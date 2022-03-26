Летние шины 2022: называем самые комфортные — журнал За рулем

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Эксперты «За рулем» взяли 12 моделей шин размерности 205/55 R16 — пожалуй, самой распространенной в мире, сравнили их на полигоне и выявили самые тихие и с наилучшей плавностью хода.

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При разработке новых шин нюансы их поведения зачастую оттачиваются именно на этом размере, а испытания таких шин имеют особый вес.

Конечно, у каждого автомобилиста свой подход к выбору: кто-то руководствуется ценой, кто-то — респектабельностью бренда... Но комфорт важен для многих (если не для всех!), так что мы решили выделить те комплекты, которые запомнились нашим экспертам по этой характеристике.

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Участники шинного теста

Вот какие шины побывали у нас на испытаниях:

  • Bridgestone Turanza T005
  • Continental PremiumContact 6
  • Cordiant Comfort 2
  • Hankook Ventus Prime³ K125
  • Kumho Ecsta HS51
  • Nexen Nblue HD Plus
  • Nokian Hakka Blue 3
  • Nordman SZ2
  • Pirelli Cinturato P7 C2
  • Tigar High Performance
  • Viatti Strada 2 V-134
  • Yokohama BluEarth-GT AE51

Комфорт — это дорого? Не всегда!

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Ценителям комфортной езды понравятся шины Cordiant и Hankook. Ход автомобиля на них наиболее мягкий, да и шум в салоне практически не досаждает. Но столь же тихи Continental, Nexen, Nokian и Yokohama, хотя и немного уступают лидерам по плавности хода.

Но ведь не комфортом единым! Вот как показали себя вышеназванные комплекты на наших испытаниях.

Hankook Ventus Prime³ K125

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Шины показали скромные тормозные свойства на холодном асфальте. Но реабилитировались в приличном сопротивлении продольному аквапланированию и управляемости. И да, они самые комфортные — в один ряд по этому признаку встает только Кордиант.

Cordiant Comfort 2

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Этот комплект сильно сопротивляется качению и слабо — продольному аквапланированию. Тормозные свойства на мокром асфальте средние. А вот по комфорту — в лидерах!

Nokian Hakka Blue 3

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Нокиан, в свою очередь, слабо сопротивляется поперечному аквапланингу. По сопротивлению качению — в середняках. Но набор сильных качеств внушительный: отличная управляемость и устойчивость, великолепно тормозят по мокрому. И внутренний шум — на уровне лидеров.

Continental PremiumContact 6

Летние шины 2022: называем самые комфортные

По слабым сторонам похожи на Nokian: то же провисание свойств в сопротивлении поперечному аквапланированию и качению. Но и по плюсам почти паритет: уверенное торможение на мокром покрытии, отличные устойчивость и управляемость. И по комфорту Континенталь не отстает!

Nexen Nblue HD Plus

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Эти покрышки особенно не любят влажную и прохладную погоду: поперечный зацеп на мокром слабый, как и торможение на холодном асфальте. Но они тоже вполне комфортные. И к тому же имеют высокое сопротивление поперечному аквапланированию и приличную управляемость.

Yokohama BluEarth-GT AE51

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Вариант, конечно, слегка компромиссный. На мокром асфальте придется мириться с аквапланированием и быть готовым к сюрпризам управляемости, однако если дойдет до торможения, они не подведут. К тому же они несильно сопротивляются качению и отличаются образцовой тишиной.

Летние шины 2022: называем самые комфортные

А ведь две модели из перечисленных, Cordiant и Nexen, относятся к наиболее доступным на российском рынке. Хотя, конечно, среди «бюджетников» хватает и некомфортных шин. Равно как и некоторые «топ-модели» не могут похвастать особой мягкостью и тишиной...

Однако шум и плавность хода — не единственные характеристики. Есть и другие. О том, как проявили себя эти же шины в общем зачете, читайте по этой ссылке. Там же найдете сводную таблицу с другими параметрами протестированных шин.

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Эксперты «За рулем» взяли 12 моделей шин размерности 205/55 R16 — пожалуй, самой распространенной в мире, сравнили их на полигоне и выявили самые тихие и с наилучшей плавностью хода.

Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322565Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322566Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322567Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322568Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322569Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322570Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322539Летние шины 2022: называем самые комфортные
Летние шины 2022: называем самые комфортные

Эксперты «За рулем» взяли 12 моделей шин размерности 205/55 R16 — пожалуй, самой распространенной в мире, сравнили их на полигоне и выявили самые тихие и с наилучшей плавностью хода.

Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322567Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322569Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322565Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322570Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322568Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322566Летние шины 2022: называем самые комфортные — фото 1322539Летние шины 2022: называем самые комфортные
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