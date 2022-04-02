Chevrolet Cobalt - проблема с АКБ, которую почти невозможно заметить

Chevrolet Cobalt, 1.5 (105 л. с.), А6, 2013 г. в.
Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 142 000 км
В комбинации приборов Кобальта много контрольных ламп, которые сигнализируют о возникающих неисправностях. Однако встроенная диагностика не всемогуща. Недавно напряжение в бортовой сети подскочило до 15,6 В, а никакой индикатор не загорелся. Узнал я об этом по показаниям индикатора напряжения на зарядном USB-устройстве, установленном в розетку прикуривателя. Причиной скачка напряжения стала ослабленная клемма аккумулятора. Очевидно, блок управления посчитал, что АКБ села и активно начал её заряжать. В дальнейшем это привело бы к выходу из строя батареи, а то и электроники. Так что спасибо USB-зарядке!
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