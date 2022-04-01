«За рулем» в апреле: как продлить жизнь мотору и КП, техосмотр по-новому, тест шин для кроссоверов

«За рулем» № 4/2022 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Техосмотр по-новому. Штрафуют или нет?
- Mazda CX-60 и другие новинки
- Санкции: будет ли бензин — и по какой цене
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ЗР ПРЕМЬЕРА
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- Каким мы хотим видеть новый Renault Logan
ЗР АКТИВ
- Российский автопарк: на чем мы ездим
- ОСАГО: ремонт или деньги?
- Трасса М-12 Москва — Казань: когда поедем и почем
ЗР ТЕСТ
- Летние шины для кроссоверов: лучшие и недорогие
- Видеорегистратор, радар-детектор и даже сканер дорожных знаков
- Обновленные Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester — ищем оптимальный среднеразмерный кроссовер
ЗР ЭКСПЕРТ
- Шинные компрессоры типа «Торнадо»
- Чем отмыть руки? Подбираем хорошее средство
- Странные технические решения, которые обернулись прогрессом
- Баллонные ключи — ищем самые крепкие
- Вибрации в двигателе: конструктив или поломка?
- Renault Duster: какой выбрать и почему
ЗР РЕСУРС
- Мотор и коробка: продлеваем срок службы
- Новая Нива или б/у Suzuki Jimny за те же деньги?
- Как не заработать в машине астму
- Выбираем б/у: Land Rover Discovery IV (2009–2016)
- Готовим машину к лету: фильтры и тормозные колодки
- Седаны с пробегом 200 тысяч км — что взять?
- Kia K5 после 20 000 км
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- Волга ГАЗ-24 как мечта из СССР
- Стартуем в историческом ралли Монте-Карло на Москвиче-408
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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