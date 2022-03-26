8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — журнал За рулем

8 самых быстрых Лад за всю историю - от Жигулей до Весты

300 «лошадей», наддув, полный привод и максимальная скорость далеко за 200 км/ч - вы слышали про такие Лады? А их выпускали, причем серийно!

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Марка Лада у многих ассоциируется только с народными моделями: маломощными, медленными, но массовыми и доступными.

Однако в истории ВАЗа были по-настоящему заряженные модели. И не только для спорта, но и для езды по дорогам общего пользования. В этой подборке не будет штучных проектов от тюнинг-ателье или болидов для дрэг-рейсинга. Эти Лады выпускали непосредственно на конвейере или силами приближенных к заводу компаний — в количестве от нескольких экземпляров до нескольких тысяч машин.

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ВАЗ-21106 

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Самая известная и яркая заряженная Лада, которая выпускалась серийно — если 170 выпущенных экземпляров можно назвать серией. «Сто шестая» была настоящим волком в овечьей шкуре. Впервые эту машину, в виде концепткара «Желтая акула», показали на Московском автосалоне 1996 года. Такая версия была нужна для омологации «десятки» для мирового ралли. И если с чемпионатом мира задалось не очень, то в серию машину все же пошла.

Под капотом был двухлитровый двигатель Opel C20XE мощностью 150 л.с. Для машины снаряженной массой чуть больше тонны такого мотора хватало за глаза! 106-я набирала первые 100 км/ч за 9,5 секунды и разгонялась до 205 км/ч.

Двигатель был не единственным отличием заряженной «десятки». Рулевое управление оснастили гидроусилителем. Передняя подвеска была оригинальная — на подрамнике со своими рычагами и иной кинематикой. Внешне машина отличалась расширенными задним арками и пластиковым обвесом.

Выпуск продолжался с 1997 до 2007 года. Но фактически большую часть машин собрали до начала двухтысячных. Интересный факт: среди всех серийных моделей ВАЗ-21106 до сих пор остается самой мощной в истории АВТОВАЗа.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыКонцепт «Желтая акула» 1996 года.
Концепт «Желтая акула» 1996 года.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыСерийная двухлитровая «десятка» ВАЗ-21106.
Серийная двухлитровая «десятка» ВАЗ-21106.

Lada Vesta Sport

Самая свежая из серийных моделей — она появилась в 2018 году. Дело не обошлось только обвесом, спортивными элементами в салоне вроде вставок под карбон и сиденьями с развитой боковой поддержкой.

Главное из достоинств — шасси. Переработанная подвеска с уменьшенным клиренсом немного потеряла в плавности хода. Зато рулится автомобиль действительно отменно.

Слабое звено — силовой агрегат. Коробке не хватает шестой ступени, а двигателю — мощности. Атмосферный мотор 1.8 выдает 145 л.с., а шасси легко переварит 200 сил и больше.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыВычислить «злую» Весту можно по увеличенной колее и, как следствие, раздутым аркам.
Вычислить «злую» Весту можно по увеличенной колее и, как следствие, раздутым аркам.

Lada Kalina NFR

Kalina NFR (Need for Race) стала самой быстрой — и не только в семействе, но и среди остальных Лад. Двигатель 1,6 л, форсированный до 136 л.с., разгоняет маленький хэтчбек до 207 км/ч. А первые 100 км/ч NFR разменивает за 8,5 секунды.

У автомобиля доработали не только двигатель. Главная пара очень короткая — 4,3 вместо стандартных 3,7. Сцепление — от Калины Спорт. Вместо раздельных рычагов у NFR передняя подвеска с треугольными рычагами на подрамнике. Одна из проблем для владельцев такой Калины — достать шины редкой размерности 205/40 R17.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыИз всех серийных Лад Kalina NFR была самой мощной.
Из всех серийных Лад Kalina NFR была самой мощной.

ВАЗ-21079 

Эти быстрые Жигули выпускали в СССР мелкими сериями. Правда, и адресовались они в первую очередь спецслужбам. Речь идет о «догонялках» с двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

Роторная модификация «семерки» ВАЗ-21079 с этим двигателем легко клала стрелку на спидометре, достигая максимальной скорости 180 км/ч. А «сотню» она набирала за 9 с.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыОтличить «спецсемерку» внешне нереально. Ее выдает только характерный звук роторно-поршневого двигателя.
Отличить «спецсемерку» внешне нереально. Ее выдает только характерный звук роторно-поршневого двигателя.

Lada VFTS

Когда речь идет о гоночных Жигулях, в первую очередь вспоминается Вильнюсская фабрика транспортных средств легендарного советского гонщика Стасиса Брундзы.

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Он нашел грамотный рецепт доработки машин. Усиленный и облегченный кузов, переделанные подвеска и тормоза. Не трогали только коробку передач, которая, как оказалась, отлично подходила для гонок.

Двигатель ВАЗ-2106 при сохранении объема был форсирован до 160 л.с. при 7000 об/мин. Можно было бы и больше, но мощность с оборотами ограничили для увеличения ресурса.

К 1987 году был создан новый раллийный автомобиль группы В Lada EVA, внешне походивший на ВАЗ-2108. Однако внутри ничего общего со Спутником гоночная машина не имела. Пространственная рама, задний привод и расположенный в базе двигатель. Стандартный мотор ВАЗ-2106 расточили до объема 1,9 литра, оснастили оригинальной двухвальной головкой блока и турбонаддувом. С таких агрегатов снимали до 300 л.с.!

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыДо сих пор в чемпионатах ралли Восточной Европы гоняется много ВАЗ-2105 VFTS с характерным обвесом.
До сих пор в чемпионатах ралли Восточной Европы гоняется много ВАЗ-2105 VFTS с характерным обвесом.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыLada EVA успела проехать нулевым экипажем «Ралли Финляндии» 1987 года, но гоночная карьера у нее не сложилась. Группу В, для которой она создавалась, запретили.
Lada EVA успела проехать нулевым экипажем «Ралли Финляндии» 1987 года, но гоночная карьера у нее не сложилась. Группу В, для которой она создавалась, запретили.

ВАЗ-2110 Lukoil Racing

Эту легендарную гоночную Ладу создали уже после развала СССР. Речь о красно-белых «десятках» команды Лукойл для гоночного (несуществующего ныне!) класса Супертуризм, закрытого после 2003 года. Правила допускали множество доработок, но блок двигателя должен был оставаться штатным.

С серийной «десяткой» эти болиды не имели почти ничего общего. Оригинальная подвеска, тормоза и секвентальная шестиступенчатая коробка передач. Со стандартного 1600-кубового мотора без наддува сняли 225 л.с. при 9300 (!) об/мин. Степень сжатия двигателя составила 12 единиц, а ресурс при езде на гоночном бензине Аи-109 — 500 боевых километров.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыВ начале 2000-х годов с красно-белыми «десятками», на которых выступали Алексей Дудукало и Альберто Шила, было тяжело соревноваться даже заводским гонщикам Лады.
В начале 2000-х годов с красно-белыми «десятками», на которых выступали Алексей Дудукало и Альберто Шила, было тяжело соревноваться даже заводским гонщикам Лады.

Лады в Дакаре

В ралли «Дакар» Лады попали благодаря пилоту Жан-Клоду Бриавуану и французскому импортеру Лады Жаку Поку. Именно они впервые вывели наши Нивы на это престижное ралли. Сначала машины комплектовали форсированным до 110 л.с. вазовским мотором. А позже на доработанные Нивы с увеличенной колесной базой ставили двигатель ROC мощностью 280 л.с., который располагался в базе.

Лучшим для Нивы стал 1982 год — Лада заняла второе место, уступив только заводской команде Renault. В 1989 году Нива уступила место новому прототипу Lada Samara T3, внешне похожему на «восьмерку». Полноприводный болид был оснащен двигателем Porsche объемом 3,6 литра мощностью 300 л.с.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыНаиболее успешными в «Дакаре» Нивы были в начале 80-х годов.
Наиболее успешными в «Дакаре» Нивы были в начале 80-х годов.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыОт серийной ВАЗ-2108 у Самары Т3 были только дверные ручки и оптика. Что абсолютно нормально — ни одна заводская гоночная машина тех лет не имела ничего общего с серийной техникой.
От серийной ВАЗ-2108 у Самары Т3 были только дверные ручки и оптика. Что абсолютно нормально — ни одна заводская гоночная машина тех лет не имела ничего общего с серийной техникой.

Lada WTCC

Ну и как же не вспомнить выступления заводской команды Lada в чемпионате мира WTCC. Дебют случился в 2008 году на «десятках», которые позже сменили на Приору. Двигатель у них был мощностью 275 л.с., а 100 км/ч набирались за 4,5 секунд.

Позже команда выступала на Грантах, но самым успешными оказались Весты. 380-сильные болиды в сезоне 2016 года семь раз приезжали на подиум и одержали две победы. Лучший из заводских пилотов Ник Катсбург закончил чемпионат на седьмом месте в личном зачете. А Лада заняла третье место в кубке конструкторов.

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до ВестыПервые зачетные очки в Чемпионате мира Лада заработала в 2013 году. Тогда команда выступала на Грантах.
Первые зачетные очки в Чемпионате мира Лада заработала в 2013 году. Тогда команда выступала на Грантах.

А что дальше?

Автоспорт всегда почитали в Тольятти. И в истории марки было немало интересных проектов по-настоящему быстрых и мощных автомобилей. Причем не только для автоспорта, но и для повседневной жизни.

И рушить традиции никто не собирается. А значит, будут и новые быстрые Лады — от заряженных гражданских версий до уникальных гоночных машин.

Фото: из архива «За рулем»

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты

300 «лошадей», наддув, полный привод и максимальная скорость далеко за 200 км/ч — вы слышали про такие Лады? А их выпускали, причем серийно!

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8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты

300 «лошадей», наддув, полный привод и максимальная скорость далеко за 200 км/ч — вы слышали про такие Лады? А их выпускали, причем серийно!

8 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227588 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227518 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227598 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227548 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227508 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227608 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227538 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227558 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227568 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227578 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты — фото 13227618 самых быстрых Лад за всю историю — от Жигулей до Весты
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