный вариант. Для владельцев массовых автомобилей резонно делать ставку на бюджетные изделия, меняя фильтры почаще.

Пожалуй, оптимальным выбором должен стать фильтр «За рулем», качество которого соответствует всем базовым требованиям автопроизводителей. С полным ассортиментом и списком продавцов можно ознакомиться по ссылке.

Менять салонный фильтр в автомобилях Рио/Солярис — одно удовольствие. Без применения инструмента опускаем перчаточный ящик, освобождаем защелки — и фильтр в руках.

Обычный салонный фильтр ZR.CF27 Салонный фильтр с угольным наполнителем ZR.CF27C