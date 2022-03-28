Новый или «б/у» - сравнили цены на автомобили и очень удивлены

Если машина совсем недавно сошла с гарантии, имеет небольшой пробег и вообще выглядит как новая... Насколько ее цена сейчас отличается от таких же, но новых гарантийных машин?

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Недавно мы сравнили, насколько отличаются рекомендованные розничные цены (РРЦ) от тех, которые сообщили эксперту «За рулем» Юрию Тимкину консультанты в автосалонах. Разница нас неприятно удивила — даже на фоне недавнего скандала с навязанными допами... Ну а если взять машину не у дилера, а самому найти почти новый автомобиль с небольшим пробегом?

Взглянем на автомобили, недавно сошедшие с гарантии — в возрасте от 3 до 5 лет (2017–2019 г.в.) — и с пробегом до 100 000 километров. Будем смотреть комплектации, максимально близкие к тем, что мы рассматривали у новых машин, интересуясь ценами в автосалонах. Поиск машин по этим параметрам выполняем через auto.ru, а получившиеся результаты сводим в таблицу.

Toyota RAV4

Toyota RAV4

В 2020 году «рафик» сменил поколение, поэтому в качестве авто с пробегом мы рассмотрели экземпляры предыдущей генерации (на фото). И тут каждый сделает выбор сам: купить ли машину предыдущего поколения в возрасте 3+ или отдать за новую, актуального поколения и на гарантии вдвое (!) больше.

Renault Duster

Renault Duster

У Дастера та же ситуация со сменой поколений, однако разница с бэушками прошлой версии в процентном отношении далеко не столь заметна. Но, как ни крути, а новое поколение, нулевой пробег и наличие гарантии в случае Renault Duster сейчас требуют доплаты примерно в 500 тысяч рублей.

Kia Seltos

Kia Seltos

Интересна ситуация и с Kia Seltos: самые старшие машины, которые можно найти сейчас в продаже — это 2020 года, когда модель появилась. То есть это еще гарантийные машины.

Такой автомобиль, имеющий пока совсем «детский» пробег, обойдется примерно на 400 тысяч дешевле, чем почти такой же из автосалона.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

В случае с Kodiaq получилось одно из самых разительных сравнений с РРЦ и, особенно, с ценами на новые авто у дилеров. За вполне достойную постгарантийную машину с небольшим пробегом вы отдадите как минимум на 1,5 млн меньше, чем за новую. А верхняя цена в 4,3 млн — это, собственно, новая машина без пробега, но 2019 года (мы такую нашли).

Лада Веста

Lada Vesta Cедан

Самые старые вариаторные Весты с ниссановским 113-сильным мотором (именно такой агрегат мы присматривали в автосалоне официального дилера, когда выбирали новую машину) — это, по понятной причине, 2019 год.

В комплектациях, близких к искомой Luxe Enjoy Pro, трехлетняя машина будет стоить минимум на 200 тысяч дешевле, чем новая у дилера.

Автомобиль Комплектация РРЦ, млн рублей Новый у дилера, млн рублей С пробегом, 3–5 лет, млн рублей Toyota RAV4* Полный привод, 2 л, вариатор, Comfort 3,0 5,3 2,5–2,8 Renault Duster* Полный привод, 2 л, МКП, Style 2,1 2,4 1,5–1,9 Kia Seltos** Полный привод, 2 л, Style 2,4 3,5 2,5–3,1 Skoda Kodiaq Полный привод, дизель, Style 2,8 5,5 3,5–4,3 Lada Vesta Cедан 1,6 л (113 л.с.), вариатор, Luxe Enjoy Pro 1,5 1,9 1,5–1,7

* Новые — автомобили текущего поколения, а с пробегом — предыдущего.

** Модель появилась в 2020 году, в таблице рассмотрены цены на машины этого года (т.е. самые «старшие» варианты).

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС, компании-производители