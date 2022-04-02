Секрет ремонта барабанных тормозов от читателя — журнал За рулем

Секрет ремонта барабанных тормозов от читателя

Владелец Дастера рассказал, как изготовить своими руками необходимый инструмент.

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Для ревизии задних тормозов на Дастере 4×2 нужно снять задние барабаны — по сути это одна деталь со ступицей. Для изготовления съемника взял швеллер 170×100 мм и, приложив к колесу, отметил, где должны быть отверстия (центральное и три под болты), просверлил их сверлом диаметром 13 мм. На центральное отверстие приварил гайку М12×1,5, куда вкрутил заостренный болт крепления головки блока ВАЗа. Прикручиваем штатными колесными болтами съемник и, заворачивая центральный болт, легко выпрессовываем барабан.

Автор: Ф. Галеев, Республика Башкортостан

Секрет ремонта барабанных тормозов от читателя

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Фото: Ф. Галеев
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