5 неудобных вопросов тому, кто обязан следить за камерами ГИБДД

Мы выяснили, как устроены системы фотовидеофиксации на примере реально существующей — такие камеры работают по всей Московской области.

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Кто и как обслуживает камеры видеофиксации? Кто следит за правильностью их работы? Возможно ли, чтобы сеть из огромного количества камер работала без серьезных сбоев?

И, наконец, откуда берутся ошибки в фотовидеофиксации, насколько их много, что с ними делать и есть ли шанс восстановить справедливость?

Мы выяснили все это на примере поставщика решений безопасности дорожного движения — компании «МВС Груп». Ее операционный директор Михаил Родионов ответил на насколько вопросов.

— В Московской области почти 1500 комплектов фотовидеофиксации (ФВФ) — кто за всем этим следит?

— Следует отметить, что мы говорим не просто о камере, это сложный вычислительный комплекс и измерительный прибор одновременно. Задача поделена между несколькими десятками аналитиков, специалистов по поддержке специального программного обеспечения, метрологами, специалистами службы мониторинга и, конечно, высококвалифицированными инженерами, которые осуществляют обслуживание комплексов непосредственно на рубежах.

— А как вообще узнают о неисправности камеры — надо объезжать их все и проверять?

— Объезд такой большой группировки ничего не даст в принципе, подобный подход к обслуживанию просто невозможен. Мы используем систему технического мониторинга, то есть в реальном времени каждый комплекс присылает нам информацию о нескольких десятках важных параметров. Система позволяет сотруднику дежурной смены вовремя определить наличие проблемы, при этом среднее время реакции на поступающую заявку не превышает 20 минут.

Большинство проблем диагностируется автоматически, оператору остается только подтвердить правильность и проследить за выполнением работ по устранению неисправности. На это нам даются сутки, и, в реальности, мы укладываемся в такие нормативы в 98–99% случаев.

— Вот поставили новую камеру — кто контролирует, что она установлена правильно?

— ГИБДД в обязательном порядке дает нам подтверждение правильности обустройства рубежей контроля, только после этого возможна эксплуатация комплексов ФВФ.

— А есть какой-то контроль за ошибками при фиксации нарушений?

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— Эта тема кажется популярной, но я хочу дать несколько реальных цифр. В год в Московской области фиксируется до 30 млн нарушений: это уже выписанные постановления об административных правонарушениях, после многоступенчатой проверки и отбраковки фотоматериалов. Так вот, ежегодно поступает порядка 8 тысяч обращений, связанных с ФВФ. И это включая общие вопросы, такие как способы оплаты и прочее. Но даже если бы все это было ошибками, процент брака был бы просто ничтожен.

Математика тут очень простая, мы говорим о сотых долях процента. Я бы хотел, чтобы мой провайдер интернета работал с таким качеством! Ошибки все равно бывают, любая техника может работать со сбоями. Но каждый такой случай всегда оперативно рассматривается, немедленно высылается ремонтная бригада или производится удаленная проверка программного обеспечения. Кроме того, мы постоянно на связи с производителями комплексов, при необходимости они участвуют в выявлении возможных проблем.

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Большое количество ошибок в прошлом также было связано со сбоями в работе внешних регистрационных баз — это, например, когда к вам могло прийти постановление, выписанное на автомобиль, который вы давно продали. Важно знать, что при обнаружении сомнений в правильности оформления постановления следует немедленно обратиться в ГИБДД по любому из доступных каналов связи, все ошибки оперативно исправляются.

— Могут ли хакеры взломать систему, похитить данные и разослать ложные постановления о штрафах?

— Персональные данные хранятся во внешних федеральных системах, система ФВФ не имеет доступа к ним, не формирует постановления административных правонарушений и не рассылает их, она лишь хранит набор фотографий и зафиксированную скорость. Система изолирована от внешнего доступа, к ней невозможно подключиться из сети интернет.

А какие нарушения камеры фиксируют чаще всего? У нас есть такой список.

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Фото: Михаил Почуев / ТАСС, «МВС Груп»