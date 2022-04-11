Простой совет всем, кто «переобувается» на лето

Читатель «За рулем» потратил время на уход за тормозными барабанами и очень доволен эффектом.

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После установки ажурных легкосплавных колес с летними шинами сразу бросилось в глаза, как портят вид ржавые тормозные барабаны.

На своем Дастере я зачистил барабаны от окислов, обработал поверхность преобразователем ржавчины и окрасил в два слоя грунт-эмалью по металлу. Дал хорошо высохнуть и уже несколько лет радуюсь опрятному виду.

А. Садрисламов, г. Уфа

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Фото: А. Садрисламов