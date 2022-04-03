Об этом автомобиле можно было прочитать на страницах журнала «За рулем» (№ 21, 22 за 1937 год).

Материалы по теме Дракон из Ханты-Мансийска

Почти 85 лет назад мы рассказали об этой забавной самоделке.

Маленький трехколесный заднеприводный автомобиль имел независимую подвеску всех колес. Спереди использовался резиновый амортизатор, сзади — обычная рессора. Рама — из железа углового и таврового сечения. Дифференциала не было.

Двигатель воздушного охлаждения, двухцилиндровый, 12 л.с. Пуск двигателя — электростартерный. Масса машины — 475 кг, поскольку кузов в основном деревянный. Скорость — до 80 км/ч.

Радует призыв автора этого транспорта: наши инженеры-конструкторы должны помочь молодым людям в овладении автомобильной техникой и дать им дешевый легкий автомобиль!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]