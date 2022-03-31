Почему на этих двигателях не было масляных фильтров?

Такие моторы перестали выпускать больше века назад. Современные же агрегаты долго без масляного фильтра не проработают.

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На рубеже XIX и XX веков приобрести для автомобиля масляный фильтр было невозможно. Такой детали просто не существовало, ведь конструкторы не видели в ней необходимости! Двигатели первых «самодвижущихся экипажей» имели примитивную систему смазки с открытым картером, при которой все подшипники мотора смазывались самотеком. Масло медленно сочилось на них из капельницы, а потом стекало на землю. В те времена не сильно заботились об экологии.

Чуть позже спохватились: стоит ли так бездарно расходовать машинное масло?! Самым шустрым оказался американец Эрнест Свитленд — тот самый, кто еще в 1907 году успешно запатентовал промышленный фильтр для золотодобытчиков.

Он смекнул, что автопром может принести ему громадные барыши. И в начале 1922 года запатентовал — внимание! — не устройство, а метод «предотвращения износа движущихся частей моторов». То есть, в первую очередь, он защитил принцип фильтрации масла в двигателе внутреннего сгорания, а потом уже саму конструкцию! Позднее ему пришлось отбиваться от многочисленных судов, в которых оспаривался его приоритет. Но в итоге шумиха улеглась — он победил.

Очистку масла в системе смазки Запорожца выполняла центрифуга на носке коленчатого вала. Для очистки приходилось разбирать конструкцию, заливая всё вокруг отработкой.

Конструкций масляных фильтров было довольно много. Рассмотрим на родных сердцу отечественных автомобилях. На грузовике ЗиЛ-130 и знаменитом «горбатом» ЗАЗ-965 использовались центробежные очистители, в которых массивные частицы грязи осаждались на центрифуге — дешево, примитивно и сердито.

На Волге М-21 и Москвиче-407 стояла система с двухступенчатой фильтрацией, включавшая два фильтра — грубой (полнопоточный) и тонкой (неполнопоточный) очистки. Фильтр грубой очистки представлял собой набор металлических пластин и звездочек: для очистки конструкцию нужно было проворачивать вручную. Фильтр тонкой очистки, подключенный параллельно, имел сменный элемент из фильтровального картона.

Подобная система оправдывала себя, поскольку моторные масла в те времена менялись очень часто — например, по инструкции к Волге ГАЗ-21, масло следовало менять раз в 2000–3000 км, желательно вместе с картонным фильтром. Сейчас на такой частой замене можно было бы разориться.



Система смазки Волги ГАЗ-21 с фильтрами грубой и тонкой очистки масла.

Лишь с появлением более совершенных моторных масел, менее вязких и более стойких к выгоранию, стали применять так называемые полнопоточные фильтры, осуществляющие одновременную фильтрацию всего масла, проходящего по масляной магистрали. Вначале такие фильтры содержали сменные фильтрующие элементы (картриджи), такие стояли на Волге ГАЗ-24 и Москвиче-412.

А вместе с Жигулями в страну пришел одноразовый фильтр в металлическом корпусе. Такие фильтры и сейчас наиболее распространены. Хотя часть производителей, особенно европейских, с их экологическим подходом, оставили в своих моторах сменные бумажные или синтетические картриджи, которые проще утилизировать. Примером служат Opel, Mercedes, BMW, Peugeot и другие.

В современном моторе концерна GM использован сменный фильтрующий элемент. Для экологии хорошо, для чистоты рук и пола в гараже — не очень.

Приобретение именитого дорогостоящего масляного фильтра — это обоснованная трата средств. Однако не секрет, что в тяжелых условиях эксплуатации машины (городские пробки, бездорожье, езда с прицепом и т.п.) замена моторного масла, как и масляного фильтра, должна проводиться вдвое чаще рекомендованной. Да и найти качественный неподдельный фильтр именитого бренда — непростая задача.

Поэтому владельцам массовых автомобилей резонно делать ставку и на бюджетные изделия известных поставщиков, которые при периодической замене ведут себя ничуть не хуже более престижных изделий. Ведь масляный фильтр — это типичный расходник, при частой замене которого на свежий владелец только выгадывает.

Именно поэтому в продаже появилась широкая линейка автомобильных фильтров под брендом «За рулем». Они производятся на лучших российских заводах, имеют высокое качество, а стоят недорого — за счет отсутствия наценки за бренд, сложной логистики и зависимости от курса иностранных валют.

Современный и недорогой масляный фильтр «За рулем», который пригоден для целого ряда автомобилей концерна Hyundai/Kia. Главное, чтобы на них был установлен двигатель семейства Gamma рабочим объемом 1,4 или 1,6 л. Пригоден для моторов G4FA, G4FC, G4FG, установленных на Solaris, Rio, Creta, Seltos, Elantra, i30, Soul. Подойдет даже к немолодым моделям Hyundai Accent и Getz.

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