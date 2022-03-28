Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — журнал За рулем

Новый или «б/у» - сравнили цены на автомобили и очень удивлены

Если машина совсем недавно сошла с гарантии, имеет небольшой пробег и вообще выглядит как новая... Насколько ее цена сейчас отличается от таких же, но новых гарантийных машин?

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Недавно мы сравнили, насколько отличаются рекомендованные розничные цены (РРЦ) от тех, которые сообщили эксперту «За рулем» Юрию Тимкину консультанты в автосалонах. Разница нас неприятно удивила — даже на фоне недавнего скандала с навязанными допами... Ну а если взять машину не у дилера, а самому найти почти новый автомобиль с небольшим пробегом?

Взглянем на автомобили, недавно сошедшие с гарантии — в возрасте от 3 до 5 лет (2017–2019 г.в.) — и с пробегом до 100 000 километров. Будем смотреть комплектации, максимально близкие к тем, что мы рассматривали у новых машин, интересуясь ценами в автосалонах. Поиск машин по этим параметрам выполняем через auto.ru, а получившиеся результаты сводим в таблицу.

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Toyota RAV4

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивленыToyota RAV4
Toyota RAV4

В 2020 году «рафик» сменил поколение, поэтому в качестве авто с пробегом мы рассмотрели экземпляры предыдущей генерации (на фото). И тут каждый сделает выбор сам: купить ли машину предыдущего поколения в возрасте 3+ или отдать за новую, актуального поколения и на гарантии вдвое (!) больше.

Renault Duster

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивленыRenault Duster
Renault Duster

У Дастера та же ситуация со сменой поколений, однако разница с бэушками прошлой версии в процентном отношении далеко не столь заметна. Но, как ни крути, а новое поколение, нулевой пробег и наличие гарантии в случае Renault Duster сейчас требуют доплаты примерно в 500 тысяч рублей.

Kia Seltos

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивленыKia Seltos
Kia Seltos

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Интересна ситуация и с Kia Seltos: самые старшие машины, которые можно найти сейчас в продаже — это 2020 года, когда модель появилась. То есть это еще гарантийные машины.

Такой автомобиль, имеющий пока совсем «детский» пробег, обойдется примерно на 400 тысяч дешевле, чем почти такой же из автосалона.

Skoda Kodiaq

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивленыSkoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

В случае с Kodiaq получилось одно из самых разительных сравнений с РРЦ и, особенно, с ценами на новые авто у дилеров. За вполне достойную постгарантийную машину с небольшим пробегом вы отдадите как минимум на 1,5 млн меньше, чем за новую. А верхняя цена в 4,3 млн — это, собственно, новая машина без пробега, но 2019 года (мы такую нашли).

Лада Веста

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивленыLada Vesta Cедан
Lada Vesta Cедан

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Самые старые вариаторные Весты с ниссановским 113-сильным мотором (именно такой агрегат мы присматривали в автосалоне официального дилера, когда выбирали новую машину) — это, по понятной причине, 2019 год.

В комплектациях, близких к искомой Luxe Enjoy Pro, трехлетняя машина будет стоить минимум на 200 тысяч дешевле, чем новая у дилера.

Автомобиль Комплектация РРЦ, млн рублей Новый у дилера, млн рублейС пробегом, 3–5 лет, млн рублей
Toyota RAV4*Полный привод, 2 л, вариатор, Comfort3,05,3 2,5–2,8
Renault Duster*Полный привод, 2 л, МКП, Style 2,12,4 1,5–1,9
Kia Seltos**Полный привод, 2 л, Style2,43,5 2,5–3,1
Skoda KodiaqПолный привод, дизель, Style2,85,5 3,5–4,3
Lada Vesta Cедан1,6 л (113 л.с.), вариатор, Luxe Enjoy Pro1,51,9 1,5–1,7

* Новые — автомобили текущего поколения, а с пробегом — предыдущего.

** Модель появилась в 2020 году, в таблице рассмотрены цены на машины этого года (т.е. самые «старшие» варианты).

Если все же интересуетесь именно новым авто, у эксперта «За рулем» Юрия Тимкина для вас большая экскурсия по автосалонам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС, компании-производители

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены

Если машина совсем недавно сошла с гарантии, имеет небольшой пробег и вообще выглядит как новая... Насколько ее цена сейчас отличается от таких же, но новых гарантийных машин?

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322980Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322981Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322982Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322983Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322984Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены
Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены

Если машина совсем недавно сошла с гарантии, имеет небольшой пробег и вообще выглядит как новая... Насколько ее цена сейчас отличается от таких же, но новых гарантийных машин?

Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322984Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322983Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322980Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322981Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены — фото 1322982Новый или «б/у» — сравнили цены на автомобили и очень удивлены
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