«За рулем» в апреле: как продлить жизнь мотору и КП, техосмотр по-новому, тест шин для кроссоверов

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 4/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

Техосмотр по-новому. Штрафуют или нет?

Mazda CX-60 и другие новинки

Санкции: будет ли бензин — и по какой цене





ЗР ПРЕМЬЕРА

Новая Лада Веста: пытаемся разглядеть интерьер

Новый Isuzu Mu-X: рама, дизель, автомат

Haval F7 после рестайлинга

Новый Lexus NX с клиренсом 190 мм

Каким мы хотим видеть новый Renault Logan

ЗР АКТИВ

Российский автопарк: на чем мы ездим

ОСАГО: ремонт или деньги?

Трасса М-12 Москва — Казань: когда поедем и почем

ЗР ТЕСТ

Летние шины для кроссоверов: лучшие и недорогие

Видеорегистратор, радар-детектор и даже сканер дорожных знаков

Обновленные Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester — ищем оптимальный среднеразмерный кроссовер

ЗР ЭКСПЕРТ

Шинные компрессоры типа «Торнадо»

Чем отмыть руки? Подбираем хорошее средство

Странные технические решения, которые обернулись прогрессом

Баллонные ключи — ищем самые крепкие

Вибрации в двигателе: конструктив или поломка?

Renault Duster: какой выбрать и почему

ЗР РЕСУРС

Мотор и коробка: продлеваем срок службы

Новая Нива или б/у Suzuki Jimny за те же деньги?

Как не заработать в машине астму

Выбираем б/у: Land Rover Discovery IV (2009–2016)

Готовим машину к лету: фильтры и тормозные колодки

Седаны с пробегом 200 тысяч км — что взять?

Kia K5 после 20 000 км

А также:

Москвич-2140 — новый или слегка модернизированный?

Волга ГАЗ-24 как мечта из СССР

Стартуем в историческом ралли Монте-Карло на Москвиче-408

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!