Сегодня это рынок спекулянтов и есть риск наткнуться на контрафакт или просрочку. Но так будет не всегда.

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Рост стоимости моторных масел заставляет автомобилистов нервничать. Ограниченные запасы и неуверенность в завтрашних поставках заставляет некоторых продавцов повременить с продажами и дождаться, пока масло кончится у конкурентов, чтобы продать свое по еще более высоким ценам.

Например, на днях нашему дружественному сервису, специализирующемуся на обслуживании и ремонте немецких автомобилей, пришлось купить бочку масла Mobil1 (208 литров) не за 200 тысяч рублей, как раньше, а за один миллион (4,8 тысячи рублей за 1 литр). Масло Total в другом дружественном сервисе теперь покупают по цене 147 тысяч рублей за бочку, а не за 83 тысячи, как прежде.

Один из наших читателей пожаловался на дороговизну замены масла: чтобы поменять его в коробке VW Touareg, пришлось отдать 150 000 рублей.

Также нам известно, что началась скупка масел у оптовиков и поставщиков. В том числе просроченного, которое, рано или поздно, появится в продаже. Где — сказать сложно.

Чтобы разобраться, что происходит на рынке масел и чего ждать в обозримом будущем, мы обратились к эксперту.

директор Торгового дома «За рулем»:

— Практически все, у кого было масло, перестали его отгружать. Причина — абсолютное непонимание стоимости изделия и перспектив появления масел в дальнейшем на российском рынке.

С 24 февраля стоимость масел поднялась от 80% (у самых скромных продавцов, таких, как корейцы и, в частности, ZIC) до 180% на уникальные европейские масла. Даже у наших российских производителей сегодня наблюдается дефицит. Потому что присадки, которые идут в масла, как правило, европейские. Соответственно, и наши отечественные масла подорожают.

Ситуация на данный момент (на вчера-позавчера): европейцы заявляют о том, что они завозить масла не будут, корейцы (ZIC, например) со вчерашнего дня открыли продажи, но привязались к доллару (оплата по курсу ЦБ на сегодняшний день).

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Что мы ждем в перспективе двух-трех месяцев? Будут перестроен рынок. Большая часть брендов вообще уйдут, а остальные перераспределятся и сократят свои линейки. И однозначно мы увидим повышение цены в дополнение к тому повышению, которое уже произошло. Откуда еще повышение? Отечественным маслам надо будет переходить на китайские или корейские присадки (лучше бы они были корейскими). То есть покупать будут за доллары, плюс увеличится логистическое плечо. Хочешь, не хочешь — сырье становится дороже, и, соответственно, изделие становится дороже.

Европейские масла будут просачиваться на российский рынок, но цена их возрастет кратно, потому что напрямую они завозится в Россию не смогут, и будут делать крюк через другие страны. А это, опять же, дополнительное плечо логистики и транзакционные расходы.

Как такового, дефицита масел в России не будет, но будет перераспределение рынка и повышение цен. Поэтому не надо бежать и закупаться маслом впрок на всю жизнь — у него есть срок годности. Но если есть возможность купить масло для ближайшего ТО сейчас, то стоит это сделать. И не экономьте на обслуживании автомобиля — расходники не так дороги, как ремонт.

Какой срок годности у моторного масла?

По ГОСТу срок годности масла составляет не более 5 лет. Но почему же тогда менять его советуют раз в год, даже если машина эксплуатируется редко? Все просто...

эксперт «За рулем»:

— Хранение масла в заводской ненарушенной упаковке отличается от хранения в двигателе — в первую очередь количеством кислорода, с которым контактирует масло. В канистре или бочке он занимает не более 5% объема, в системе смазки мотора его во много раз больше, ведь двигатель «дышит» через систему вентиляции картера. Контакт с кислородом и влагой, содержащимися в воздухе, ведет к окислению и старению смазочного материала.

Кроме того, в отличие от металлической бочки, имеющей специальное внутреннее покрытие, в двигателе масло контактирует с различными сплавами металлов, что способствует протеканию нежелательных химических реакций и ведет к изменению свойств масла.

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Безусловно, никто не утверждает, что через 365 дней нахождения в двигателе оно гарантированно «испортится», но и сохранения всех его исходных свойств обещать нельзя.

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