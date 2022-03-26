Летние шины 2022: называем самые комфортные

Эксперты «За рулем» взяли 12 моделей шин размерности 205/55 R16 — пожалуй, самой распространенной в мире, сравнили их на полигоне и выявили самые тихие и с наилучшей плавностью хода.

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При разработке новых шин нюансы их поведения зачастую оттачиваются именно на этом размере, а испытания таких шин имеют особый вес.

Конечно, у каждого автомобилиста свой подход к выбору: кто-то руководствуется ценой, кто-то — респектабельностью бренда... Но комфорт важен для многих (если не для всех!), так что мы решили выделить те комплекты, которые запомнились нашим экспертам по этой характеристике.

Участники шинного теста

Вот какие шины побывали у нас на испытаниях:

Bridgestone Turanza T005

Continental PremiumContact 6

Cordiant Comfort 2

Hankook Ventus Prime³ K125

Kumho Ecsta HS51

Nexen Nblue HD Plus

Nokian Hakka Blue 3

Nordman SZ2

Pirelli Cinturato P7 C2

Tigar High Performance

Viatti Strada 2 V-134

Yokohama BluEarth-GT AE51

Комфорт — это дорого? Не всегда!

Ценителям комфортной езды понравятся шины Cordiant и Hankook. Ход автомобиля на них наиболее мягкий, да и шум в салоне практически не досаждает. Но столь же тихи Continental, Nexen, Nokian и Yokohama, хотя и немного уступают лидерам по плавности хода.

Но ведь не комфортом единым! Вот как показали себя вышеназванные комплекты на наших испытаниях.

Hankook Ventus Prime³ K125

Шины показали скромные тормозные свойства на холодном асфальте. Но реабилитировались в приличном сопротивлении продольному аквапланированию и управляемости. И да, они самые комфортные — в один ряд по этому признаку встает только Кордиант.

Cordiant Comfort 2

Этот комплект сильно сопротивляется качению и слабо — продольному аквапланированию. Тормозные свойства на мокром асфальте средние. А вот по комфорту — в лидерах!

Nokian Hakka Blue 3

Нокиан, в свою очередь, слабо сопротивляется поперечному аквапланингу. По сопротивлению качению — в середняках. Но набор сильных качеств внушительный: отличная управляемость и устойчивость, великолепно тормозят по мокрому. И внутренний шум — на уровне лидеров.

Continental PremiumContact 6

По слабым сторонам похожи на Nokian: то же провисание свойств в сопротивлении поперечному аквапланированию и качению. Но и по плюсам почти паритет: уверенное торможение на мокром покрытии, отличные устойчивость и управляемость. И по комфорту Континенталь не отстает!

Nexen Nblue HD Plus

Эти покрышки особенно не любят влажную и прохладную погоду: поперечный зацеп на мокром слабый, как и торможение на холодном асфальте. Но они тоже вполне комфортные. И к тому же имеют высокое сопротивление поперечному аквапланированию и приличную управляемость.

Yokohama BluEarth-GT AE51

Вариант, конечно, слегка компромиссный. На мокром асфальте придется мириться с аквапланированием и быть готовым к сюрпризам управляемости, однако если дойдет до торможения, они не подведут. К тому же они несильно сопротивляются качению и отличаются образцовой тишиной.

А ведь две модели из перечисленных, Cordiant и Nexen, относятся к наиболее доступным на российском рынке. Хотя, конечно, среди «бюджетников» хватает и некомфортных шин. Равно как и некоторые «топ-модели» не могут похвастать особой мягкостью и тишиной...

Однако шум и плавность хода — не единственные характеристики. Есть и другие. О том, как проявили себя эти же шины в общем зачете, читайте по этой ссылке. Там же найдете сводную таблицу с другими параметрами протестированных шин.

В непредвиденной ситуации на дороге и вне ее всегда помогут браслеты противоскольжения.

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