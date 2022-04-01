«За рулем» в апреле: как продлить жизнь мотору и КП, техосмотр по-новому, тест шин для кроссоверов — журнал За рулем

«За рулем» в апреле: как продлить жизнь мотору и КП, техосмотр по-новому, тест шин для кроссоверов

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 4/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Техосмотр по-новому. Штрафуют или нет?
  • Mazda CX-60 и другие новинки
  • Санкции: будет ли бензин — и по какой цене


«За рулем» в апреле: как продлить жизнь мотору и КП, техосмотр по-новому, тест шин для кроссоверов

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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новая Лада Веста: пытаемся разглядеть интерьер
  • Новый Isuzu Mu-X: рама, дизель, автомат
  • Haval F7 после рестайлинга
  • Новый Lexus NX с клиренсом 190 мм
  • Каким мы хотим видеть новый Renault Logan

ЗР АКТИВ

  • Российский автопарк: на чем мы ездим
  • ОСАГО: ремонт или деньги?
  • Трасса М-12 Москва — Казань: когда поедем и почем

ЗР ТЕСТ

  • Летние шины для кроссоверов: лучшие и недорогие
  • Видеорегистратор, радар-детектор и даже сканер дорожных знаков
  • Обновленные Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester — ищем оптимальный среднеразмерный кроссовер

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Шинные компрессоры типа «Торнадо»
  • Чем отмыть руки? Подбираем хорошее средство
  • Странные технические решения, которые обернулись прогрессом
  • Баллонные ключи — ищем самые крепкие
  • Вибрации в двигателе: конструктив или поломка?
  • Renault Duster: какой выбрать и почему

ЗР РЕСУРС

  • Мотор и коробка: продлеваем срок службы
  • Новая Нива или б/у Suzuki Jimny за те же деньги?
  • Как не заработать в машине астму
  • Выбираем б/у: Land Rover Discovery IV (2009–2016)
  • Готовим машину к лету: фильтры и тормозные колодки
  • Седаны с пробегом 200 тысяч км — что взять?
  • Kia K5 после 20 000 км

А также:

  • Москвич-2140 — новый или слегка модернизированный?
  • Волга ГАЗ-24 как мечта из СССР
  • Стартуем в историческом ралли Монте-Карло на Москвиче-408

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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