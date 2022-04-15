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Движущийся по маршруту автобус подъехал к регулируемому перекрестку. Разрешено ли ему проехать прямо?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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