8 самых быстрых Лад за всю историю - от Жигулей до Весты

Марка Лада у многих ассоциируется только с народными моделями: маломощными, медленными, но массовыми и доступными.
Однако в истории ВАЗа были по-настоящему заряженные модели. И не только для спорта, но и для езды по дорогам общего пользования. В этой подборке не будет штучных проектов от тюнинг-ателье или болидов для дрэг-рейсинга. Эти Лады выпускали непосредственно на конвейере или силами приближенных к заводу компаний — в количестве от нескольких экземпляров до нескольких тысяч машин.
ВАЗ-21106
Самая известная и яркая заряженная Лада, которая выпускалась серийно — если 170 выпущенных экземпляров можно назвать серией. «Сто шестая» была настоящим волком в овечьей шкуре. Впервые эту машину, в виде концепткара «Желтая акула», показали на Московском автосалоне 1996 года. Такая версия была нужна для омологации «десятки» для мирового ралли. И если с чемпионатом мира задалось не очень, то в серию машину все же пошла.
Под капотом был двухлитровый двигатель Opel C20XE мощностью 150 л.с. Для машины снаряженной массой чуть больше тонны такого мотора хватало за глаза! 106-я набирала первые 100 км/ч за 9,5 секунды и разгонялась до 205 км/ч.
Двигатель был не единственным отличием заряженной «десятки». Рулевое управление оснастили гидроусилителем. Передняя подвеска была оригинальная — на подрамнике со своими рычагами и иной кинематикой. Внешне машина отличалась расширенными задним арками и пластиковым обвесом.
Выпуск продолжался с 1997 до 2007 года. Но фактически большую часть машин собрали до начала двухтысячных. Интересный факт: среди всех серийных моделей ВАЗ-21106 до сих пор остается самой мощной в истории АВТОВАЗа.
Lada Vesta Sport
Самая свежая из серийных моделей — она появилась в 2018 году. Дело не обошлось только обвесом, спортивными элементами в салоне вроде вставок под карбон и сиденьями с развитой боковой поддержкой.
Главное из достоинств — шасси. Переработанная подвеска с уменьшенным клиренсом немного потеряла в плавности хода. Зато рулится автомобиль действительно отменно.
Слабое звено — силовой агрегат. Коробке не хватает шестой ступени, а двигателю — мощности. Атмосферный мотор 1.8 выдает 145 л.с., а шасси легко переварит 200 сил и больше.
Lada Kalina NFR
Kalina NFR (Need for Race) стала самой быстрой — и не только в семействе, но и среди остальных Лад. Двигатель 1,6 л, форсированный до 136 л.с., разгоняет маленький хэтчбек до 207 км/ч. А первые 100 км/ч NFR разменивает за 8,5 секунды.
У автомобиля доработали не только двигатель. Главная пара очень короткая — 4,3 вместо стандартных 3,7. Сцепление — от Калины Спорт. Вместо раздельных рычагов у NFR передняя подвеска с треугольными рычагами на подрамнике. Одна из проблем для владельцев такой Калины — достать шины редкой размерности 205/40 R17.
ВАЗ-21079
Эти быстрые Жигули выпускали в СССР мелкими сериями. Правда, и адресовались они в первую очередь спецслужбам. Речь идет о «догонялках» с двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.
Роторная модификация «семерки» ВАЗ-21079 с этим двигателем легко клала стрелку на спидометре, достигая максимальной скорости 180 км/ч. А «сотню» она набирала за 9 с.
Lada VFTS
Когда речь идет о гоночных Жигулях, в первую очередь вспоминается Вильнюсская фабрика транспортных средств легендарного советского гонщика Стасиса Брундзы.
Он нашел грамотный рецепт доработки машин. Усиленный и облегченный кузов, переделанные подвеска и тормоза. Не трогали только коробку передач, которая, как оказалась, отлично подходила для гонок.
Двигатель ВАЗ-2106 при сохранении объема был форсирован до 160 л.с. при 7000 об/мин. Можно было бы и больше, но мощность с оборотами ограничили для увеличения ресурса.
К 1987 году был создан новый раллийный автомобиль группы В Lada EVA, внешне походивший на ВАЗ-2108. Однако внутри ничего общего со Спутником гоночная машина не имела. Пространственная рама, задний привод и расположенный в базе двигатель. Стандартный мотор ВАЗ-2106 расточили до объема 1,9 литра, оснастили оригинальной двухвальной головкой блока и турбонаддувом. С таких агрегатов снимали до 300 л.с.!
ВАЗ-2110 Lukoil Racing
Эту легендарную гоночную Ладу создали уже после развала СССР. Речь о красно-белых «десятках» команды Лукойл для гоночного (несуществующего ныне!) класса Супертуризм, закрытого после 2003 года. Правила допускали множество доработок, но блок двигателя должен был оставаться штатным.
С серийной «десяткой» эти болиды не имели почти ничего общего. Оригинальная подвеска, тормоза и секвентальная шестиступенчатая коробка передач. Со стандартного 1600-кубового мотора без наддува сняли 225 л.с. при 9300 (!) об/мин. Степень сжатия двигателя составила 12 единиц, а ресурс при езде на гоночном бензине Аи-109 — 500 боевых километров.
Лады в Дакаре
В ралли «Дакар» Лады попали благодаря пилоту Жан-Клоду Бриавуану и французскому импортеру Лады Жаку Поку. Именно они впервые вывели наши Нивы на это престижное ралли. Сначала машины комплектовали форсированным до 110 л.с. вазовским мотором. А позже на доработанные Нивы с увеличенной колесной базой ставили двигатель ROC мощностью 280 л.с., который располагался в базе.
Лучшим для Нивы стал 1982 год — Лада заняла второе место, уступив только заводской команде Renault. В 1989 году Нива уступила место новому прототипу Lada Samara T3, внешне похожему на «восьмерку». Полноприводный болид был оснащен двигателем Porsche объемом 3,6 литра мощностью 300 л.с.
Lada WTCC
Позже команда выступала на Грантах, но самым успешными оказались Весты. 380-сильные болиды в сезоне 2016 года семь раз приезжали на подиум и одержали две победы. Лучший из заводских пилотов Ник Катсбург закончил чемпионат на седьмом месте в личном зачете. А Лада заняла третье место в кубке конструкторов.
А что дальше?
Автоспорт всегда почитали в Тольятти. И в истории марки было немало интересных проектов по-настоящему быстрых и мощных автомобилей. Причем не только для автоспорта, но и для повседневной жизни.
И рушить традиции никто не собирается. А значит, будут и новые быстрые Лады — от заряженных гражданских версий до уникальных гоночных машин.
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Фото: из архива «За рулем»