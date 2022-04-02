Chevrolet Cobalt — проблема с АКБ, которую почти невозможно заметить — журнал За рулем

Chevrolet Cobalt - проблема с АКБ, которую почти невозможно заметить

Избежать дорогостоящего ремонта помог копеечный аксессуар.

Chevrolet Cobalt, 1.5 (105 л. с.), А6, 2013 г. в.

Материалы по теме
133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого!

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 142 000 км

В комбинации приборов Кобальта много контрольных ламп, которые сигнализируют о возникающих неисправностях. Однако встроенная диагностика не всемогуща. Недавно напряжение в бортовой сети подскочило до 15,6 В, а никакой индикатор не загорелся. Узнал я об этом по показаниям индикатора напряжения на зарядном USB-устройстве, установленном в розетку прикуривателя. Причиной скачка напряжения стала ослабленная клемма аккумулятора. Очевидно, блок управления посчитал, что АКБ села и активно начал её заряжать. В дальнейшем это привело бы к выходу из строя батареи, а то и электроники. Так что спасибо USB-зарядке!

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Chevrolet Cobalt — проблема с АКБ, которую почти невозможно заметить

  • Полный список претензий к Кобальту — в этой публикации.
  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Наше новое видео
Новый Haval F7: 6 особенностей самого популярного китайского кроссовера
Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe: что выбрать?
Новый Isuzu Mu-X: три плюса и один (полный) минус

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1370
Оцените материал
0:0

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: