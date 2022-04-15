Специфический пункт ПДД! 80% его не помнят — и ошибаются — журнал За рулем

Специфический пункт ПДД! 80% его не помнят — и ошибаются

Хотя это правило полезно знать всем. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию, например, на таком вот перекрестке.

Материалы по теме
Тест на решительность и знание ПДД — 50% ошибаются

Движущийся по маршруту автобус подъехал к регулируемому перекрестку. Разрешено ли ему проехать прямо?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Специфический пункт ПДД! 80% его не помнят — и ошибаются

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Можно ли автобусу на перекрестке проехать прямо?

Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Haval F7 2022: все изменения и 2 претензии
Isuzu Mu-X и Mitsibishi Pajero Sport: парт-тайм или постоянный полный привод?
Владельцы Волги ГАЗ-21 требовали заменить АКП на механику: да/нет?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1147
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: