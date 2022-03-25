Новая реальность: этот «китаец» подвинет Volkswagen и BMW

Снаружи меньше, чем внутри
Издали Exeed LX кажется компактнее, чем он есть на самом деле. Выглядит одноклассником Hyundai Creta, хотя реально размером с Volkswagen Tiguan.
Спереди сидишь высоко. Удобно это или нет? Надо поездить хотя бы несколько дней, чтобы понять. Однако показалось странным, что даже в нижнем положении сиденья в салонное зеркало смотришь сверху. Во мне 186 см, поэтому более рослым водителям будет неудобно.
На втором ряду умеренный простор. Поездку скрасят обогрев сиденья и панорамная крыша. Дефлектор по центру один: направить поток одновременно на двух седоков не получится.
Багажник на глаз невелик. Между полом и лежащей в нише докаткой — очень толстый пенопластовый органайзер. Его можно вытащить и существенно увеличить общий объем или же использовать для мелких вещей — их поместится много.
На кого он похож?
Уловили знакомые черты? Это радикально переоформленный Chery Tiggo 7, который наш рынок уже покинул, уступив место модели с приставкой Pro. У машин общая платформа. Спереди и сзади кузов осовременили, а вот в профиль линия остекления (как мне показалось) не поменялась.
Полноприводным LX может быть только в дорогом гибридном исполнении. У нас же — только передний привод. И в таком варианте (как часто бывает у «китайцев») задняя подвеска всё равно многорычажная. Заявленный клиренс 185 мм, но я намерил рулеткой больше 190 мм. И это под защитой двигателя. Очень неплохо для моноприводного кроссовера!
Турбо, но не с роботом
Новые китайские модели с атмосферными двигателями уже не встретишь — все с турбомоторами. Exeed LX предлагает 1,5-литровый агрегат мощностью 147 сил. Chery Tiggo 7 Pro с таким двигателем едет очень неплохо. Посмотрим, как поведет себя его премиальный собрат.
А вот коробки передач на автомобилях из Поднебесной бывают всех типов. На LX устанавливают вариатор с девятью квазипередачами. Аналогичный CVT стоит на Tiggo и образует гармоничный тандем с мотором.
Богато уже в «базе»
Китайцы позиционируют Exeed как премиальный бренд. Кроссовер LX, хотя и младший представитель марки, в отделке богаче моделей Chery. Здесь много вставок из искусственной кожи, мягкого пластика. Центральная консоль, переходящая в накладку тоннеля, щедро покрыта черным лаком. Дорого, но непрактично. Грязной эта деталь будет постоянно, а поцарапанной станет через несколько месяцев эксплуатации.
Базовый уровень оснащения Luxury очень богатый. Есть полный набор обогревов, электропривод пятой двери, ЖК-дисплеи комбинации приборов и медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, светодиодная оптика. В версии Prestige добавятся панорамная крыша, несколько систем активной безопасности (адаптивного круиз-контроля нет), камеры кругового обзора.
Только в топовой комплектации стоят привычные для автомобилей такого уровня шесть подушек безопасности. А в версия попроще — только четыре. Несолидно для премиума. Еще одна странная особенность: на передних сиденьях обогрев есть только в подушке, спинка остается холодной. Так же, кстати, как и у более дорогого кроссовера Exeed VX.
Покупать необязательно
Exeed LX стоит 3–3,3 млн рублей. Таковы сегодня реалии российского рынка. Еще два месяца назад столько стоил богатый полноприводный Tiguan, а сегодня — моноприводный «китаец». Зато машины уже есть у дилеров.
Чтобы не раскошеливаться на дилерские наценки или кредит по грабительской ставке, можно взять кроссовер по подписке. Никаких «допов» и крупных платежей единовременно.
В ежемесячный тариф включены полная страховка, плановые ТО, второй комплект резины, его замена и хранение, помощь на дорогах. Exeed LX предлагается на срок от полугода до трех лет. В зависимости от срока и пробега стоимость месяца будет от 74,6 тыс. до 106,7 тыс. рублей.
Тоже дорого? Но хорошо, что есть такая альтернатива. И в нынешних условиях этот вариант может оказаться удобнее и выгоднее, чем покупка.
- При необходимости защитить радиатор автомобиля всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
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