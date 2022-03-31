Почему на этих двигателях не было масляных фильтров?

На рубеже XIX и XX веков приобрести для автомобиля масляный фильтр было невозможно. Такой детали просто не существовало, ведь конструкторы не видели в ней необходимости! Двигатели первых «самодвижущихся экипажей» имели примитивную систему смазки с открытым картером, при которой все подшипники мотора смазывались самотеком. Масло медленно сочилось на них из капельницы, а потом стекало на землю. В те времена не сильно заботились об экологии.
Чуть позже спохватились: стоит ли так бездарно расходовать машинное масло?! Самым шустрым оказался американец Эрнест Свитленд — тот самый, кто еще в 1907 году успешно запатентовал промышленный фильтр для золотодобытчиков.
Он смекнул, что автопром может принести ему громадные барыши. И в начале 1922 года запатентовал — внимание! — не устройство, а метод «предотвращения износа движущихся частей моторов». То есть, в первую очередь, он защитил принцип фильтрации масла в двигателе внутреннего сгорания, а потом уже саму конструкцию! Позднее ему пришлось отбиваться от многочисленных судов, в которых оспаривался его приоритет. Но в итоге шумиха улеглась — он победил.
Конструкций масляных фильтров было довольно много. Рассмотрим на родных сердцу отечественных автомобилях. На грузовике ЗиЛ-130 и знаменитом «горбатом» ЗАЗ-965 использовались центробежные очистители, в которых массивные частицы грязи осаждались на центрифуге — дешево, примитивно и сердито.
На Волге М-21 и Москвиче-407 стояла система с двухступенчатой фильтрацией, включавшая два фильтра — грубой (полнопоточный) и тонкой (неполнопоточный) очистки. Фильтр грубой очистки представлял собой набор металлических пластин и звездочек: для очистки конструкцию нужно было проворачивать вручную. Фильтр тонкой очистки, подключенный параллельно, имел сменный элемент из фильтровального картона.
Подобная система оправдывала себя, поскольку моторные масла в те времена менялись очень часто — например, по инструкции к Волге ГАЗ-21, масло следовало менять раз в 2000–3000 км, желательно вместе с картонным фильтром. Сейчас на такой частой замене можно было бы разориться.
Лишь с появлением более совершенных моторных масел, менее вязких и более стойких к выгоранию, стали применять так называемые полнопоточные фильтры, осуществляющие одновременную фильтрацию всего масла, проходящего по масляной магистрали. Вначале такие фильтры содержали сменные фильтрующие элементы (картриджи), такие стояли на Волге ГАЗ-24 и Москвиче-412.
А вместе с Жигулями в страну пришел одноразовый фильтр в металлическом корпусе. Такие фильтры и сейчас наиболее распространены. Хотя часть производителей, особенно европейских, с их экологическим подходом, оставили в своих моторах сменные бумажные или синтетические картриджи, которые проще утилизировать. Примером служат Opel, Mercedes, BMW, Peugeot и другие.
Приобретение именитого дорогостоящего масляного фильтра — это обоснованная трата средств. Однако не секрет, что в тяжелых условиях эксплуатации машины (городские пробки, бездорожье, езда с прицепом и т.п.) замена моторного масла, как и масляного фильтра, должна проводиться вдвое чаще рекомендованной. Да и найти качественный неподдельный фильтр именитого бренда — непростая задача.
Поэтому владельцам массовых автомобилей резонно делать ставку и на бюджетные изделия известных поставщиков, которые при периодической замене ведут себя ничуть не хуже более престижных изделий. Ведь масляный фильтр — это типичный расходник, при частой замене которого на свежий владелец только выгадывает.
Именно поэтому в продаже появилась широкая линейка автомобильных фильтров под брендом «За рулем». Они производятся на лучших российских заводах, имеют высокое качество, а стоят недорого — за счет отсутствия наценки за бренд, сложной логистики и зависимости от курса иностранных валют.
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