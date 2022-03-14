Названы самые частые нарушения водителей под камерами — журнал За рулем

Названы самые частые нарушения водителей под камерами

Узнать о камерах на дорогах можно несколькими способами. Тем не менее, водители продолжают нарушать ПДД под ними.

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ГИБДД Москвы перечислила нарушения, которые водители чаще всего совершают в зоне видимости дорожных камер.

«Самые частые нарушения ПДД с начала года, зафиксированные комплексами фотовидеофиксации: несоблюдение требований знаков или разметки, превышение скорости от 20 до 40 км/ч и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Все эти нарушения одинаково опасны для участников дорожного движения и могут привести к столкновениям транспортных средств, а также тяжелым последствиям», — цитирует ТАСС сообщение столичной Госавтоинспекции.

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При этом у водителей есть возможность узнавать обо всех камерах на своем пути и в результате не попадать на штрафы. Для этого достаточно просто проложить маршрут в Яндекс.Картах на своем смартфоне, а затем, не отвлекаясь от дороги, слушать подсказки Алисы и сигналы о превышении скорости. Также можно воспользоваться комбоустройством. Например, видеорегистратором с радар-детектором. Первый способ абсолютно бесплатный, а видеорегистратор должен быстро окупиться.

Фото: Владимир Машатин / ИТАР-ТАСС

Как вы страхуетесь от штрафов с камер?

Возможно ответов: 2
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