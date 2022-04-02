Секрет ремонта барабанных тормозов от читателя

Владелец Дастера рассказал, как изготовить своими руками необходимый инструмент.

Материалы по теме Я защитил АКБ от разряда. А у вашей машины есть такое странное отверстие?

Для ревизии задних тормозов на Дастере 4×2 нужно снять задние барабаны — по сути это одна деталь со ступицей. Для изготовления съемника взял швеллер 170×100 мм и, приложив к колесу, отметил, где должны быть отверстия (центральное и три под болты), просверлил их сверлом диаметром 13 мм. На центральное отверстие приварил гайку М12×1,5, куда вкрутил заостренный болт крепления головки блока ВАЗа. Прикручиваем штатными колесными болтами съемник и, заворачивая центральный болт, легко выпрессовываем барабан.

Автор: Ф. Галеев, Республика Башкортостан

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Сколько осталось жить аккумулятору? Пять признаков близкой «смерти» — тут.

Сохранить пороги и одновременно придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.

Фото: Ф. Галеев