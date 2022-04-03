12 л.с., деревянный кузов и резиновый амортизатор — на чем ездили 85 лет назад — журнал За рулем

12 л.с., деревянный кузов и резиновый амортизатор — на чем ездили 85 лет назад

Об этом автомобиле можно было прочитать на страницах журнала «За рулем» (№ 21, 22 за 1937 год).

Материалы по теме
Дракон из Ханты-Мансийска

Почти 85 лет назад мы рассказали об этой забавной самоделке.

Маленький трехколесный заднеприводный автомобиль имел независимую подвеску всех колес. Спереди использовался резиновый амортизатор, сзади — обычная рессора. Рама — из железа углового и таврового сечения. Дифференциала не было.

Двигатель воздушного охлаждения, двухцилиндровый, 12 л.с. Пуск двигателя — электростартерный. Масса машины — 475 кг, поскольку кузов в основном деревянный. Скорость — до 80 км/ч.

12 л.с., деревянный кузов и резиновый амортизатор — на чем ездили 85 лет назад

Радует призыв автора этого транспорта: наши инженеры-конструкторы должны помочь молодым людям в овладении автомобильной техникой и дать им дешевый легкий автомобиль!

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Наше новое видео
Новый Haval F7: 6 особенностей самого популярного китайского кроссовера
Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe: что выбрать?
Новый Isuzu Mu-X: три плюса и один (полный) минус

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров775
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: