8 самых быстрых Лад за всю историю - от Жигулей до Весты

300 «лошадей», наддув, полный привод и максимальная скорость далеко за 200 км/ч - вы слышали про такие Лады? А их выпускали, причем серийно!

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Марка Лада у многих ассоциируется только с народными моделями: маломощными, медленными, но массовыми и доступными.

Однако в истории ВАЗа были по-настоящему заряженные модели. И не только для спорта, но и для езды по дорогам общего пользования. В этой подборке не будет штучных проектов от тюнинг-ателье или болидов для дрэг-рейсинга. Эти Лады выпускали непосредственно на конвейере или силами приближенных к заводу компаний — в количестве от нескольких экземпляров до нескольких тысяч машин.

ВАЗ-21106

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Самая известная и яркая заряженная Лада, которая выпускалась серийно — если 170 выпущенных экземпляров можно назвать серией. «Сто шестая» была настоящим волком в овечьей шкуре. Впервые эту машину, в виде концепткара «Желтая акула», показали на Московском автосалоне 1996 года. Такая версия была нужна для омологации «десятки» для мирового ралли. И если с чемпионатом мира задалось не очень, то в серию машину все же пошла.

Под капотом был двухлитровый двигатель Opel C20XE мощностью 150 л.с. Для машины снаряженной массой чуть больше тонны такого мотора хватало за глаза! 106-я набирала первые 100 км/ч за 9,5 секунды и разгонялась до 205 км/ч.

Двигатель был не единственным отличием заряженной «десятки». Рулевое управление оснастили гидроусилителем. Передняя подвеска была оригинальная — на подрамнике со своими рычагами и иной кинематикой. Внешне машина отличалась расширенными задним арками и пластиковым обвесом.

Выпуск продолжался с 1997 до 2007 года. Но фактически большую часть машин собрали до начала двухтысячных. Интересный факт: среди всех серийных моделей ВАЗ-21106 до сих пор остается самой мощной в истории АВТОВАЗа.

Концепт «Желтая акула» 1996 года. Серийная двухлитровая «десятка» ВАЗ-21106.

Lada Vesta Sport

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Самая свежая из серийных моделей — она появилась в 2018 году. Дело не обошлось только обвесом, спортивными элементами в салоне вроде вставок под карбон и сиденьями с развитой боковой поддержкой.

Главное из достоинств — шасси. Переработанная подвеска с уменьшенным клиренсом немного потеряла в плавности хода. Зато рулится автомобиль действительно отменно.

Слабое звено — силовой агрегат. Коробке не хватает шестой ступени, а двигателю — мощности. Атмосферный мотор 1.8 выдает 145 л.с., а шасси легко переварит 200 сил и больше.

Вычислить «злую» Весту можно по увеличенной колее и, как следствие, раздутым аркам.

Lada Kalina NFR

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Kalina NFR (Need for Race) стала самой быстрой — и не только в семействе, но и среди остальных Лад. Двигатель 1,6 л, форсированный до 136 л.с., разгоняет маленький хэтчбек до 207 км/ч. А первые 100 км/ч NFR разменивает за 8,5 секунды.

У автомобиля доработали не только двигатель. Главная пара очень короткая — 4,3 вместо стандартных 3,7. Сцепление — от Калины Спорт. Вместо раздельных рычагов у NFR передняя подвеска с треугольными рычагами на подрамнике. Одна из проблем для владельцев такой Калины — достать шины редкой размерности 205/40 R17.

Из всех серийных Лад Kalina NFR была самой мощной.

ВАЗ-21079

Эти быстрые Жигули выпускали в СССР мелкими сериями. Правда, и адресовались они в первую очередь спецслужбам. Речь идет о «догонялках» с двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

Роторная модификация «семерки» ВАЗ-21079 с этим двигателем легко клала стрелку на спидометре, достигая максимальной скорости 180 км/ч. А «сотню» она набирала за 9 с.

Отличить «спецсемерку» внешне нереально. Ее выдает только характерный звук роторно-поршневого двигателя.

Lada VFTS

Когда речь идет о гоночных Жигулях, в первую очередь вспоминается Вильнюсская фабрика транспортных средств легендарного советского гонщика Стасиса Брундзы.

Он нашел грамотный рецепт доработки машин. Усиленный и облегченный кузов, переделанные подвеска и тормоза. Не трогали только коробку передач, которая, как оказалась, отлично подходила для гонок.

Двигатель ВАЗ-2106 при сохранении объема был форсирован до 160 л.с. при 7000 об/мин. Можно было бы и больше, но мощность с оборотами ограничили для увеличения ресурса.

К 1987 году был создан новый раллийный автомобиль группы В Lada EVA, внешне походивший на ВАЗ-2108. Однако внутри ничего общего со Спутником гоночная машина не имела. Пространственная рама, задний привод и расположенный в базе двигатель. Стандартный мотор ВАЗ-2106 расточили до объема 1,9 литра, оснастили оригинальной двухвальной головкой блока и турбонаддувом. С таких агрегатов снимали до 300 л.с.!

До сих пор в чемпионатах ралли Восточной Европы гоняется много ВАЗ-2105 VFTS с характерным обвесом. Lada EVA успела проехать нулевым экипажем «Ралли Финляндии» 1987 года, но гоночная карьера у нее не сложилась. Группу В, для которой она создавалась, запретили.

ВАЗ-2110 Lukoil Racing

Эту легендарную гоночную Ладу создали уже после развала СССР. Речь о красно-белых «десятках» команды Лукойл для гоночного (несуществующего ныне!) класса Супертуризм, закрытого после 2003 года. Правила допускали множество доработок, но блок двигателя должен был оставаться штатным.

С серийной «десяткой» эти болиды не имели почти ничего общего. Оригинальная подвеска, тормоза и секвентальная шестиступенчатая коробка передач. Со стандартного 1600-кубового мотора без наддува сняли 225 л.с. при 9300 (!) об/мин. Степень сжатия двигателя составила 12 единиц, а ресурс при езде на гоночном бензине Аи-109 — 500 боевых километров.

В начале 2000-х годов с красно-белыми «десятками», на которых выступали Алексей Дудукало и Альберто Шила, было тяжело соревноваться даже заводским гонщикам Лады.

Лады в Дакаре

В ралли «Дакар» Лады попали благодаря пилоту Жан-Клоду Бриавуану и французскому импортеру Лады Жаку Поку. Именно они впервые вывели наши Нивы на это престижное ралли. Сначала машины комплектовали форсированным до 110 л.с. вазовским мотором. А позже на доработанные Нивы с увеличенной колесной базой ставили двигатель ROC мощностью 280 л.с., который располагался в базе.

Лучшим для Нивы стал 1982 год — Лада заняла второе место, уступив только заводской команде Renault. В 1989 году Нива уступила место новому прототипу Lada Samara T3, внешне похожему на «восьмерку». Полноприводный болид был оснащен двигателем Porsche объемом 3,6 литра мощностью 300 л.с.

Наиболее успешными в «Дакаре» Нивы были в начале 80-х годов. От серийной ВАЗ-2108 у Самары Т3 были только дверные ручки и оптика. Что абсолютно нормально — ни одна заводская гоночная машина тех лет не имела ничего общего с серийной техникой.

Lada WTCC

Ну и как же не вспомнить выступления заводской команды Lada в чемпионате мира WTCC. Дебют случился в 2008 году на «десятках», которые позже сменили на Приору. Двигатель у них был мощностью 275 л.с., а 100 км/ч набирались за 4,5 секунд.

Позже команда выступала на Грантах, но самым успешными оказались Весты. 380-сильные болиды в сезоне 2016 года семь раз приезжали на подиум и одержали две победы. Лучший из заводских пилотов Ник Катсбург закончил чемпионат на седьмом месте в личном зачете. А Лада заняла третье место в кубке конструкторов.

Первые зачетные очки в Чемпионате мира Лада заработала в 2013 году. Тогда команда выступала на Грантах.

А что дальше?

Автоспорт всегда почитали в Тольятти. И в истории марки было немало интересных проектов по-настоящему быстрых и мощных автомобилей. Причем не только для автоспорта, но и для повседневной жизни.

И рушить традиции никто не собирается. А значит, будут и новые быстрые Лады — от заряженных гражданских версий до уникальных гоночных машин.

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Фото: из архива «За рулем»